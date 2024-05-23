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Нетология
Карьера бухгалтера

Путь от бухгалтера до руководителя аутсорсинговой компании: 5 курсов в помощь

Мечтаете не просто стать главным бухгалтером, но и открыть собственную аутсорсинговую фирму по оказанию бухгалтерских услуг? Это вполне достижимая цель для амбициозных и трудолюбивых специалистов. Но чтобы совершить такой карьерный прыжок, нужно планомерно развивать свои знания и навыки в разных областях — от бухучета до управления бизнесом. 
Путь от бухгалтера до руководителя аутсорсинговой компании: 5 курсов в помощь
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие качества нужны руководителю бухгалтерского аутсорсинга

Чтобы успешно руководить компанией, которая оказывает бухгалтерские услуги, недостаточно быть просто хорошим бухгалтером. Руководителю нужен более широкий набор качеств и компетенций:

  • Глубокие знания разных участков бухгалтерского учета и налогообложения. Руководитель должен прекрасно разбираться во всех нюансах бухучета и налогов, чтобы контролировать работу сотрудников и давать им правильные указания. 

  • Умение принимать управленческие решения и нести за них ответственность. На руководителе лежит ответственность за работу всей компании. Он должен уметь быстро анализировать ситуацию, просчитывать риски и принимать верные решения.

  • Навыки управления персоналом и организации работы. Руководитель отвечает за подбор, мотивацию и развитие сотрудников, постановку задач, контроль исполнения. Без управленческих навыков не получится выстроить эффективную работу компании.

  • Способность к стратегическому планированию и развитию бизнеса. Руководитель должен определять цели и направления развития компании, продумывать, как выйти на новые рынки и привлечь клиентов, повысить прибыль и эффективность. Для этого нужно стратегическое бизнес-мышление.

Таким образом, руководителю аутсорсинговой компании нужно обладать глубокими знаниями бухучета, сильными управленческими и бизнес-компетенциями.

Чтобы достичь такого уровня, важно планомерно развиваться в профессиональном и личностном плане.

Этапы профессионального пути бухгалтера

Шаг 1. Получение образования и опыта работы в бухгалтерии

Карьера обычно начинается с позиции бухгалтера после окончания экономического ВУЗа или колледжа. На старте важно получить опыт на разных участках бухучета — материалы, основные средства, зарплата, налоги и т.д. Это позволит понять, как работает бухгалтерия в целом.

На этом профессиональное развитие бухгалтера не заканчивается. Нужно постоянно углублять и расширять свои знания, чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке труда. Один из способов развивать свои профессиональные компетенции — обучаться на профильных курсах.

Например, на курсе от Нетологии «Бухгалтер: расширенный курс». Программа курса состоит из двух ступеней. На первой вы с нуля или с минимальными знаниями освоите бухгалтерский и налоговый учет, научитесь работать в 1С. На второй ступени изучите все нюансы и сложные ситуации в работе главбуха — от методологии учета до оптимизации налогов и подготовки отчетности.

Всего за 11 месяцев вы получите полный комплекс знаний и навыков для работы главным бухгалтером и официальный диплом о профпереподготовке. Это позволит вам стать более ценным и высокооплачиваемым специалистом.

Шаг 2. Переход на управленческую должность

Следующий уровень — позиции главного бухгалтера, финансового директора, где к учетным задачам добавляется управление людьми и процессами. Руководитель должен организовывать работу всего подразделения, грамотно распределять задачи, контролировать сроки и качество.

Получить необходимые управленческие компетенции помогут курсы «Финансовый директор» и «Как стать результативным руководителем». Первый даст инструменты для управления финансами компании, а второй — навыки эффективного руководства.

Финансовый директор отвечает не только за бухгалтерию, но за все финансы компании, принимает стратегические решения, управляет рисками, ищет источники инвестиций. Курс «Финансовый директор» от Нетологии за четыре месяца подготовит вас к работе на этой ответственной должности. Вы научитесь финансовому моделированию и прогнозированию, оценке инвестиционных проектов, управлению рисками и стоимостью компании. Узнаете, как выстраивать работу финансовой службы и бизнес-процессы.

Чтобы стать эффективным руководителем, мало разбираться в финансах — нужно уметь руководить людьми. Именно лидерским и управленческим навыкам посвящен курс «Как стать результативным руководителем».

За два месяца вы освоите:

  • навыки коммуникации с сотрудниками и клиентами;

  • постановку целей и метрик;

  • делегирование задач;

  • анализ бизнес-процессов;

  • навыки формирования команды и планирования своего развития как руководителя.

Дополнительный бонус — членство в «Клубе управленцев новой экономики», где вы сможете обмениваться опытом с другими амбициозными менеджерами.

Шаг 3. Открытие бизнеса

Многие финансовые директора, достигнув потолка в найме, решаются на открытие своего бизнеса. Но путь предпринимателя не усыпан розами: нужно разбираться в юридических вопросах, искать клиентов, выстраивать бизнес-процессы, организовывать работу команды. 

Облегчить задачу помогут курсы «Как открыть свой бизнес» и «Управление рисками». Они дадут пошаговый план запуска бизнеса и инструменты для анализа и минимизации предпринимательских рисков.

На курсе «Как открыть свой бизнес» вы научитесь:

  • выбирать и тестировать бизнес-идеи;

  • анализировать рынок и конкурентов;

  • разрабатывать продукт и упаковку;

  • находить целевую аудиторию;

  • строить финансовые модели;

  • выбирать каналы продаж и продвижения;

  • подбирать команду;

  • привлекать инвестиции.

Открыв свою компанию, новоиспеченный предприниматель сталкивается с разными рисками — финансовыми, правовыми, репутационными. Неопытные бизнесмены часто не уделяют им должного внимания, из-за чего компания прогорает. Но вы можете подготовиться заранее и освоить риск-менеджмент.

На курсе «Управление рисками» от Нетологии за два месяца научитесь:

  • выявлять и оценивать разные виды рисков;

  • предотвращать и снижать их;

  • разрабатывать антикризисные стратегии;

  • принимать решения в условиях неопределенности;

  • обеспечивать непрерывность бизнеса.

С этими знаниями вы обезопасите свой бизнес от непредвиденных ситуаций, сможете минимизировать потери и продолжать развитие даже в кризис.

Постепенно развивая профессиональные и управленческие компетенции, бухгалтер может пройти большой путь от рядового специалиста до руководителя и владельца собственного бизнеса. Главное — активно учиться и не бояться брать на себя ответственность.

Конечно, одной теории мало — нужно применять все эти знания на практике, набираться опыта, учиться на своих ошибках. Но солидная образовательная база поможет вам расти и развиваться быстрее, избегать типичных просчетов и добиваться высоких результатов.

Осваивайте новые компетенции, смело беритесь за сложные задачи, верьте в себя — и ваша мечта о своем бухгалтерском бизнесе обязательно станет реальностью.

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