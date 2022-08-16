Бухгалтерский и налоговый учёт лизинга в 2022 году

Лизинг и его виды

В соответствии со ст. 665 ГК РФ и законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ лизинг — это финансовая аренда. В лизинговой сделке участвуют три стороны:

Лизингодатель покупает имущество и передаёт его по договору лизингополучателю во владение и пользование, с правом выкупа или без него. Лизингополучатель перечисляет лизинговые платежи, использует имущество и потом выкупает его, если последнее предусмотрено договором лизинга. Продавец — владелец имущества, который продаёт его лизингодателю для передачи в лизинг. Иногда продавец передаёт имущество непосредственно лизингополучателю. Продавец может совпадать с лизингополучателем — такой вариант называется возвратным лизингом.

В лизинг можно предоставлять любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных объектов. В первую очередь это основные средства: здания и сооружения, автомобили, станки и другое оборудование.

Но предмет лизинга — не обязательно основное средство, так как здесь нет ограничений по стоимости, длительности использования и требования обязательного получения экономической выгоды. Например, организация может установить, что для целей бухгалтерского учёта к основным средствам относятся объекты стоимостью свыше 100 000 руб. Однако это не помешает компании приобрести в лизинг станок стоимостью 80 000 руб.

Лизинговый платёж складывается из нескольких составляющих:

компенсация затрат на покупку объекта и его доставку;

компенсация затрат на дополнительные услуги, если они есть;

прибыль лизингодателя;

выкупная стоимость объекта, если договор предусматривает выкуп.

Лизинг можно разделить на виды по нескольким признакам.

По месту ведения деятельности участников сделки. Внутренний: все участники — резиденты РФ, международный: хотя бы один из участников — нерезидент РФ.

По объёму услуг. Лизингодатель только передаёт предмет лизинга лизингополучателю или оказывает дополнительные услуги. Например, регистрирует автомобиль в ГИБДД и оформляет страховку.

По наличию посредников. Прямая сделка или сублизинг, когда лизингополучатель передаёт объект в пользование третьим лицам.

С выкупом или без. Объект возвращается лизингодателю или по окончании срока действия договора переходит в собственность лизингополучателя.

Есть особые формы лизинга:

лизинг с государственными и муниципальными учреждениями: в этом случае в договор нужно включить положения, предусмотренные ст. 9.1 закона № 164-ФЗ ;

ст. 9.1 закона № 164-ФЗ возвратный лизинг: владелец имущества продаёт его и одновременно с этим берёт его же в лизинг и продолжает использовать.

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Бухгалтерский учёт у лизингополучателя

Поскольку лизинг — это разновидность аренды, бухучёт нужно вести в соответствии с ФСБУ 25/2018«Бухгалтерский учёт аренды». Бухучёт лизинговых операций не зависит от того, на чьём балансе по договору находится предмет лизинга. Разница есть только в налоговом учёте.

Чтобы предмет лизинга можно было классифицировать как объект учёта аренды, должны выполняться следующие условия:

предмет предоставлен на определённый срок;

предмет можно идентифицировать — он однозначно определён в договоре аренды и арендодатель не имеет права произвольно заменить его;

— арендатор будет получать экономические выгоды от использования объекта в течение срока аренды;

арендатор может сам определять, как использовать предмет аренды, с учётом технических ограничений.

Признание права пользования активом и обязательства по аренде

При выкупном лизинге договор содержит условие о переходе права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю (ст. 19 закона № 164-ФЗ). Переход может произойти как по окончании срока действия договора лизинга, так и ранее, смотря как договорились стороны. Договор лизинга может предусматривать отдельный выкупной платёж, но это не обязательно. Стороны могут договориться о любом платеже, даже чисто символическом, намного меньше текущей рыночной стоимости объекта (п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17).

При выкупном лизинге лизингополучатель должен одновременно признать в бухучёте на дату получения предмета лизинга право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде.

