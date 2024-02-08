Логотип Моё дело
Моё дело
6-НДФЛ

Инструкция по 6-НДФЛ за 2023 год: когда и куда сдавать, как заполнять

До 25 февраля 2024 года налоговые агенты должны отчитаться о сумме дохода, который они выплатили своим работникам, а также исчисленного и удержанного с него налога. Для этого подайте в налоговую инспекцию расчёт 6-НДФЛ. Разберём, как заполнить этот отчёт, как отразить в нём декабрьскую зарплату и какие важные нюансы нужно учесть бухгалтеру.
259 97
Инструкция по 6-НДФЛ за 2023 год: когда и куда сдавать, как заполнять
Иллюстрация: Моё дело

Что нужно знать о расчёте 6-НДФЛ за 2023 год

  • Годовой расчёт 6-НДФЛ содержит информацию о сумме выплаченного наёмным работникам дохода, исчисленного и удержанного с него налога, а также включает детализацию по физлицам, которым работодатель перечислил доход.

  • 6-НДФЛ за 2023 год подавайте в налоговую инспекцию по месту учёта — не позднее 26 февраля 2024 года. Срок сдачи переносится с 25 на 26 февраля, так как выпадает на воскресенье — нерабочий день.

  • Заполняйте отчёт по форме, которая утверждена приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в редакции от 29.09.2022). 

2023 год — это последний отчётный период, за который вы подаёте 6-НДФЛ по указанной выше форме. Отчёт за первый квартал 2024 года нужно будет заполнить уже по новой форме.

  • Расчёт 6-НДФЛ можно подать на бумаге, если численность физических лиц, которым вы перечислили доход, не превысила в 2023 году 10 человек. 

  • Если количество работников, которые получили в 2023 году доход, превысило 10 человек, то отчёт сдают только в электронной форме. 

  • Заполняйте отчёт отдельно по каждому ОКТМО. Если у компании есть обособленное подразделение в другом муниципальном образовании или регионе, нужно сдать два расчёта: по головной организации и обособленному подразделению.

Как заполнить расчёт 6-НДФЛ за 2023 год

Годовой расчёт 6-НДФЛ включает все листы формы: титульный лист, раздел 1 и раздел 2, приложение к разделу 1.

Заполняйте этот документ с учётом требований, которые указаны в Порядке заполнения, утвержденном приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@

Данные в расчёт 6-НДФЛ переносите из налоговых регистров — это документы, в которых работодатель отражает сведения о доходах работников, НДФЛ и налоговых вычетах. Обязанность вести налоговые регистры по НДФЛ устанавливает ст. 230 НК. Официальной формы этого документа нет — каждый работодатель разрабатывает ее самостоятельно. 

Моё дело – удобный сервис, который помогает вести бухгалтерский, кадровый и налоговый учёт в одном окне. Функционал сервиса учитывает все изменения законодательной базы. Риск сдачи отчёта по устаревшей форме исключен.

Попробовать бесплатно

Как заполнить Титульный лист

Титульный лист заполняйте согласно разделу I, II Порядка заполнения расчета.

Строка/поле

Вносимое значение

Номер корректировки

Если сдаёте первичный отчёт, укажите номер «0- -».

Если сдаёте корректирующую форму, укажите её номер. Например, для первого уточнения — «1- -», для второго — «2- -» и т.д.

Отчётный период «код»

«34»

Календарный год

«2023»

Представляется в налоговый орган (код)

Внесите четырёхзначный код ИФНС, в которую подаёте расчёт. Найти его можно, например, в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

По месту нахождения (учёта) (код)

«214» — если подаёте расчёт по месту учета головной организации.

«220» — по месту учёта обособленного подразделения.

«120» — по месту регистрации ИП.

«121» — адвокаты.

«122» — нотариусы

Налоговый агент

Организации указывают сокращённое или полное наименование, если сокращённого нет. Индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты указывают своё ФИО полностью

Код ОКТМО

В этом поле укажите код ОКТМО, на территории муниципального образования, которого:

  • стоит на учёте организация;

  • стоит на учёте обособленное подразделение, если подаёте расчёт по ОП;

  • зарегистрирован ИП, нотариус или адвокат.

  • ведёт деятельность ИП на патенте.

Достоверность и полноту сведений…

Укажите код «1», если расчёт сдаёт налоговый агент и код «2», — если его представитель.

В следующих трёх строчках организации указывают ФИО руководителя, если отчёт сдаёт компания, или ФИО физлица, которое сдаёт расчёт по доверенности.

