Лимит расчета наличными в 2023 году: правила для юридических лиц и ИП

Объяснили, в каких ситуациях бизнесу нельзя превышать лимит расчета наличными между юридическими лицами, как оформлять такие сделки документально и какие последствия ждать при нарушении.

Если юридические лица и предприниматели расплачиваются между собой наличными — важно соблюдать лимит в 100 000 рублей. Именно такую предельную сумму установил в своем Указании Банк России от 09.12.2019 № 5348-У. В 2023 году изменений в этом нормативном документе не произошло, поэтому лимит все еще актуален.

Когда лимит расчета наличными нужно соблюдать

Лимит в 100 000 рублей важно соблюдать, если стороны сделки:

юридическое лицо и юридическое лицо;

ИП и ИП;

юридическое лицо и ИП.

Если компания или предприниматель хочет расплатиться иностранной валютой, то ее надо пересчитать по курсу ЦБ в рубли, и тоже придерживаться установленной суммы.

Платить и принимать деньги может ИП, руководитель организации или подотчетное лицо. Например, если организация выдаст наличные деньги сотруднику, чтобы он передал их ИП за поставку товара — лимит все равно нужно учитывать.

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Когда лимит расчета наличными можно не соблюдать

Бизнес может тратить выручку в наличной форме без ограничений, если нужно:

платить зарплату или социальные выплаты своим работникам;

купить товары или услуги у физического лица;

выплатить страховое возмещение по договору с физлицом;

сделать возврат оплаты за товары или услуги;

выдать деньги под отчет;

выплатить зарплату самому себе (ИП);

выплатить вознаграждение исполнителю по договору гражданско-правового характера.

Например, ООО «Июль» приобрело у Сапунова И. Р., который не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, пластиковые стенды для оформления доски почета, информационного уголка об охране труда и противопожарной безопасности. Сумма сделки составила 235 000 рублей. Сапунов И. Р. получил оплату в кассе компании. В этом случае лимит расчета наличными соблюдать не нужно.

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Лимит расчета наличными с физическими лицами и самозанятыми

Расчеты наличными между юридическими и физическими лицами, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, проводятся без ограничения суммы (п. 1 ст. 861 ГК).

В нормативных документах нет упоминания о применении лимита расчета между бизнесом и плательщиком налога на профессиональный доход. В этом случае следует руководствоваться разъяснением, которое есть в письме УФНС по г. Москве от 10 июня 2020 г. № 20-21/093682@.

Суть письма: самозанятый без статуса предпринимателя не является участником наличных расчетов, которые прописаны в Указании Банка России от 09.12.2019 № 5348-У. При наличных расчетах с ними лимит не применяется. Плательщик НПД станет участником только в том случае, если зарегистрируется в качестве ИП.

Что учесть при расчете наличными

1. Лимит в 100 000 рублей соблюдается в рамках одного договора.

Можно заключить несколько договоров на 99 000 рублей с несколькими поставщиками — ФНС и другие контролирующие органы допускают такую практику.

Если заключить несколько договоров с одним поставщиком или дочерними организациями одной компании в течение короткого промежутка времени — бизнес могут обвинить в дроблении сделки.

Суды и ФНС будут пристально оценивать такие договоры. Например, если заказчик заранее знал свою потребность в товаре, и при этом у него были средства, чтобы закупить весь объем товара сразу — суд признает факт дробления.

Например, КФХ «Август» заключало несколько договоров покупки сельхозтехники у одного поставщика каждый раз после реализации партии овощей в течение одного сезона. Проверяющие органы могут и не усмотреть факт дробления.

2. Нельзя проводить платежи через подотчетное лицо, если компания хочет превысить лимит расчета наличными между юридическими лицами.

Несмотря на статус физического лица, конечным получателем услуг или товаров будет его компания.

3. 100 000 рублей — лимит всего договора.

В эту сумму включаются неустойки, штрафы, оплата дополнительной страховки, транспортные услуги, НДС, акцизы.