ППА складывается из следующих частей (п. 13 ФСБУ 25/2018):

Первоначальная оценка обязательства по аренде. Авансовые арендные платежи — выплаты, которые лизингополучатель произвёл до получения предмета лизинга или в день получения. Дополнительные затраты лизингополучателя: доставка, установка, наладка. Оценочные обязательства лизингополучателя, например, по будущему демонтажу установленного оборудования.

ППА нужно учитывать по тем же правилам, что и похожие по характеру использования объекты: основные средства и капвложения (п. 10 ФСБУ 25/2018). Следовательно, стоимость ППА нужно сформировать на отдельном субсчёте к счёту 08, а затем перенести на счет 01.

Обязательство по аренде — это сумма всех будущих арендных платежей с учётом дисконтирования (п. 14, 15 ФСБУ 25/2018). Стандартный способ расчёта ставки дисконтирования, предлагаемый стандартом ФСБУ 25/2018, достаточно сложен. Бухгалтеру потребуется определить справедливую стоимость предмета лизинга на текущий момент и на дату окончания срока действия договора.

Но есть альтернативный, более простой вариант — использовать текущую рыночную ставку по заёмным средствам, которые можно привлечь на срок действия договора лизинга. Компания может взять ставку по своим действующим кредитам, если они есть, либо информацию из кредитных предложений банков. Также можно применить экспертную оценку: добавить к текущей ключевой ставке ЦБ РФ несколько процентных пунктов, исходя из кредитоспособности компании.

Пример 1. ООО «Старт» 31.12.2022 взяло станок в лизинг с последующим выкупом. Срок договора лизинга — 3 года. Лизинговые платежи в сумме по 600 000 руб. подлежат уплате 31.12.2023, 31.12.2024 и 31.12.2025. Кроме того, 31.12.2025 лизингополучатель должен перечислить выкупной платёж в сумме 10 000 руб. ООО «Старт» потратило на доставку, монтаж и подключение станка 30 000 руб. Работы произвёл сторонний подрядчик. Ставку дисконтирования компания определила в размере 15%, исходя из полученных в 2022 году кредитов на срок три года. Дт 08 Кт 60 30 000 руб. — отражены затраты на доставку, монтаж и подключение станка. Первоначальное обязательство по аренде с учётом выкупного платежа и дисконтирования: ОА = 1 810 000 / (1 + 0,15)3 = 1 190 104 руб. Дт 08 Кт 76 1 190 104 руб. — отражено первоначальное обязательство по аренде. Дт 01.ППА Кт 08 1 220 104 руб. (30 000 руб. + 1 190 140 руб.) — ППА признано в бухучёте.

Амортизация права пользования активом

Компания должна амортизировать право пользования активом так же, как аналогичные по характеру использования основные средства. Если условия договора лизинга предусматривают выкуп объекта, то можно установить срок полезного использования (СПИ), превышающий срок договора (п. 17 ФСБУ 25/2018).

Амортизацию ППА нужно относить на расходы компании. Конкретный корреспондирующий счёт зависит от назначения предмета лизинга. Например, если в лизинг взяли станок для основного производства, то это будет счёт 20.

В течение срока действия договора лизинга обязательство по аренде меняется следующим образом (п. 18-20 ФСБУ 25/2018):

Увеличивается на сумму процентов, начисленную по ставке дисконтирования, сближаясь с номинальной величиной по мере приближения срока исполнения. Увеличение обязательства в общем случае нужно отнести на текущие затраты. Уменьшается на сумму перечисленных лизинговых платежей.

В момент перехода права пользования на предмет лизинга его стоимость и накопленную амортизацию нужно перенести внутри счетов 01 и 02 на субсчета, где отражается информация о собственных основных средствах.

Если лизингополучатель установил срок полезного использования больше, чем срок договора лизинга, то после перехода права собственности на него нужно продолжать начислять амортизацию в том же порядке.

Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1. Компания «Старт» установила для приобретённого в лизинг станка СПИ пять лет и линейный метод амортизации. Сумма амортизации в год: А = 1 220 104 руб. / 5 = 244 021 руб. Операции на 31.12.2023: Дт 20 Кт 02.ППА 244 021 руб. — начислена амортизация ППА. Обязательство по аренде с учётом дисконтирования: ОА2023 = 1 810 000 руб. / (1 + 0,15)2 = 1 368 620 руб. Дт 20 Кт 76 178 516 руб. (1 368 620 руб. - 1 190 104 руб.) — увеличение обязательства по аренде отнесено на затраты основного производства. Дт 76 Кт 51 600 000 руб. — отражён текущий лизинговый платёж. Обязательство по аренде на 31.12.2023 года с учётом дисконтирования и оплаты: ОА2023 = 1 190 104 + 178 516 - 600 000 = 768 620 руб. Операции на 31.12.2024: Дт 20 Кт 02.ППА 244 021 руб. — начислена амортизация ППА. Обязательство по аренде с учётом дисконтирования: ОА2024 = 1 210 000 руб. / (1 + 0,15)1 = 1 052 174 руб. Дт 20 Кт 76 283 554 руб. (1 052 174 руб. – 768 620 руб.) — увеличение обязательства по аренде отнесено на затраты основного производства. Дт 76 Кт 51 600 000 руб. — отражён текущий лизинговый платёж. Обязательство по аренде на 31.12.2024 года с учётом дисконтирования и оплаты: ОА2024 = 768 620 руб. + 283 554 руб. – 600 000 руб. = 452 174 руб. Операции на 31.12.2025: Дт 20 Кт 02.ППА 244 021 руб. — начислена амортизация ППА. Обязательство по аренде равно последнему лизинговому платежу с учётом выкупной стоимости: ОА2024 = 610 000 руб. / (1 + 0,15)0 = 610 000 руб. Дт 20 Кт 76 157 826 руб. (610 000 руб. – 452 174 руб.) — увеличение обязательства по аренде отнесено на затраты основного производства. Дт 76 Кт 51 610 000 руб. — отражены последний лизинговый платёж и выкупная стоимость. Обязательство по аренде на 31.12.2025: ОА2025 = 452 174 руб. + 157 826 руб. – 610 000 руб. = 0 руб. Дт 01.ОС Кт 01.ППА 1 220 104 руб. — предмет лизинга учтён в составе собственных основных средств. Дт 02.ППА Кт 02.ОС 732 063 руб. (244 021 руб. х 3) — накопленная амортизация по ППА перенесена на субсчёт по амортизации собственных основных средств. Далее до истечения срока полезного использования компания будет ежегодно амортизировать станок так же, как ППА во время действия договора лизинга: Дт 20 КТ 02.ОС 244 021 руб.

Переоценка права пользования активом

Если компания переоценивает собственные основные средства, то она может переоценивать и ППА по активам, которые относятся к той же группе (п. 16 ФСБУ 25/2018). Это решение необходимо закрепить в учётной политике.

Пример 3. Воспользуемся условиями примеров 1 и 2. Компания «Старт» решила переоценить свои станки по состоянию на 31.12.2023. Организация определила, что справедливая стоимость приобретённого в лизинг станка – 1 400 000 руб. Сумму дооценки и пересчитанной амортизации компания отнесла на добавочный капитал: Дт 01.ППА Кт 83 179 896 руб. (1 400 000 руб. - 1 220 104 руб.) Дт 83 Кт 02.ППА 35 979 руб. (1 400 000 руб. / 1 220 104 х 244 021 руб. - 244 021 руб.)

Пересчёт стоимости ППА и обязательства по аренде при изменении условий договора

Организация должна пересчитать ППА и обязательство по аренде, если:

изменилась величина арендных платежей;

изменилось намерение пересмотреть срок аренды, которое ранее было учтено при оценке обязательства;

изменились условия договора, например, стороны договорились о досрочном выкупе предмета лизинга.