ИП эти строчки не заполняют

Наименование организации представителя налогового агента

Эти строки заполняет представитель-юридическое лицо, которое сдаёт отчёт

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Эти две строки заполняет представитель, который сдаёт отчёт на основании доверенности

Как заполнить раздел 1

В этот раздел внесите сведения о сумме НДФЛ, который вы начислили и удержали за октябрь, ноябрь и декабрь 2023 года, а также вернули в IV квартале.

010 

182 1 01 02010 01 1000 110 — НДФЛ по ставке 13%, кроме дивидендов; 

182 1 01 02080 01 1000 110 — НДФЛ с доходов, которые облагаются по ставке 15%, кроме дивидендов; 

182 1 01 02130 01 1000 110 — НДФЛ с дивидендов, которые облагаются по ставке 13%;  

182 1 01 02140 01 1000 110 — НДФЛ с дивидендов, которые облагаются по ставке 15%

020

Укажите общую сумму НДФЛ, которую вы должны перечислить в бюджет за IV квартал

021

Укажите сумму НДФЛ, которую вы удержали с 23.09 по 22.10, по сроку уплаты 30.10.2023

022

Укажите сумму НДФЛ, которую вы удержали с 23.10 по 22.11, по сроку уплаты 28.11.2023

023

Укажите сумму НДФЛ, которую вы удержали с 23.11 по 22.12, по сроку уплаты 28.12.2023

024

Укажите сумму НДФЛ, которую вы удержали с 23.12 по 31.12, по сроку уплаты 29.12.2023 – декабрьская зарплата

030-032

Заполните эти строки, если в IV квартале вы вернули работникам НДФЛ. Напомним, что вы должны вернуть налог, если удержали его ошибочно. Например, если рассчитали его по более высокой ставке, а также если работник обращается к вам, чтобы получить налоговый вычет в середине года.

Примечание: не нужно возвращать налог сотруднику, у которого сменился статус резидентства — с нерезидента на резидента. Излишне удержанный в этом случае НДФЛ зачтите в следующих месяцах. Если полностью сумму налога учесть не получится – разницу сотруднику вернет ИФНС.

Отчитывайтесь в контролирующие органы с помощью интернет-бухгалтерии Моё дело. Сервис сформирует налоговый календарь и отправит уведомления о сроках сдачи отчётности. База содержит только актуальные формы отчётов. 

Подберите тариф под себя

Восемь проблем при расчете с бюджетом в 2024 году

Лайфхаки, которые помогут их решить

Забирайте подборку решений бесплатно!

Оставляйте заявку, вышлем подборку лайфхаков вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Как заполнить раздел 2

Этот раздел включает информацию: 

  • о сумме дохода, который начислен работникам и исполнителям по договорам ГПХ;

  • о сумме налога, который вы удержали;

  • об общем количестве физических лиц, которые получили доход. 

Вносите данные нарастающим итогом по соответствующей ставке.

Не включайте в отчёт доходы, которые не облагаются НДФЛ. Также не нужно вносить в раздел 2 заработную плату за вторую половину декабря, которую перечислили сотрудникам в январе 2024 года, а также исчисленный и удержанный с неё налог. Эта информация войдёт в раздел 2 расчёта 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.

100

Укажите ставку: 13% или 15%

105

182 1 01 02010 01 1000 110 — НДФЛ по ставке 13%, кроме дивидендов; 

182 1 01 02080 01 1000 110 — НДФЛ с доходов, которые облагаются по ставке 15%, кроме дивидендов; 

182 1 01 02130 01 1000 110 — НДФЛ с дивидендов, которые облагаются по ставке 13%;  

182 1 01 02140 01 1000 110 — НДФЛ с дивидендов, которые облагаются по ставке 15%

110

Укажите общую сумму доходов, которую вы начислили и фактически выплатили работникам и исполнителям. Вносите данные без учёта налоговых вычетов и НДФЛ

111

Укажите общую сумму дохода, который вы начислили в виде дивидендов

112

Укажите сумму выплат, которую вы начислили работникам по трудовым договорам. Включите сюда премии, компенсации за неиспользованные отпуска и выплаты социального характера

113

Отразите сумму выплат внештатникам, которые сотрудничают по договорам ГПХ

115

Заполните эту строку только если в компании или у ИП трудятся ВКС (высококвалифицированные специалисты). Если их нет, строку не заполняйте

120

Укажите общее количество физических лиц, которым в течение года вы перечислилили доход

