Сервис Ostrovok.ru Командировки запустил продажу ж/д билетов на своей платформе

Cервис для организации деловых поездок Ostrovok.ru Командировки расширил функционал: теперь пользователи платформы могут самостоятельно бронировать железнодорожные билеты наравне с другими услугами сервиса. Новый функционал доступен пользователям в режиме онлайн в «Личном кабинете».

Алина Семёнова, руководитель сервиса Ostrovok.ru Командировки, прокомментировала: «Для многих наших клиентов запуск модуля бронирования железнодорожных билетов — долгожданное обновление, с помощью которого все аспекты деловой поездки теперь можно спланировать в единой системе: забронировать отель, железнодорожный или авиабилет, организовать трансфер, арендовать автомобиль. Спрос на железнодорожные билеты среди наших пользователей высок, особенно в тех регионах, где сохраняются ограничения работы аэропортов. Кроме того, цены на ж/д билеты менее волатильны по сравнению с авиабилетами, и компании нередко отдают им предпочтение, чтобы снижать затраты на деловые поездки сотрудников».

Забронировать железнодорожные билеты можно не только по России — среди доступных зарубежных направлений Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.

Выбрать подходящий билет можно с помощью удобных фильтров — например, по типу поезда и вагона, стоимости, времени отправления и прибытия, продолжительности поездки. Забронировать можно билеты в одну сторону или туда-обратно.

При бронировании можно указать данные карты «РЖД Бонус», баллы за поездку будут начислены на счет пользователя в программе лояльности РЖД. Выписка и отмена билета происходят автоматизированно в личном кабинете.

О сервисе «Ostrovok.ru Командировки»

Ostrovok.ru Командировки — инструмент для бронирования деловых поездок. Сервис позволяет быстро и удобно планировать все этапы командировки: находить и бронировать размещение среди 2 млн отелей в России и за рубежом по выгодным тарифам, резервировать авиабилеты более 350 авиакомпаний, приобретать железнодорожные билеты, заказывать трансферы в 150 странах, арендовать автомобили.

Функционал системы позволяет настраивать тревел-политики, управлять лимитами и отчетностью, выгружать все необходимые закрывающие документы в режиме реального времени, что значительно упрощает процесс организации командировок сотрудников.

Сегодня к «Ostrovok.ru Командировки» подключены более 13 000 корпоративных клиентов по всей России.

Реклама: ООО «Агентика Тревэл», ИНН 7703403951