Корректировку обязательства по аренде нужно списать за счёт ППА. Если обязательство по аренде уменьшилось на сумму, которая превышает ППА, то разницу следует отнести на прочие доходы (п. 21 ФСБУ 25/2018).

Пример 4. Воспользуемся условиями примеров 1 и 2 и предположим, что компания «Старт» договорилась с лизингодателем о досрочном закрытии договора лизинга и выкупе станка 31.12.2024. По условиям дополнительного соглашения лизингополучатель должен будет заплатить на эту дату дополнительно к текущему платежу 600 000 руб., ещё 110 000 руб., куда входит и выкупная стоимость объекта — 10 000 руб. Таким образом, обязательство по аренде на 31.12.2024 будет равно: ОА2024 = 600 000 руб. + 110 000 руб. = 710 000 руб. По сравнению с величиной на 31.12.2023 обязательство уменьшилось на 58 620 руб. (768 620 руб. – 710 000 руб.). Это уменьшение компания списала за счёт ППА: Дт 76 Кт 01.ППА 58 620 руб. Дт 76 Кт 51 710 000 руб. — окончательный расчёт по договору лизинга при досрочном погашении. Далее уменьшенную сумму ППА и накопленную за два года амортизацию компания перенесла на субсчета по учёту собственных основных средств: Дт 01.ОС Кт 01.ППА 1 161 484 руб. (1 220 104 руб. - 58 620 руб.) Дт 02.ППА Кт 02.ОС 488 042 руб. (244 021 руб. х 2)

Особенности расчёта ППА и обязательства по аренде для организаций с упрощённым бухучётом

Если организация имеет право вести упрощённый бухучёт, то она может упростить и учёт выкупного лизинга:

При определении стоимости права пользования активом не включать в него затраты по поступлению и доработке предмета аренды, а также оценочные обязательства. Их нужно отнести на расходы текущего периода ( п. 13 ФСБУ 25/2018 ). Обязательство по аренде можно определять как сумму номиналов арендных платежей без учёта дисконтирования.

Пример 5. Воспользуемся условиями примера 1 и предположим, что компания «Старт» ведёт упрощённый бухучёт. В этом случае обязательство по аренде (ОА) будет равно сумме номинальных величин лизинговых платежей за три года и выкупного платежа: ОА = 600 000 руб. х 3 + 10 000 руб. = 1 810 000 руб. Так как договор лизинга не предусматривает авансовых платежей, то право пользования активом будет равно обязательству по аренде: ППА = ОА = 1 810 000 руб. Дт 08 Кт 76 1 810 000 руб. — отражено обязательство по аренде. Дт 01.ППА Кт 08.ППА 1 810 000 руб. — признано ППА. А затраты на доставку и монтаж станка компания отнесёт на расходы периода: Дт 20 Кт 60 30 000 руб.

При лизинге без права выкупа лизингополучатель может ещё больше упростить для себя бухучёт, если одновременно выполняются два условия (п. 12 ФСБУ 25/2018):

Договор не предусматривает переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю или возможность его выкупа по символической цене, которая намного ниже справедливой стоимости. Лизингополучатель не планирует сдавать предмет лизинга в субаренду.

Кроме того, необходимо, чтобы выполнялось одно из следующих дополнительных условий (п. 11 ФСБУ 25/2018):

Срок действия договора не превышает 12 месяцев. Рыночная цена нового предмета лизинга не превышает 300 000 руб. Лизингополучатель может вести упрощённый бухучёт.

Если все перечисленные условия соблюдены, то лизингополучатель может признавать затраты по лизингу равномерно или другим обоснованным способом с учётом порядка использования объекта.

