Инструкция по 6-НДФЛ за 2023 год: когда и куда сдавать, как заполнять

До 25 февраля 2024 года налоговые агенты должны отчитаться о сумме дохода, который они выплатили своим работникам, а также исчисленного и удержанного с него налога. Для этого подайте в налоговую инспекцию расчёт 6-НДФЛ. Разберём, как заполнить этот отчёт, как отразить в нём декабрьскую зарплату и какие важные нюансы нужно учесть бухгалтеру.

Что нужно знать о расчёте 6-НДФЛ за 2023 год

Годовой расчёт 6-НДФЛ содержит информацию о сумме выплаченного наёмным работникам дохода, исчисленного и удержанного с него налога, а также включает детализацию по физлицам, которым работодатель перечислил доход.

6-НДФЛ за 2023 год подавайте в налоговую инспекцию по месту учёта — не позднее 26 февраля 2024 года. Срок сдачи переносится с 25 на 26 февраля , так как выпадает на воскресенье — нерабочий день.

Заполняйте отчёт по форме, которая утверждена приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в редакции от 29.09.2022).

2023 год — это последний отчётный период, за который вы подаёте 6-НДФЛ по указанной выше форме. Отчёт за первый квартал 2024 года нужно будет заполнить уже по новой форме.

Расчёт 6-НДФЛ можно подать на бумаге, если численность физических лиц, которым вы перечислили доход, не превысила в 2023 году 10 человек.

Если количество работников, которые получили в 2023 году доход, превысило 10 человек, то отчёт сдают только в электронной форме.

Заполняйте отчёт отдельно по каждому ОКТМО. Если у компании есть обособленное подразделение в другом муниципальном образовании или регионе, нужно сдать два расчёта: по головной организации и обособленному подразделению.

Как заполнить расчёт 6-НДФЛ за 2023 год

Годовой расчёт 6-НДФЛ включает все листы формы: титульный лист, раздел 1 и раздел 2, приложение к разделу 1.

Заполняйте этот документ с учётом требований, которые указаны в Порядке заполнения, утвержденном приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Данные в расчёт 6-НДФЛ переносите из налоговых регистров — это документы, в которых работодатель отражает сведения о доходах работников, НДФЛ и налоговых вычетах. Обязанность вести налоговые регистры по НДФЛ устанавливает ст. 230 НК. Официальной формы этого документа нет — каждый работодатель разрабатывает ее самостоятельно.

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Как заполнить Титульный лист

Титульный лист заполняйте согласно разделу I, II Порядка заполнения расчета.

Строка/поле Вносимое значение Номер корректировки Если сдаёте первичный отчёт, укажите номер «0- -». Если сдаёте корректирующую форму, укажите её номер. Например, для первого уточнения — «1- -», для второго — «2- -» и т.д. Отчётный период «код» «34» Календарный год «2023» Представляется в налоговый орган (код) Внесите четырёхзначный код ИФНС, в которую подаёте расчёт. Найти его можно, например, в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП По месту нахождения (учёта) (код) «214» — если подаёте расчёт по месту учета головной организации. «220» — по месту учёта обособленного подразделения. «120» — по месту регистрации ИП. «121» — адвокаты. «122» — нотариусы Налоговый агент Организации указывают сокращённое или полное наименование, если сокращённого нет. Индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты указывают своё ФИО полностью Код ОКТМО В этом поле укажите код ОКТМО, на территории муниципального образования, которого: стоит на учёте организация;

стоит на учёте обособленное подразделение, если подаёте расчёт по ОП;

зарегистрирован ИП, нотариус или адвокат.

ведёт деятельность ИП на патенте. Достоверность и полноту сведений… Укажите код «1», если расчёт сдаёт налоговый агент и код «2», — если его представитель. В следующих трёх строчках организации указывают ФИО руководителя, если отчёт сдаёт компания, или ФИО физлица, которое сдаёт расчёт по доверенности. ИП эти строчки не заполняют Наименование организации представителя налогового агента Эти строки заполняет представитель-юридическое лицо, которое сдаёт отчёт Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Эти две строки заполняет представитель, который сдаёт отчёт на основании доверенности

Как заполнить раздел 1

В этот раздел внесите сведения о сумме НДФЛ, который вы начислили и удержали за октябрь, ноябрь и декабрь 2023 года, а также вернули в IV квартале.

010 182 1 01 02010 01 1000 110 — НДФЛ по ставке 13%, кроме дивидендов; 182 1 01 02080 01 1000 110 — НДФЛ с доходов, которые облагаются по ставке 15%, кроме дивидендов; 182 1 01 02130 01 1000 110 — НДФЛ с дивидендов, которые облагаются по ставке 13%; 182 1 01 02140 01 1000 110 — НДФЛ с дивидендов, которые облагаются по ставке 15% 020 Укажите общую сумму НДФЛ, которую вы должны перечислить в бюджет за IV квартал 021 Укажите сумму НДФЛ, которую вы удержали с 23.09 по 22.10, по сроку уплаты 30.10.2023 022 Укажите сумму НДФЛ, которую вы удержали с 23.10 по 22.11, по сроку уплаты 28.11.2023 023 Укажите сумму НДФЛ, которую вы удержали с 23.11 по 22.12, по сроку уплаты 28.12.2023 024 Укажите сумму НДФЛ, которую вы удержали с 23.12 по 31.12, по сроку уплаты 29.12.2023 – декабрьская зарплата 030-032 Заполните эти строки, если в IV квартале вы вернули работникам НДФЛ. Напомним, что вы должны вернуть налог, если удержали его ошибочно. Например, если рассчитали его по более высокой ставке, а также если работник обращается к вам, чтобы получить налоговый вычет в середине года. Примечание: не нужно возвращать налог сотруднику, у которого сменился статус резидентства — с нерезидента на резидента. Излишне удержанный в этом случае НДФЛ зачтите в следующих месяцах. Если полностью сумму налога учесть не получится – разницу сотруднику вернет ИФНС.

