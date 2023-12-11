Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь

В должностные обязанности некоторых сотрудников в числе прочего входят продолжительные переговоры с контрагентами организации, клиентами или государственными структурами. Работодатель, в свою очередь, должен компенсировать сотруднику расходы на мобильную связь или обеспечить его сим-картой с корпоративным тарифом.

Разберем, как произвести компенсацию работникам за использование их личных телефонов и мобильной связи, как отразить это в бухгалтерском учете и нужно ли удерживать с этой выплаты НДФЛ и начислять страховые взносы.

Обязан ли работодатель компенсировать сотрудникам расходы на мобильную связь

Да, если соблюдаются следующие условия (ст. 188 ТК):

Сотрудник использует свое личное имущество с согласия или ведома работодателя.

Это условие относится к ситуации, когда работник осуществляет звонки со своего личного телефона и (или) со своей сим-карты.

Имущество используется в интересах работодателя.

Работодатель компенсирует сотруднику использование личного имущества, только если работник пользуется им для выполнения должностных обязанностей.

Если указанные условия соблюдаются, работодатель может выплатить сотруднику компенсацию за:

Использование личного имущества, например, мобильного телефона.

Износ (амортизацию) имущества — если такое имущество относится к основным средствам со стоимостью от 100 000 руб.

Пользование услугами мобильной связи.

Вместо выплаты компенсации, работодатель может обеспечить сотрудника корпоративным телефоном или сим-картой с корпоративным тарифом. В этом случае расходы на мобильную связь непосредственно несет работодатель.

О том, как оформить и произвести выплату компенсации за использование сотрудником мобильной связи, расскажем ниже.

Как оформить и компенсировать работникам расходы на мобильную связь

Порядок оформления и компенсации таких затрат зависит от того, использует ли работник свое личное имущество или это имущество предоставляет ему работодатель.

Работник использует свой телефон, сим-карту и тариф

Для компенсации затрат работнику, который использует свой телефон и свою сим-карту с личным тарифом, работодатель должен:

Разработать и составить приказ об использовании мобильной связи работниками организации.

В этом приказе указывается перечень должностей, которые используют в работе мобильную связь, и определяется лимит расходов на каждую должность.

Прописать условие о выплате компенсации за услуги мобильной связи, а также лимит расходов в трудовом договоре с сотрудником или в дополнительном соглашении к нему.

Компенсация является частью заработной платы работника, поэтому условие об этой выплате нужно включить в трудовой договор или допсоглашение к нему. Также можно составить отдельный документ, в котором работодатель пропишет правила использования мобильной связи.

Получить от сотрудника документы, подтверждающие расходы на мобильную связь.

У работника необходимо запросить копию договора с оператором сотовой связи, а также детализацию звонков, осуществленных в течение месяца.

Включить расходы на мобильную связь в состав затрат для расчета налога на прибыль или упрощенного налога, который исчисляется при применении УСН.

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Работодатель предоставляет сотруднику сим-карту с корпоративным тарифом

Расходы на оплату услуг связи в этом случае несет работодатель, но так как сотрудник использует свой телефон, ему за это может быть выплачена компенсация.

Чтобы оформить компенсацию, нужно:

Разработать и составить приказ о перечне должностей, использующих в работе мобильную связь.

В этом документе работодатель также должен прописать лимиты расходов на каждую должность или каждого работника в отдельности.

Специалисты СберРешений помогут разобраться во всех нюансах оформления и выплаты компенсации за использование работниками мобильной связи. Доверьте ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета профессионалам!

Заключить договор с оператором сотовой связи.

В этом случае работодатель оформляет корпоративный тариф и сам в дальнейшем его оплачивает.

Включить условия о компенсации мобильной связи в трудовой договор или допсоглашение к нему.

В договор необходимо включить условие о предоставлении сотруднику корпоративной сим-карты с соответствующим тарифом и использовании личного телефона. Правила пользования мобильной связью можно дополнительно прописать в специально разработанном положении.

Получить от оператора связи подтверждающие документы.

К ним относится счет за оказанные услуги и детализация звонков по каждому номеру.

Включить расходы на мобильную связь в состав затрат для расчета налога на прибыль или упрощенного налога, который исчисляется при применении УСН.

Расходы на выплату компенсации за использование мобильной связи относятся к прочим, которые связаны с производством и реализацией. Их можно включить в состав затрат для расчета налога на прибыль и упрощенного налога, который исчисляется при применении УСН на объекте «доходы — расходы».

Документы, подтверждающие расходы на мобильную связь

Для того чтобы учесть расходы на мобильную связь в составе затрат по налогу на прибыль и УСН, необходимо, чтобы эти затраты были экономически обоснованы и документально подтверждены. К подтверждающим документам относится:

Приказ о расходах на мобильную связь.

В нем, как уже было сказано выше, указывается перечень должностей, которые используют в своей работе мобильную связь, и лимиты расходов на каждую должность.

Должностная инструкция сотрудника.

Этим документом подтверждается необходимость осуществления звонков в рамках должностных обязанностей конкретного работника.

Трудовой договор и допсоглашение к нему.

В трудовом договоре, как уже было сказано выше, должны быть прописаны условия о компенсации расходов на мобильную связь.

Документы, полученные от оператора связи.

К ним относятся счет об оказанных услугах, договор на оказание услуг мобильной связи и детализация звонков.

Положение об использовании корпоративной мобильной связи.

Этот документ составлять не обязательно, но лучше, чтобы он был. В нем прописываются условия использования мобильной связи, порядок предоставления сотрудникам корпоративного телефона или сим-карты, лимиты на мобильную связь, порядок учета расходов на мобильную связь и прочие условия.

Обязательна ли детализация звонков

По этому вопросу единой практики между налоговиками и судами не сложилось.

Налоговики настаивают на необходимости детализации звонков в целях подтверждения их служебного характера, а суды указывают на то, что детализация необязательна, так как она не раскрывает характер разговоров, а содержит лишь перечень телефонов, по которым звонили сотрудники.

Чтобы у налоговиков не было претензий, работодатель может использовать один из следующих способов:

Приобрести корпоративный тариф с безлимитными звонками.

В этом случае детализация не потребуется. Плюсом также будет то, что налоговики не возражают против учета расходов на связь по таким тарифам.

Выбрать тариф с поминутной (посекундной) тарификацией и подтверждать расходование минут ежемесячной детализацией звонков.

Если работодатель установит лимит расходов на использование мобильной связи, и работник превысит этот лимит, нужно будет оформить дополнительные документы для того, чтобы возместить ему этот перерасход.

Облагается ли компенсация на мобильную связь НДФЛ и страховыми взносами

Компенсация за мобильную связь не облагается НДФЛ и страховыми взносами, если звонки совершаются в рамках трудовой деятельности. Это касается тарифов с поминутной или посекундной тарификацией. Если работодатель компенсирует такому работнику расходы на мобильную связь по личным разговорам, то эти доходы будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами.

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Если работодатель предоставляет сотруднику безлимитный тариф, то компенсация освобождается от налогообложения в полном объеме.

Бухгалтерский учет расходов на мобильную связь

В бухгалтерском учете расходы на выплату компенсации за использование мобильной связи отражаются следующим образом:

Операция Дебет Кредит Начислена компенсация за использование мобильной связи 26, 44 73 Выплачена компенсация за использование мобильной связи 73 50, 51

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