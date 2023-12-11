Логотип СберРешения
СберРешения
Компенсации работникам

Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь

В должностные обязанности некоторых сотрудников в числе прочего входят продолжительные переговоры с контрагентами организации, клиентами или государственными структурами. Работодатель, в свою очередь, должен компенсировать сотруднику расходы на мобильную связь или обеспечить его сим-картой с корпоративным тарифом.
45
Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь
Иллюстрация: СберРешения

Разберем, как произвести компенсацию работникам за использование их личных телефонов и мобильной связи, как отразить это в бухгалтерском учете и нужно ли удерживать с этой выплаты НДФЛ и начислять страховые взносы.

Обязан ли работодатель компенсировать сотрудникам расходы на мобильную связь

Да, если соблюдаются следующие условия (ст. 188 ТК):

  • Сотрудник использует свое личное имущество с согласия или ведома работодателя.

Это условие относится к ситуации, когда работник осуществляет звонки со своего личного телефона и (или) со своей сим-карты.

  • Имущество используется в интересах работодателя.

Работодатель компенсирует сотруднику использование личного имущества, только если работник пользуется им для выполнения должностных обязанностей.

Если указанные условия соблюдаются, работодатель может выплатить сотруднику компенсацию за:

  • Использование личного имущества, например, мобильного телефона.

  • Износ (амортизацию) имущества — если такое имущество относится к основным средствам со стоимостью от 100 000 руб.

  • Пользование услугами мобильной связи.

Вместо выплаты компенсации, работодатель может обеспечить сотрудника корпоративным телефоном или сим-картой с корпоративным тарифом. В этом случае расходы на мобильную связь непосредственно несет работодатель.

О том, как оформить и произвести выплату компенсации за использование сотрудником мобильной связи, расскажем ниже.

Как оформить и компенсировать работникам расходы на мобильную связь

Порядок оформления и компенсации таких затрат зависит от того, использует ли работник свое личное имущество или это имущество предоставляет ему работодатель.

Работник использует свой телефон, сим-карту и тариф

Для компенсации затрат работнику, который использует свой телефон и свою сим-карту с личным тарифом, работодатель должен:

  • Разработать и составить приказ об использовании мобильной связи работниками организации.

В этом приказе указывается перечень должностей, которые используют в работе мобильную связь, и определяется лимит расходов на каждую должность.

  • Прописать условие о выплате компенсации за услуги мобильной связи, а также лимит расходов в трудовом договоре с сотрудником или в дополнительном соглашении к нему.

Компенсация является частью заработной платы работника, поэтому условие об этой выплате нужно включить в трудовой договор или допсоглашение к нему. Также можно составить отдельный документ, в котором работодатель пропишет правила использования мобильной связи.

  • Получить от сотрудника документы, подтверждающие расходы на мобильную связь.

У работника необходимо запросить копию договора с оператором сотовой связи, а также детализацию звонков, осуществленных в течение месяца.

  • Включить расходы на мобильную связь в состав затрат для расчета налога на прибыль или упрощенного налога, который исчисляется при применении УСН.

Три месяца ведения бухгалтерии за 1 ₽

Получите три месяца сервиса «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг» и квартальный отчет — за 1 ₽

Работодатель предоставляет сотруднику сим-карту с корпоративным тарифом

Расходы на оплату услуг связи в этом случае несет работодатель, но так как сотрудник использует свой телефон, ему за это может быть выплачена компенсация.

Чтобы оформить компенсацию, нужно:

  • Разработать и составить приказ о перечне должностей, использующих в работе мобильную связь.

В этом документе работодатель также должен прописать лимиты расходов на каждую должность или каждого работника в отдельности.

Специалисты СберРешений помогут разобраться во всех нюансах оформления и выплаты компенсации за использование работниками мобильной связи. Доверьте ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета профессионалам!

  • Заключить договор с оператором сотовой связи.

В этом случае работодатель оформляет корпоративный тариф и сам в дальнейшем его оплачивает.

  • Включить условия о компенсации мобильной связи в трудовой договор или допсоглашение к нему.

В договор необходимо включить условие о предоставлении сотруднику корпоративной сим-карты с соответствующим тарифом и использовании личного телефона. Правила пользования мобильной связью можно дополнительно прописать в специально разработанном положении.

  • Получить от оператора связи подтверждающие документы.

К ним относится счет за оказанные услуги и детализация звонков по каждому номеру.

  • Включить расходы на мобильную связь в состав затрат для расчета налога на прибыль или упрощенного налога, который исчисляется при применении УСН.

Расходы на выплату компенсации за использование мобильной связи относятся к прочим, которые связаны с производством и реализацией. Их можно включить в состав затрат для расчета налога на прибыль и упрощенного налога, который исчисляется при применении УСН на объекте «доходы — расходы».