121

Если вы платили доход высококвалифицированным специалистам, отразите в этой строке их количество

130

Приведите в этой строке общую сумму налоговых вычетов, которые вы предоставили работникам: стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные

140

Укажите общую сумму исчисленного налога

141

Внесите сумму налога, которую начислили с дивидендов

142

Отразите сумму налога по ВКС

150

Заполните эту строку, если уменьшали налог за иностранцев на сумму фиксированных авансовых платежей по НДФЛ

160

Укажите общую сумму налога, который вы удержали

170

Внесите в эту строку сумму НДФЛ, который вы не удержали до конца года

180

Отразите сумму излишне удержанного налога

190

Укажите сумму налога, которую вы вернули работникам

Как заполнить приложение к разделу 1

Заполняйте это приложение только к годовому 6-НДФЛ, в квартальные отчёты его включать не нужно.

Справку о доходах заполните отдельно на каждого сотрудника или исполнителя по договору ГПХ, которые в 2023 году получали от организации или ИП доходы.

Вносите сведения в приложение 1 в такой последовательности:

1. Общая часть.

Укажите номер справки по каждому физлицу. 

В поле «Номер корректировки сведений» укажите значение:

  • «00» — если сдаёте первичную справку;

  • «01», «02» и т.д. — корректировка;

  • «99» — аннулирующая справка.

2. Раздел 1. 

В этом разделе укажите ИНН и ФИО сотрудника или исполнителя, дату его рождения, серию и номер паспорта.

Код страны гражданства выберите из справочника ОКСИ. Для граждан РФ укажите код «643».

Код документа, удостоверяющего личность, выберите из Приложения № 5 к Порядку заполнения. Для паспорта гражданина РФ это код «21», паспорта иностранного гражданина — код «10».

3. Приложение к справке.

В приложении к справке отразите помесячно доход сотрудников и исполнителей в натуральной и денежной форме, а также в виде материальной выгоды, и соответствующие вычеты.

Код конкретного вида дохода приведите из Приложения № 2 к приказу. Например, для зарплаты — это код «2000», отпускных — «2012», премии, которую выплатили за производственные показатели — «2002». 

В поле «Сумма дохода» укажите всю сумму, которую начислили и перечислили физическому лицу в указанном месяце по данному типу дохода.

Код вычета приведите в соответствии с Приложением № 2 к приказу.

4. Раздел 3.

В этом разделе отразите налоговые вычеты, которые вы предоставили работнику, и их коды.

Код вычета укажите из Приложения № 2 к приказу.

Поля «код вида уведомления», «номер уведомления» и «дата выдачи уведомления», а также «код налогового органа, выдавшего уведомление» заполните на основании документа, который подтверждает право работника на получение вычета, и который он предоставил работодателю от ИФНС.

5. Раздел 2.

В этом разделе укажите общую сумму дохода работника, размер налоговой базы, с которой был рассчитан налог, и сумму НДФЛ.

6. Раздел 4.

В этом разделе укажите сумму дохода, с которого налоговый агент не смог удержать налог, и сам размер налога.

Моё дело Бюро

Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K8Qcq

Начать дискуссию

Права потребителей

🍫 Покупателям разрешат есть неоплаченные продукты

В супермаркете можно будет взять товар с полки, съесть его, и только потом оплатить съеденное.

7
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 

Деловая поездка обычно сопровождается различными тратами: требуется оплатить проезд на такси или автобусе, заплатить за ужин, сходить с бизнес-партнером на профильное мероприятие и так далее. Подобные расходы называются суточными, и согласно ТК компания должна их возместить. Разбираемся, когда их выплачивать и как рассчитывать.

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 
21
Логотип MargaritaKharitonova
MargaritaKharitonova
Налоги, взносы, пошлины

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя

Знали ли вы, что в разных регионах действуют разные налоговые ставки? Изучать такие льготы в своём регионе необходимо, если вы хотите снизить налоговое бремя и не платить лишнего в госбюджет.

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя
16
Кадры

Российский союз промышленников предложил создать нацпроект для решения проблемы с кадрами

В России должен появиться отдельный национальный проект, посвященный занятости и рынку труда.

23
Фиксированные взносы ИП

Сейчас или никогда: не упустите шанс уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы за 2023 год

Налог по УСН за 2024 год нельзя уменьшить на фиксированные взносы за 2023 год, но можно – на 1% за 2023 год.