Пример 6. Воспользуемся условиями примера 1 и предположим, что компания «Старт» ведет упрощённый бухучёт, а договор лизинга не предусматривает выкуп станка. В договоре указаны три текущих платежа по 600 000 руб.: на 31.12.2023, 31.12.2024 и 31.12.2025. Лизингополучатель может в указанные даты списать эти суммы на текущие расходы одинаковыми проводками: Дт 20 Кт 76 600 000 руб. При этом предмет лизинга в течение срока действия договора нужно учитывать на забалансовом счёте 001 «Арендованные основные средства». В качестве стоимости станка для учёта за балансом лизингополучатель может взять цену, по которой лизингодатель купил его у продавца.

Бухгалтерский учёт у лизингодателя

Бухучёт при выкупном лизинге

Выкупной лизинг согласно ФСБУ 25/2018 классифицируется строго как финансовая аренда, а значит лизингодатель должен признать специальный объект учёта — инвестицию в аренду (п. 33 ФСБУ 25/2018). Здесь нет исключений даже для тех лизингодателей, которые ведут упрощённый бухучёт (п. 25 и п. 28 ФСБУ 25/2018).

Её валовая стоимость равна сумме будущих платежей по договору лизинга и негарантированной ликвидационной стоимости — суммы, которую лизингодатель ожидает получить по окончании срока действия договора. Для выкупного лизинга это будет цена выкупа объекта.

В бухучёте инвестицию в аренду нужно признавать по чистой стоимости. Это сумма справедливой стоимости предмета лизинга и дополнительных затрат лизингодателя, если они были. Если лизингодатель купил предмет лизинга по рыночной цене, то в качестве справедливой стоимости можно взять покупную цену.

Исходя из разницы между валовой и чистой стоимостью и с учётом графика платежей нужно определить ставку дисконтирования. По этой ставке в течение срока действия договора аренды на чистую стоимость нужно начислять проценты, и относить их на доходы текущего периода. Одновременно чистую стоимость инвестиции в аренду нужно уменьшать на сумму полученных текущих платежей (п. 36 ФСБУ 25/2018).

Пример 7. Рассмотрим учёт у финансовой компании «ПромЛизинг», которая предоставила станок в лизинг компании «Старт» из предыдущих примеров. Лизинговая компания 31.12.2022 приобрела станок за 1 300 000 руб. у производителя и передала его ООО «Старт». Никаких дополнительных затрат лизингодатель не понёс, так как ООО «Старт» за свой счёт доставило и установило станок. Поэтому справедливая стоимость станка и чистая стоимость инвестиции в аренду будет равна цене покупки. Дт 76 К 60 1 300 000 руб. — отражена чистая стоимость инвестиции в аренду (ЧСИ). По условиям договора ООО «Старт» должно перечислить следующие суммы: до 31.12.2023 — 600 000 руб.;

до 31.12.2024 — 600 000 руб.;

до 31.12.2025 — 610 000 руб. Для расчёта ставки дисконтирования удобно использовать функцию Excel ЧИСТВНДОХ. Расходы лизингодателя на покупку объекта нужно указать с минусом, а планируемые поступления — с плюсом. Проводки на 31.12.2023 Дт 76 Кт 91.1 240 392 руб (1 300 000 руб. х 18,49%) — начислены проценты на чистую стоимость инвестиции в аренду (ЧСИ). Дт 51 Кт 76 600 000 руб. — учтён лизинговый платёж. ЧСИ2023 = 1 300 000 руб. + 240 392 руб. – 600 000 руб. = 940 392 руб. Проводки на 31.12.2024 Дт 76 Кт 91.1 173 894 руб. (940 392 руб. х 18,49%) — начислены проценты на ЧСИ. Дт 51 Кт 76 600 000 руб. — учтён лизинговый платёж. ЧСИ2024 = 940 392 руб. + 173 894 руб. – 600 000 руб. = 514 286 руб. Проводки на 31.12.2025 Дт 76 Кт 91.1 95 714 руб. (514 286 руб. х 18,49%) — начислены проценты на ЧСИ. Дт 51 Кт 76 610 000 руб. — учтён лизинговый и выкупной платёж. ЧСИ2025 = 514 286 руб. + 95 714 руб. – 610 000 руб. = 0 руб.

