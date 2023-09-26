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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Ведение бизнеса

Как бухгалтеру получать стабильно два новых клиента в месяц

Как бы вы не относились к сервису Авито, но он стабильно дает поток клиентов (1—3 клиента в месяц) со средним чеком 5—15 тысяч рублей.
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Как бухгалтеру получать стабильно два новых клиента в месяц
Иллюстрация: pikisuperstar/Freepik

Примерно раз в квартал мы заключаем договор на 30—50 тыс. руб. с Авито, и пару раз в год приходят чеки на 100—200 тыс. руб. в месяц.  Плюс сюда добавляем обращения на разовые консультации и восстановление учета. Как-то раз приняли клиента с Авито на восстановление стоимостью 600 000 рублей. 

Цифры подтверждены лично моим опытом и опытом моих учеников

Если Авито для вас место, чтобы продать старые туфли, то пора менять свое отношение к сервису.

Даже если вы откроете Яндекс и наберете там «бухгалтер» и укажите свой город, то Авито в третьей — пятой строке покажет вам объявления ваших конкурентов, к которым идут клиенты. То есть, чтобы создать свой сайт и держать его на первой странице в поиске, вам нужно тратить сотни тысяч рублей, а на Авито вы это можете делать при бюджете в 5 тыс. руб. 

Объявление на Авито работает у всех, кто правильно оформил объявление. Ниже я пишу правила, используя которые нужно оформить свое объявление.  

В своем телеграм канале, я регулярно провожу разборы ваших рекламных объявлений, и указываю на ошибки из-за которых вы можете не получать клиентов. Для этого подпишитесь на мой ТГ канал и отправьте ссылку на свое объявление. 

Правила работающей рекламы на Авито

1. Мы регистрируем аккаунт в Авито.

Его можно оформить как физическое лицо или как юридическое. Для потенциального клиента разница в том, что если вы физическое лицо, то в вашем объявлении будет указано «Паспорт подтвержден» а если вы юридическое лицо, то будет указано «Документы кампании подтверждены» 

Оба варианта работают хорошо, но мы решили иметь 2 аккаунта параллельно, чтобы получать заявки и от двух целевых аудиторий. 

2. Оформляем рекламное объявление в разделе деловые услуги.

Добавляем деловую фотографию за рабочим столом. На фото смотрим в камеру. Далее в галереи фото размещаем скрины отзывов с аккаунта Авито или открытых справочников, например, 2ГИС или Яндекс карты.

При размещении скринов с мессенджеров, Авито может заблокировать объявление.  Также в галереи фото можно разместить фотографии дипломов и благодарственных писем.  В общей сложности нужно 10 фотографий в галерею. 

3. Заголовок объявления играет важную роль после фотографии, поэтому нужно чтобы он привлекал  нужную аудиторию к вам и выделялся из общей массы других заголовков

Заголовок может решать какую-либо боль клиента.

Например:

  • «Бухгалтерские услуги, говорю с вами на понятном языке».

  • «Бухгалтерские услуги с выездом к вам в офис».

  • «Бухгалтерские услуги — быстро разблокирую расчетный счет».

Заголовок может быть направлен на узкую нишу или определенную услугу.

Например: 

  • «Бухгалтерские услуги для маркетплейсов ОЗОН, Вайлберис, ЯндексМаркет».

  • «Декларация ООО ИП  3-НДФЛ — качественно, сдача с первого раза».

  • «Регистрация ООО, ИП — без госпошлины и переплат».

Обратите внимание, к заголовкам я добавляю характеристику, описание того как мы оказываем услугу. 

Заголовок может характеризовать исполнителя

Например: 

  • «Бухгалтерские услуги, работаю с большими объемами внимательно и добросовестно».

  • «Бухгалтерские услуги, отстаиваю интересы клиенты».

Меняйте периодически заголовок пока не найдете рабочий вариант, или тестируйте сразу несколько объявлений, чтобы понять какой заголовок в данный период времени и в определенном регионе является самым эффективным. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко

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4. Стоимость.

Стоимость услуг в объявлении размещаем среднюю по сайту. Если в вашем городе все пишут 1 000 рублей, то и мы указывает ту же цену.  

5. Текст объявления начинаем с представления

Например, «Я Екатерина Сидиченко, бухгалтер с 15 летним опытом работы. Специализируюсь на ведении учета строительных компаний….».

Далее нам нужно рассказать об услуге, не только перечисляя услуги, которые мы можем оказать, но и обязательно говорим о результатах, которые получит клиент, говорим о том как мы оказываем эти услуги.

Используем в тексте триггеры доверия, то есть приводим аргументы в цифрах, почему нам стоит доверять. 

Итого, писать текст нужно по следующей формуле: Действие, характеристика, результат, аргумент. 

Например:

  • Сдаю отчетность — это действие.

  • Вовремя — это характеристика.

  • Что защитит вас от блокировок расчетного счета и штрафов — это результат. 

  • За 15 лет работы не получено ни одного штрафа — аргумент.

6. Прописывайте призыв к действию, что нужно сделать потенциальному клиенту после прочтения вашего объявления — «позвоните, напишите мне и я отвечу вам в течение 30 минут…».

Напишите, и мы проведем диагностику вашей базы 1С, с целью выявить сумму налога, которую вы возможно переплачиваете и об этом не знаете 

7. Оформление аккаунта.

Не забывайте, что в самом аккаунте так же нужно разместить вашу рабочую фотографию, а также собрать отзывы и контролировать высокий рейтинг.

Отзывы нужно добавлять ежемесячно от 3 до 5 штук. Сейчас для эффективного продвижения Авито нужно ориентироваться на 50 отзывов в аккаунте. 

Если вы захотите сами себе написать отзывы, то имейте в виду, что Авито проверяет наличие переписки или созвона и общения до того, как пишется отзыв. Они даже могут послушать запись, о чем вы говорили. И даже проверять что бы вы не находились в одной точке wi-fi.

В общем они стараются что не было подставных отзывов. Так что, когда вам аккаунт будет писать отзыв, обязательно перед этим пообщайтесь на сайте. 

8. Под текстом объявления пропишите хештеги.

Они нужны чтобы ваше объявление показывалось в запросах поисковых браузеров. И не забывайте указывать хештеги с ошибками.

Например, сейчас хорошо работает #бугалтер. Оказывается, предприниматели забывают писать букву «Х», и очень мало бухгалтеров кто использует именно так написанное слово в объявлении. 

9. Подключаем запись разговора для того, чтобы анализировать свои переговоры и повышать конверсию из обращений в заключение договора.

На самом сайте Авито есть запись разговоров. Также нужно следить за скоростью ответа на запросы в сообщения.

Отвечать нужно в течение 30 минут, иначе клиент уже найдет другого исполнителя. Можно даже Авито интегрировать с CRM системой Битрикс24, и туда будут приходить сообщения. 

10. Платное размещение.

Ну и конечно, чтобы объявление работало, нужно оплачивать его продвижение. Авито говорит нам о важности регулярного продвижения без пропусков. То есть если поднимаем объявление раз в день, то не пропускаем дни, если раз в неделю, то делаем это в один и тот же день. Не нужно чередовать то день, то неделю, используйте что-то одно. Я пользуюсь еженедельным продвижением Х5.

Жду ваши объявления на разбор в телеграм канале

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко

Рассказываю о том как строю бухгалтерский бизнес сейчас!

Реклама: ИП Филатова Е.С., ИНН 246213815352, erid: LjN8JxjT6

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Все необходимое, чтобы вывести бухгалтерский бизнес на новый уровень

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Комментарии

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