Например, ООО «Июнь» заключило договор с ООО «Декабрь» на поставку кондиционеров на 99 000 рублей, оплата наличными. Компании нужны кондиционеры до наступления сезона, поэтому крайний срок поставки был прописан в договоре — 31.05.2022. ООО «Декабрь» поставило кондиционеры с задержкой — 15.06.2022, по условиям договора поставщику предстоит выплатить неустойку в размере 1500 рублей. Общая сумма договора превышает лимит расчета наличными между юридическими лицами.

4. Наличная оплата всегда должна быть оформлена документально.

Составить юридически грамотный договор с учетом всех требований по лимиту расчета наличных помогут эксперты ПЭБ. Специалисты предоставят юридическую защиту сделок, а также проверят ваших контрагентов на благонадежность. Попробуйте аутсорсинг бухгалтерии и получите месяц обслуживания в подарок.

Как правильно оформить учет наличных

Если компании поступили наличные средства от ИП или юридического лица, деньги должны проводиться через онлайн-кассу, а плательщику надо выдать кассовый чек с указанием ИНН. При необходимости можно выдать и другие документы, например, ТОРГ-12 или акт, но чек должен быть обязательно.

Прием наличных без чека — нарушение закона, которое влечет за собой штраф:

для ИП — 2000 рублей;

для ООО — 10 000 рублей.

Если сумму наличных вообще не провести через онлайн-кассу — придется заплатить больше;

для ИП — от 25 до 50% суммы «мимо кассы», но не менее 10 000 рублей;

для ООО — от 75 до 100% суммы «мимо кассы», но не менее 30 000 рублей.

Исключение — ИП и ООО, которые могут проводить такие операции без онлайн-кассы в силу учета специфики своей деятельности.

Например, это продажа газет и мороженого в киосках, торговля на рынках и ярмарках, разносная торговля продуктами питания. Полный перечень исключений есть в ст. 2 закона № 290-ФЗ от 03.07.2016.

Что компании делать с наличными дальше:

Оставить их в кассе. Если выбрать этот способ, то важно помнить об установленном лимите остатка кассы и следить за его соблюдением. Если нарушить лимит остатка кассы, то можно получить штраф:

для должностного лица — от 4000 до 5000 рублей;

для юридического лица — от 40 000 до 50 000 рублей.

Внести на расчетный счет. Это можно сделать через кассу банка или банкомат, указав в поле «Назначение платежа» — «Розничная выручка».

Ответственность за превышение лимита

Если лимит расчета между юридическими лицами будет превышен — штраф заплатит тот, кто принял наличные деньги. В 2023 году он составляет:

от 4000 до 5000 рублей для должностного лица — руководителя организации или ИП;

от 40 000 до 50 000 рублей для юридического лица.

Основание — ч. 1 ст. 15.1 КоАП.

Ответственности можно избежать, если:

Принять оплату наличными до 100 000 рублей, а оставшуюся часть получить безналичным путем — на расчетный счет.

Например, получатель может попросить подотчетное лицо без банковского счета оформить распоряжение о переводе денежных средств. На основании этого документа кредитная организация делает платежное поручение и переводит деньги юрлицу.

Компания обнаружила превышение лимита, но с момента нарушения прошло более двух месяцев. В этом случае штраф не взимается, согласно ст. 4.5 КоАП.

Эксперты ПЭБ напоминают: ошибки при оформлении движения средств могут обойтись очень дорого. При выявлении неточности в лучшем случае потребуется полная перепроверка всех данных, в худшем — не избежать дополнительных расходов на восстановление данных.

Компании не обязательно самой отвечать за эти риски. Часть рутинных бухгалтерских задач можно передать на аутсорсинг. Квалифицированные бухгалтеры не только подхватят ваш учет и отчетность, но и возьмут на себя финансовую ответственность — в случае ошибки штраф заплатит аутсорсер, а не вы. Средний чек — от 9000 рублей в месяц.

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