Бухучёт при безвыкупном лизинге

Если лизинг не предусматривает выкуп объекта, то лизингодатель при соблюдении дополнительных условий может вести учёт по упрощённым правилам, предусмотренным для операционной аренды.

Операционная аренда — это договор, в рамках которого экономические выгоды и риски, связанные с правом собственности на объект, несёт арендодатель. Для признания аренды операционной достаточно выполнения одного из условий (п. 26 ФСБУ 25/2018):

Срок действия договора существенно меньше периода, в течение которого предмет лизинга остается пригодным для использования. Предмет лизинга имеет неограниченный срок использования и его потребительские свойства со временем не меняются. Общая приведённая стоимость лизинговых платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета лизинга.

Если лизингодатель имеет право на упрощённый бухучёт, то для признания аренды операционной достаточно того, чтобы договор не предусматривал переход права собственности на объект или выкуп его лизингополучателем по цене существенно ниже справедливой стоимости (п. 28 ФСБУ 25/2018). Дополнительные условия, связанные со сроками и суммой платежей, в этом случае можно не учитывать.

В рамках операционной аренды лизингодатель может признавать свои доходы равномерно или любым другим способом, исходя из условий получения экономических выгод от сделки (п. 42 ФСБУ 25/2018).

Пример 8. Воспользуемся условиям примера 7. Предположим, что договор не предусматривает выкуп станка, а компания «ПромЛизинг» ведёт упрощённый бухучёт. В этом случае лизингодатель может признавать доходы в сумме 600 000 руб. на каждую из дат поступления платежей: 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025: Дт 76 Кт 91.1 600 000 руб.

Налоговый учёт у лизингополучателя

Если договор заключён до 1 января 2022 года, то нужно учитывать, на балансе какой из сторон договора находится объект (п. 1 ст. 2 закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ):

Если на балансе лизингодателя, то лизингополучатель включает все лизинговые платежи в прочие расходы на последнюю дату отчётного периода. Если на балансе лизингополучателя, то лизингополучатель должен включать платежи в прочие расходы за вычетом амортизации. Первоначальная стоимость для начисления амортизации по лизинговому имуществу — это все расходы лизингодателя на его покупку, доставку и доведение до состояния, пригодного к использованию ( п. 1 ст. 257 НК РФ ).

Пример 9. Воспользуемся условиями примера 7 и предположим, что договор был заключён на три года на тех же условиях, но на год раньше — 31.12.2021. Станок по условиям договора находится на балансе лизингополучателя — ООО «Старт». Лизингополучатель установил для него срок полезного использования — 5 лет. Затраты компании «ПромЛизинг» на покупку станка — 1 300 000 руб. Амортизация за год в налоговом учёте лизингополучателя: Ан = 1 300 000 руб. / 5 = 260 000 руб. На 31.12.2022, 31.12.2023 и 31.12.2024 у лизингополучателя будут следующие расходы в налоговом учёте: амортизация — 260 000 руб.;

лизинговый платеж — 340 000 руб. (600 000 руб. – 260 000 руб. ).

Если договор лизинга заключен в 2022 году или позднее, то налоговый учёт у лизингополучателя не зависит от того, на чьём балансе находится объект. Лизингополучатель в любом случае не начисляет амортизацию и включает в прочие расходы все лизинговые платежи, за вычетом только выкупной стоимости, если она есть (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Пример 10. Воспользуемся условиями примера 7. Так как договор заключён 31.12.2022, то налоговый учёт нужно вести по новым правилам. ООО «Старт» будет включать в прочие расходы лизинговые платежи в сумме 600 000 руб. на 31.12.2023, 31.12.2024 и 31.12.2025.

Налоговый учёт у лизингодателя

Если договор заключён до 01.01.2022, то лизингодатель амортизирует лизинговое имущество только в том случае, если оно по договору находится на его балансе.

