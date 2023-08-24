Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Общество

Сервис Ostrovok.ru Командировки запустил продажу ж/д билетов на своей платформе

Cервис для организации деловых поездок Ostrovok.ru Командировки расширил функционал: теперь пользователи платформы могут самостоятельно бронировать железнодорожные билеты наравне с другими услугами сервиса. Новый функционал доступен пользователям в режиме онлайн в «Личном кабинете».
23
Сервис Ostrovok.ru Командировки запустил продажу ж/д билетов на своей платформе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Алина Семёнова, руководитель сервиса Ostrovok.ru Командировки, прокомментировала: «Для многих наших клиентов запуск модуля бронирования железнодорожных билетов — долгожданное обновление, с помощью которого все аспекты деловой поездки теперь можно спланировать в единой системе: забронировать отель, железнодорожный или авиабилет, организовать трансфер, арендовать автомобиль. Спрос на железнодорожные билеты среди наших пользователей высок, особенно в тех регионах, где сохраняются ограничения работы аэропортов. Кроме того, цены на ж/д билеты менее волатильны по сравнению с авиабилетами, и компании нередко отдают им предпочтение, чтобы снижать затраты на деловые поездки сотрудников».

Забронировать железнодорожные билеты можно не только по России — среди доступных зарубежных направлений Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.

Выбрать подходящий билет можно с помощью удобных фильтров — например, по типу поезда и вагона, стоимости, времени отправления и прибытия, продолжительности поездки. Забронировать можно билеты в одну сторону или туда-обратно.

При бронировании можно указать данные карты «РЖД Бонус», баллы за поездку будут начислены на счет пользователя в программе лояльности РЖД. Выписка и отмена билета происходят автоматизированно в личном кабинете. 

О сервисе «Ostrovok.ru Командировки» 

Ostrovok.ru Командировки — инструмент для бронирования деловых поездок. Сервис позволяет быстро и удобно планировать все этапы командировки: находить и бронировать размещение среди 2 млн отелей в России и за рубежом по выгодным тарифам, резервировать авиабилеты более 350 авиакомпаний, приобретать железнодорожные билеты, заказывать трансферы в 150 странах, арендовать автомобили.

Функционал системы позволяет настраивать тревел-политики, управлять лимитами и отчетностью, выгружать все необходимые закрывающие документы в режиме реального времени, что значительно упрощает процесс организации командировок сотрудников. 

Сегодня к «Ostrovok.ru Командировки» подключены более 13 000 корпоративных клиентов по всей России.

Реклама: ООО «Агентика Тревэл», ИНН 7703403951

Ostrovok.ru Командировки

Ostrovok.ru Командировки

Командировки без стресса

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Электронные подписи

    Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений

    Закон № 457-ФЗ от 04.08.2023 внёс сразу несколько поправок в закон № 63-ФЗ об электронной подписи. Рассказываем о наиболее важных для бизнеса изменениях. 

    Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений
    343
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор

    В преддверии 1 сентября обсудим ситуацию в стране с учителями. Вчера вышла новость, что каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образования. А скоро, возможно, детей будут обучать выпускники колледжей. Обсудим, можно ли доверять знания детей, преподавателю без высшего педагогического образования и тем более выпускнику колледжа?

    В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор
    5
    73
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
    24
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Маркетинг

    Как тратит деньги маркетинговый отдел? Топ-3 показателя для оценки рекламы

    Маркетинг — неотъемлемая составляющая любого бизнеса. Чтобы ваше дело стало эффективным, нужно отслеживать показатели привлечения и удержания клиентов. Благодаря этому собственник или финансовый директор могут выстраивать оптимальные стратегии, предвидеть риски и управлять ими, принимать взвешенные решения о бюджетах.

    Как тратит деньги маркетинговый отдел? Топ-3 показателя для оценки рекламы
    24
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Кадровые документы

    Частые ошибки при составлении штатного расписания

    Штатное расписание является важным документом и есть в каждой организации. А вот строгих правил как его составлять нет, поэтому компании сталкиваются со сложностями если приходят инспекторы ГИТ или возникают трудовые споры и необходимо предоставить штатное расписание в суде. 

    Частые ошибки при составлении штатного расписания
    417
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Новые жилые дома в России строятся быстрее, чем продаются. Пузырь надувается, но не лопается

    Продолжаем следить за тем, что происходит с рынком жилой недвижимости. Прекрасное исследование подготовил ЦБ по проектному финансированию строительства жилых домов. Выписал самое главное. Спойлер: нераспроданного жилья становится всё больше. Рост зарплат отстаёт от роста цен на квадратные метры. Пузырь надувается, пружина сжимается. В обратную сторону.

    Новые жилые дома в России строятся быстрее, чем продаются. Пузырь надувается, но не лопается
    1
    125
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам

    Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам
    247
    Читать еще