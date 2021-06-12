Что ждет бухгалтеров с 1 июля 2021 года: краткий обзор нововведений

Регулярный мониторинг нормативных актов — неотъемлемая часть жизни бухгалтера-аутсорсера. Расскажу об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу со второго полугодия 2021 года.

Отчетность

Новая форма СЗВ-ТД

С 1 июля Пенсионный фонд вводит новую форму СЗВ-ТД для работодателей (Постановление от 25.12.2019 № 730п).

Кратко об изменениях:

удалена строка «Отчетный период»;

введены новые правила заполнения графы «Код выполняемой функции»;

появился новый раздел для правопреемников — «Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь»;

введена новая графа и коды для работников Крайнего Севера.

Новая декларация по НДС

За третий квартал 2021 года декларацию по НДС будем сдавать по новой форме (постановление Правительства от 02.04.2021 № 534).

В ней заменили штрих-коды, а в разделы с 8 по 11 добавили новые строки для реквизитов прослеживаемости.

Такие же изменения внесли в журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги покупок и продаж.

Отчетность по прослеживаемым товарам

Начиная с третьего квартала организациям и ИП придется отчитываться по операциям с прослеживаемыми товарами.

Плательщики НДС будут сдавать новую декларацию по этому налогу. А те субъекты, которые НДС не платят — специальную отчетность.

В некоторых ситуациях плательщикам НДС потребуется сдать и декларацию, и отчетность о прослеживаемых товарах. В частности, если покупателем выступает физлицо, приобретающее товар для личного пользования.

На текущий момент формы отчетности еще не утверждены. Пока этого не произошло, налогоплательщики могут использовать бланки из письма ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.

Счета-фактуры

Постановлением Правительства от 02.04.2021 № 534 утверждены новые счета-фактуры.

Изменения можно условно поделить на две группы:

1.Для компаний и ИП, которые работают с прослеживаемыми товарами.

Им придется заполнять в документе новые обязательные реквизиты:

регистрационный номер партии прослеживаемого товара;

регистрационный номер декларации;

единица измерения прослеживаемого товара;

количество прослеживаемого товара в соответствующих единицах измерения.

Выставлять счета-фактуры при реализации прослеживаемых товаров, нужно будет в электронной форме, кроме случаев экспорта и сделок с физлицами.

2.Для всех остальных.

В шапке нужно будет указывать номер и дату составления документа на отгрузку, на основании которого сформирован счет-фактура. Например: товарная накладная, УПД.

Для порядкового номера записи появится новая графа. Эта графа будет связана с реквизитами отгрузочного документа в шапке счета-фактуры. То есть документ об отгрузке будет соотносится с конкретными порядковым номером записи в счете-фактуре.

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Деятельность ФНС

Бесплатная электронно-цифровая подпись

С 1 июля ФНС запускает выдачу бесплатный подписей для организаций и ИП.

Получить подпись смогут лица, которые вправе действовать от лица налогоплательщика без доверенности: руководитель юридического лица, сам индивидуальный предприниматель.

Выдавать ЭЦП физическим лицам, в том числе сотрудникам организаций (ИП), по-прежнему будут коммерческие удостоверяющие центры, которые до 1 июля пройдут аккредитацию.

Все действующие ЭЦП можно использовать до окончания их срока действия или до 31.12.2021 включительно (зависит от того, какая дата наступит раньше).

Новые основания для аннулирования отчетности

С 1 июля заработают поправки в НК РФ (закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). В ст. 80 появятся новые основания, по которым отчетность будет считаться не представленной:

документ подписан неуполномоченным или дисквалифицированным лицом, электронно-цифровой подписью умершего человека; лицом, по которому в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений;

отчетность представлена организацией, которая ликвидирована по данным ЕГРЮЛ;

отчетность представлена с нарушением важных контрольных соотношений (если это РСВ или декларации по НДС).

Ничего не успеваете? Нет времени следить за изменениями? Вам нужно грамотное планирование. Смотрим видео — берем на заметку.

Новый период просрочки для блокировки счета

С 1 июля вступят в силу новые правила блокировки счетов организаций и ИП (закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ).

За несданную отчетность счет будут блокировать через 20 рабочих дней. По текущим правилам счета блокируют на 10-й рабочий день со дня, в который истек крайний срок сдачи декларации или расчета.

Также налоговики будут вправе сообщать о неподаче отчетности за 14 рабочих дней до дня принятия решения о блокировке.

Работники

С 1 июля детские пособия будут перечисляться только через национальную платежную систему «Мир». Бухгалтеру важно уведомить об этом работников.

Если кто-то из работников не хочет оформлять карту «Мир», ему нужно проверить и актуализировать личные данные, в частности, о фактическом адресе, по которому он будет получать детские пособия по почте.

Онлайн-кассы

Истекает последняя отсрочка по онлайн-кассам. С 1 июля ИП без наемного персонала, которые оказывают услуги населению или продают товары собственного производства обязаны перейти на применение онлайн-касс.