По договорам, заключённым в 2022 году и позднее, лизингодатель должен начислять амортизацию в налоговом учёте вне зависимости от того, на чьём балансе по договору находится предмет лизинга. При этом лизингодатель сохраняет право применить при расчёте амортизации повышающий коэффициент вплоть до 3 (пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ).

Лизинговые платежи лизингодатель в любом случае учитывает, как доход от оказания услуг, а выкупной платёж — как доход от реализации имущества.

Пример 11. Воспользуемся условиями примера 7. Компания «ПромЛизинг» установила срок полезного использования для станка 50 месяцев и повышающий коэффициент 1,5. Ежемесячная сумма амортизации в налоговом учёте лизингодателя: Ам = 1 300 000 / 50 х 1,5 = 39 000 руб. Лизингодатель ежегодно на 31.12.2023, 31.12.2024 и 31.12.2025 будет отражать в налоговом учёте доход по лизинговым платежам в сумме 600 000 руб. Кроме того, на 31.12.2025 будет дополнительный доход от продажи станка в сумме 10 000 руб.

Бухгалтерский и налоговый учёт при возвратном лизинге

Возвратный лизинг — это вариант лизинговой сделки, когда продавец имущества и лизингополучатель — это одно и то же лицо. Владелец имущества продаёт его лизинговой компании и одновременно заключает договор лизинга. Продавец получает доход от продажи, но продолжает пользоваться предметом лизинга, а за использование имущества перечисляет лизинговые платежи.

Возвратный лизинг в общем случае можно рассматривать, как две независимые сделки: купли-продажи и лизинга. В бухгалтерском учёте лизингополучатель отражает у себя выручку от продажи объекта, а лизингодатель — принимает его на баланс. Далее бухучёт операций по лизингу у обеих сторон не будет отличаться от стандартного.

Налоговый учёт также будет аналогичным рассмотренному выше: исходя из даты заключения договора и условия о нахождении предмета лизинга на балансе той или другой стороны.

Иногда договор возвратного лизинга заключают исключительно с целью получить финансирование. По экономическому смыслу эта операция близка к кредитованию под залог. Лизинговая компания получает в собственность имущество, что даёт ей гарантию своевременного возврата средств лизингополучателем. Такая схема не рассмотрена в ФСБУ 25/2018, поэтому здесь можно применить нормы МСФО (п. 7.1 ПБУ 1/2008).

В подобных ситуациях договор обычно включает в себя условие об обратном выкупе объекта продавцом-лизингополучателем. Поэтому покупатель-лизингодатель фактически не получает контроль над объектом, и условие для признания выручки в бухучёте не выполняется (п. В66 МСФО (IFRS) 15).

В этом случае, основываясь на стандартах МСФО можно предложить следующую схему учёта:

Продавец-лизингополучатель:

Не отражает в бухучёте продажу предмета лизинга и продолжает начислять его амортизацию, как и до продажи. Отражает стоимость предмета лизинга в соответствии с договором купли-продажи на забалансовом счёте 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумму, полученную от покупателя-лизингодателя без НДС учитывает, как полученный займ ( п. 103 МСФО (IFRS) 16 ). Лизинговые платежи без НДС отражает, как возврат займа и гашение процентов. Ставку определяет расчётным путём, исходя из полученной суммы и графика поступлений.

Покупатель-лизингодатель:

Не отражает в бухучёте поступление предмета лизинга. Учитывает его стоимость на забалансовом счёте 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные». Сумму, выплаченную продавцу-лизингополучателю без НДС, учитывает, как выданный займ ( п. 103 МСФО (IFRS) 16 ). Лизинговые платежи без НДС отражает, как получение займа и процентов. Ставку определяет расчётным путем, исходя из полученной суммы и графика поступлений.

Этот особый вариант отражения возвратного лизинга относится только к бухучёту. НК РФ не содержит никаких специальных норм для такой ситуации, поэтому налоговый учёт возвратного лизинга нужно вести по общим правилам.