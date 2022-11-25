Исполнитель находится за границей: оформление и оплата налогов

Как оформить

Минтруд в письме от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245 разъяснил, что законы, содержащие нормы трудового права, действуют только на территории Российской Федерации. Поэтому если одна из сторон находится за пределами страны, то их отношения не могут быть законодательно урегулированы. Также в обязанности работодателя входит обеспечение безопасных условий и охраны труда своих работников.

В другом письме от 07.08.2015 № 17-3/В-410 Минтруд отметил, что сотрудничество с гражданами, которые находятся за пределами России, следует осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений.

То есть с такими лицами лучше заключать договоры гражданско-правового характера: подряда, оказания услуг.

Самозанятым в свою очередь не запрещено работать с российскими заказчиками, проживать в другой стране и менять налоговое резидентство. Самозанятыми могут стать также граждане из стран ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан), если у них есть разрешение на временное проживание и регистрация в качестве плательщика НПД в России. Даже если самозанятый становится нерезидентом РФ, он все равно может дальше платить НПД.

Удобнее и безопаснее работать с внештатниками через специальные сервисы, например, Рокет Ворк.

Сервис Рокет Ворк помогает управлять любыми типами внештатников: физлица по договорам ГПХ, самозанятые, ИП. Поиск исполнителей, выплаты, документооборот – все в одном сервисе.

Какие налоги платить

Выплаты по ГПД физлицам облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Но ставка по НДФЛ может быть разной и зависит от статуса налогового резидентства исполнителя и от указанного в договоре места его работы.

Налоговый резидент – это физическое лицо, фактически находящееся на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение последних 12 месяцев. Необязательно, чтобы эти дни шли подряд. Суммарно, если за последний год человек находился в России больше полугода, то независимо от своего гражданства он становится налоговым резидентом РФ. Также если гражданин РФ находится за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, то становится нерезидентом РФ.

В ст. 209 НК установлен следующий порядок уплаты НДФЛ: резиденты уплачивают со всех доходов, а нерезиденты – только от российских источников дохода.

Следовательно, если в договоре местом выполнения работ указана Россия, то доход считается от российского источника, заказчик выступает налоговым агентом. Если же местом работы указана другая страна, то доход будет от иностранного источника. Заказчик уже не является налоговым агентом.

Вне зависимости от своего местонахождения и времени пребывания за границей, граждане России всегда остаются застрахованными лицами в системе пенсионного, социального и медицинского страхования. Поэтому с их доходов должны уплачиваться страховые взносы.

При заключении договора ГПХ с физлицом уплачиваются взносы в ПФР и ФФОМС. Взносы в ФСС пока не перечисляются, но с 1 января 2023 года будут изменения.

Подробнее, как платить НДФЛ в зависимости от времени пребывания за границей и места работы по договору.

Ситуация № 1. Исполнитель – налоговый резидент, а место работы по договору – Россия

Заказчик является налоговым агентом и удерживает с суммы вознаграждения НДФЛ по ставке 13%, а с доходов свыше 5 млн рублей в год 15%.

Пока исполнитель не потеряет статус налогового резидента, заказчик удерживает НДФЛ по стандартным ставкам.

Ситуация № 2. Исполнитель – налоговый нерезидент, место работы – Россия

При нахождении за границей более полугода за последний год исполнитель теряет статус резидента РФ. Для нерезидентов ставка НДФЛ уже составляет 30%.

Чтобы проверить налоговый статус исполнителя, заказчик может запросить у него загранпаспорт, и по отметкам о пересечении границы установить сроки нахождения в России за последний год.

Ситуация № 3. Исполнитель – налоговый резидент, а место работы по договору – заграница

Выплаты по такому договору будут считаться доходами от источников за пределами РФ, поэтому у заказчика нет обязанности удерживать НДФЛ.

Исполнитель должен самостоятельно по истечении года подать декларацию и заплатить в бюджет налог со всех своих доходов по ставке 13% или 15% после превышения годового дохода в размере 5 млн рублей.

Ситуация № 4. Исполнитель – налоговый нерезидент, место работы – заграница

Заказчик также не является налоговым агентом. Исполнитель платит налоги с доходов уже согласно законам страны нахождения.

Если по окончании года исполнитель утратил статус налогового резидента, то НДФЛ в России платить не надо.

Но подготовлен законопроект, согласно которому с 2023 года НДФЛ необходимо будет платить с доходов исполнителей – физических лиц, которые живут заграницей, но сотрудничают с российскими компаниями. Ставка составит 30%.

Рокет Ворк обеспечит безопасную работу с исполнителями из РФ и за ее пределами, а также полное сопровождение переводов исполнителям оплаты по договору. Управляйте любыми типами внештатников с сервисом Рокет Ворк.