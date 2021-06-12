Что ждет бухгалтеров с 1 июля 2021 года: краткий обзор нововведений

Регулярный мониторинг нормативных актов — неотъемлемая часть жизни бухгалтера-аутсорсера. Расскажу об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу со второго полугодия 2021 года.
Отчетность
Новая форма СЗВ-ТД
С 1 июля Пенсионный фонд вводит новую форму СЗВ-ТД для работодателей (Постановление от 25.12.2019 № 730п).
Кратко об изменениях:
- удалена строка «Отчетный период»;
- введены новые правила заполнения графы «Код выполняемой функции»;
- появился новый раздел для правопреемников — «Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь»;
- введена новая графа и коды для работников Крайнего Севера.
Новая декларация по НДС
За третий квартал 2021 года декларацию по НДС будем сдавать по новой форме (постановление Правительства от 02.04.2021 № 534).
В ней заменили штрих-коды, а в разделы с 8 по 11 добавили новые строки для реквизитов прослеживаемости.
Такие же изменения внесли в журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги покупок и продаж.
Отчетность по прослеживаемым товарам
Начиная с третьего квартала организациям и ИП придется отчитываться по операциям с прослеживаемыми товарами.
Плательщики НДС будут сдавать новую декларацию по этому налогу. А те субъекты, которые НДС не платят — специальную отчетность.
В некоторых ситуациях плательщикам НДС потребуется сдать и декларацию, и отчетность о прослеживаемых товарах. В частности, если покупателем выступает физлицо, приобретающее товар для личного пользования.
На текущий момент формы отчетности еще не утверждены. Пока этого не произошло, налогоплательщики могут использовать бланки из письма ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.
Счета-фактуры
Постановлением Правительства от 02.04.2021 № 534 утверждены новые счета-фактуры.
Изменения можно условно поделить на две группы:
1.Для компаний и ИП, которые работают с прослеживаемыми товарами.
Им придется заполнять в документе новые обязательные реквизиты:
- регистрационный номер партии прослеживаемого товара;
- регистрационный номер декларации;
- единица измерения прослеживаемого товара;
- количество прослеживаемого товара в соответствующих единицах измерения.
Выставлять счета-фактуры при реализации прослеживаемых товаров, нужно будет в электронной форме, кроме случаев экспорта и сделок с физлицами.
2.Для всех остальных.
В шапке нужно будет указывать номер и дату составления документа на отгрузку, на основании которого сформирован счет-фактура. Например: товарная накладная, УПД.
Для порядкового номера записи появится новая графа. Эта графа будет связана с реквизитами отгрузочного документа в шапке счета-фактуры. То есть документ об отгрузке будет соотносится с конкретными порядковым номером записи в счете-фактуре.
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Деятельность ФНС
Бесплатная электронно-цифровая подпись
С 1 июля ФНС запускает выдачу бесплатный подписей для организаций и ИП.
Получить подпись смогут лица, которые вправе действовать от лица налогоплательщика без доверенности: руководитель юридического лица, сам индивидуальный предприниматель.
Выдавать ЭЦП физическим лицам, в том числе сотрудникам организаций (ИП), по-прежнему будут коммерческие удостоверяющие центры, которые до 1 июля пройдут аккредитацию.
Все действующие ЭЦП можно использовать до окончания их срока действия или до 31.12.2021 включительно (зависит от того, какая дата наступит раньше).
Новые основания для аннулирования отчетности
С 1 июля заработают поправки в НК РФ (закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). В ст. 80 появятся новые основания, по которым отчетность будет считаться не представленной:
- документ подписан неуполномоченным или дисквалифицированным лицом, электронно-цифровой подписью умершего человека; лицом, по которому в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений;
- отчетность представлена организацией, которая ликвидирована по данным ЕГРЮЛ;
- отчетность представлена с нарушением важных контрольных соотношений (если это РСВ или декларации по НДС).
Ничего не успеваете? Нет времени следить за изменениями? Вам нужно грамотное планирование. Смотрим видео — берем на заметку.
Новый период просрочки для блокировки счета
С 1 июля вступят в силу новые правила блокировки счетов организаций и ИП (закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ).
За несданную отчетность счет будут блокировать через 20 рабочих дней. По текущим правилам счета блокируют на 10-й рабочий день со дня, в который истек крайний срок сдачи декларации или расчета.
Также налоговики будут вправе сообщать о неподаче отчетности за 14 рабочих дней до дня принятия решения о блокировке.
Работники
С 1 июля детские пособия будут перечисляться только через национальную платежную систему «Мир». Бухгалтеру важно уведомить об этом работников.
Если кто-то из работников не хочет оформлять карту «Мир», ему нужно проверить и актуализировать личные данные, в частности, о фактическом адресе, по которому он будет получать детские пособия по почте.
Онлайн-кассы
Истекает последняя отсрочка по онлайн-кассам. С 1 июля ИП без наемного персонала, которые оказывают услуги населению или продают товары собственного производства обязаны перейти на применение онлайн-касс.
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