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Как заполнить раздел 2

Этот раздел включает информацию:

о сумме дохода, который начислен работникам и исполнителям по договорам ГПХ;

о сумме налога, который вы удержали;

об общем количестве физических лиц, которые получили доход.

Вносите данные нарастающим итогом по соответствующей ставке.

Не включайте в отчёт доходы, которые не облагаются НДФЛ. Также не нужно вносить в раздел 2 заработную плату за вторую половину декабря, которую перечислили сотрудникам в январе 2024 года, а также исчисленный и удержанный с неё налог. Эта информация войдёт в раздел 2 расчёта 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.

100 Укажите ставку: 13% или 15% 105 182 1 01 02010 01 1000 110 — НДФЛ по ставке 13%, кроме дивидендов; 182 1 01 02080 01 1000 110 — НДФЛ с доходов, которые облагаются по ставке 15%, кроме дивидендов; 182 1 01 02130 01 1000 110 — НДФЛ с дивидендов, которые облагаются по ставке 13%; 182 1 01 02140 01 1000 110 — НДФЛ с дивидендов, которые облагаются по ставке 15% 110 Укажите общую сумму доходов, которую вы начислили и фактически выплатили работникам и исполнителям. Вносите данные без учёта налоговых вычетов и НДФЛ 111 Укажите общую сумму дохода, который вы начислили в виде дивидендов 112 Укажите сумму выплат, которую вы начислили работникам по трудовым договорам. Включите сюда премии, компенсации за неиспользованные отпуска и выплаты социального характера 113 Отразите сумму выплат внештатникам, которые сотрудничают по договорам ГПХ 115 Заполните эту строку только если в компании или у ИП трудятся ВКС (высококвалифицированные специалисты). Если их нет, строку не заполняйте 120 Укажите общее количество физических лиц, которым в течение года вы перечислилили доход 121 Если вы платили доход высококвалифицированным специалистам, отразите в этой строке их количество 130 Приведите в этой строке общую сумму налоговых вычетов, которые вы предоставили работникам: стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные 140 Укажите общую сумму исчисленного налога 141 Внесите сумму налога, которую начислили с дивидендов 142 Отразите сумму налога по ВКС 150 Заполните эту строку, если уменьшали налог за иностранцев на сумму фиксированных авансовых платежей по НДФЛ 160 Укажите общую сумму налога, который вы удержали 170 Внесите в эту строку сумму НДФЛ, который вы не удержали до конца года 180 Отразите сумму излишне удержанного налога 190 Укажите сумму налога, которую вы вернули работникам

Как заполнить приложение к разделу 1

Заполняйте это приложение только к годовому 6-НДФЛ, в квартальные отчёты его включать не нужно.

Справку о доходах заполните отдельно на каждого сотрудника или исполнителя по договору ГПХ, которые в 2023 году получали от организации или ИП доходы.

Вносите сведения в приложение 1 в такой последовательности:

1. Общая часть.

Укажите номер справки по каждому физлицу.

В поле «Номер корректировки сведений» укажите значение:

«00» — если сдаёте первичную справку;

«01», «02» и т.д. — корректировка;

«99» — аннулирующая справка.

2. Раздел 1.

В этом разделе укажите ИНН и ФИО сотрудника или исполнителя, дату его рождения, серию и номер паспорта.

Код страны гражданства выберите из справочника ОКСИ. Для граждан РФ укажите код «643».

Код документа, удостоверяющего личность, выберите из Приложения № 5 к Порядку заполнения. Для паспорта гражданина РФ это код «21», паспорта иностранного гражданина — код «10».

3. Приложение к справке.

В приложении к справке отразите помесячно доход сотрудников и исполнителей в натуральной и денежной форме, а также в виде материальной выгоды, и соответствующие вычеты.

Код конкретного вида дохода приведите из Приложения № 2 к приказу. Например, для зарплаты — это код «2000», отпускных — «2012», премии, которую выплатили за производственные показатели — «2002».

В поле «Сумма дохода» укажите всю сумму, которую начислили и перечислили физическому лицу в указанном месяце по данному типу дохода.

Код вычета приведите в соответствии с Приложением № 2 к приказу.

4. Раздел 3.

В этом разделе отразите налоговые вычеты, которые вы предоставили работнику, и их коды.

Код вычета укажите из Приложения № 2 к приказу.

Поля «код вида уведомления», «номер уведомления» и «дата выдачи уведомления», а также «код налогового органа, выдавшего уведомление» заполните на основании документа, который подтверждает право работника на получение вычета, и который он предоставил работодателю от ИФНС.

5. Раздел 2.

В этом разделе укажите общую сумму дохода работника, размер налоговой базы, с которой был рассчитан налог, и сумму НДФЛ.

6. Раздел 4.

В этом разделе укажите сумму дохода, с которого налоговый агент не смог удержать налог, и сам размер налога.

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