164
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

❤️Лучший подарок ко дню всех влюбленных — подписка Клерк.Премиум всего за 1650 рублей!

Приближается день святого Валентина — самым романтический праздник в году. Самое время дарить и получать подарки. «Клерк» в этом тоже поучаствует. Сегодня вы можете получить лучшую подписку для бухгалтера всего за 1650 рублей! Сделайте себе классный подарок! И давайте обсудим праздник.

❤️Лучший подарок ко дню всех влюбленных — подписка Клерк.Премиум всего за 1650 рублей!
20
113
Логотип СберРешения
СберРешения
Расчеты с работниками

ФОТ в 2024 году: как правильно спланировать и сформировать

Ведение деятельности хозяйственной организации невозможно без наемного персонала. А наличие сотрудников предполагает, в свою очередь, расходы на оплату их труда. Разберем, что из себя представляет фонд оплаты труда, какие расходы в него включаются и что нужно учесть при его планировании и формировании.

ФОТ в 2024 году: как правильно спланировать и сформировать
59

Записи вебинаров

732
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Моё дело
Моё дело
6-НДФЛ

Инструкция по 6-НДФЛ за 2023 год: когда и куда сдавать, как заполнять

До 25 февраля 2024 года налоговые агенты должны отчитаться о сумме дохода, который они выплатили своим работникам, а также исчисленного и удержанного с него налога. Для этого подайте в налоговую инспекцию расчёт 6-НДФЛ. Разберём, как заполнить этот отчёт, как отразить в нём декабрьскую зарплату и какие важные нюансы нужно учесть бухгалтеру.

Инструкция по 6-НДФЛ за 2023 год: когда и куда сдавать, как заполнять
258
Интернет и IT

Мегафон повысил тариф в одностороннем порядке и вызвал негодование абонентов

«Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов, увеличив пакеты услуг и повысив цены на связь и вызвал недовольство в соцсетях.

1
163
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Всего 1650 рублей! Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!

Опять не смогли прийти на понравившийся вебинар или упустили скидку на онлайн-курс? Не расстраивайтесь! Получите бесплатный доступ к архиву из более чем 600 вебинаров и 40+ курсов по подписке Клерк.Премиум.

Всего 1650 рублей! Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!
5
190
Регистрация ИП

🌾 Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП

Для регистрации себя в качестве ИП надо будет заполнять заявление по новой форме. Поправка связаны с тем, что ранее в регистрационных формах не было возможности как-то зафиксироваться как глава КФХ.

64
Логотип Qugo
Qugo
Самозанятые

Блокировка расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми: миф или реальность

Сотрудничество с плательщиками НПД несет в себе ряд рисков, один из которых — блокировка расчетного счета. Это отнюдь не миф. Разберем, кто и в каких случаях может заблокировать счет при сотрудничестве с самозанятыми, и как сделать так, чтобы это не стало реальностью.

Блокировка расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми: миф или реальность
62
Пенсии

Назван возраст, с которого надо начинать подготовку к пенсии

Аналитики опросили респондентов в возрасте от 30 до 65 лет и выяснили, как разная аудитория готовится к пенсии.

2
390
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление финансами

Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным

Рабочий капитал — ключевой элемент в финансовой структуре любой компании. Он отражает, насколько эффективно собственник управляет активами и обязательствами. В этой статье расскажем, из чего состоит рабочий капитал, как его оценивать и почему он может быть отрицательным.

Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным
36
Логотип РУС
РУС
Обзоры для бухгалтера

Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть выросла до 79,6$. Доллар вырос до 91,3₽.

Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%
36
Валютный контроль

Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить

В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в КоАП.

60
Трудовые проверки

Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников

В регионах создадут межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.

3
433
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
94
928
НДФЛ

🙆 Пошли проблемы с НДФЛ 15% по дивидендам и зарплате

В этом году работают новые правила для НДФЛ 15%: 1) по дивидендам базу считают отдельно (ст. 214 НК); 2) по зарплате базу считают в совокупности (ст. 210 НК). Как все это осуществить на практике, бухгалтеры не понимают.

5
451
Логотип Dbrain
Dbrain
Карьера бухгалтера

Голливудская бухгалтэрия: 5 типажей бухгалтера в кино и мультфильмах

Провели день за просмотром фильмов и разобрались, какими кинематограф показывает бухгалтеров. Похожи ли наши герои на реальных специалистов по бухучету? Решать вам.

Голливудская бухгалтэрия: 5 типажей бухгалтера в кино и мультфильмах
15
1,2 тыс.