Документы, подтверждающие расходы на мобильную связь

Для того чтобы учесть расходы на мобильную связь в составе затрат по налогу на прибыль и УСН, необходимо, чтобы эти затраты были экономически обоснованы и документально подтверждены. К подтверждающим документам относится:

  • Приказ о расходах на мобильную связь.

В нем, как уже было сказано выше, указывается перечень должностей, которые используют в своей работе мобильную связь, и лимиты расходов на каждую должность.

  • Должностная инструкция сотрудника.

Этим документом подтверждается необходимость осуществления звонков в рамках должностных обязанностей конкретного работника.

  • Трудовой договор и допсоглашение к нему.

В трудовом договоре, как уже было сказано выше, должны быть прописаны условия о компенсации расходов на мобильную связь.

  • Документы, полученные от оператора связи.

К ним относятся счет об оказанных услугах, договор на оказание услуг мобильной связи и детализация звонков.

  • Положение об использовании корпоративной мобильной связи.

Этот документ составлять не обязательно, но лучше, чтобы он был. В нем прописываются условия использования мобильной связи, порядок предоставления сотрудникам корпоративного телефона или сим-карты, лимиты на мобильную связь, порядок учета расходов на мобильную связь и прочие условия.

Обязательна ли детализация звонков

По этому вопросу единой практики между налоговиками и судами не сложилось.

Налоговики настаивают на необходимости детализации звонков в целях подтверждения их служебного характера, а суды указывают на то, что детализация необязательна, так как она не раскрывает характер разговоров, а содержит лишь перечень телефонов, по которым звонили сотрудники.

Чтобы у налоговиков не было претензий, работодатель может использовать один из следующих способов:

  • Приобрести корпоративный тариф с безлимитными звонками.

В этом случае детализация не потребуется. Плюсом также будет то, что налоговики не возражают против учета расходов на связь по таким тарифам.

  • Выбрать тариф с поминутной (посекундной) тарификацией и подтверждать расходование минут ежемесячной детализацией звонков.

Если работодатель установит лимит расходов на использование мобильной связи, и работник превысит этот лимит, нужно будет оформить дополнительные документы для того, чтобы возместить ему этот перерасход.

Облагается ли компенсация на мобильную связь НДФЛ и страховыми взносами

Компенсация за мобильную связь не облагается НДФЛ и страховыми взносами, если звонки совершаются в рамках трудовой деятельности. Это касается тарифов с поминутной или посекундной тарификацией. Если работодатель компенсирует такому работнику расходы на мобильную связь по личным разговорам, то эти доходы будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами.

Доверьте ведение бухгалтерского и налогового учета специалистам СберРешений и вам не придется разбираться во всех тонкостях назначения компенсаций, в том числе за использование мобильной связи.

Если работодатель предоставляет сотруднику безлимитный тариф, то компенсация освобождается от налогообложения в полном объеме.

Бухгалтерский учет расходов на мобильную связь

В бухгалтерском учете расходы на выплату компенсации за использование мобильной связи отражаются следующим образом:

Операция

Дебет

Кредит

Начислена компенсация за использование мобильной связи

26, 44

73

Выплачена компенсация за использование мобильной связи

73

50, 51

Три месяца ведения бухгалтерии за 1 ₽

Получите три месяца сервиса «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг» и квартальный отчет -- за 1 ₽

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8K6gYX

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Опубликуется 07.12.23 в 13:49
    Бухгалтеры

    🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров

    Бухгалтеры и охранники малопродуктивны. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    2
    Логотип Aleksey Ivanov
    Aleksey Ivanov
    Обучение для бухгалтеров

    Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии

    Делюсь отзывом о конференции. С фоточками, респектами и критикой.

    Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии
    13

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Субсидии для бизнеса

    Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

    В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    751
    ВЭД

    Яйца подорожали. Минсельхоз придумал, как сделать куриное мясо и яйца доступнее

    Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию рассмотрит вопрос об обнулении импортных пошлин на куриное мясо и яйца сроком на шесть месяцев.

    56
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Что нужно знать правообладателю о продлении бренда? Когда пора продлевать товарный знак

    Исключительное право на товарный знак действует 10 лет. Когда и как правообладатель может его продлить?

    6
    Логотип Астрал
    Астрал
    Индивидуальный предприниматель

    Новые правила 2023–2024: как ИП на ПСН и УСН уменьшить налоги на страховые взносы

    После введения в 2023 году ЕНС существенно изменился порядок учета страховых взносов при расчете налога по УСН и ПСН. Разберем, по каким теперь правилам происходит уменьшение патента и налога по УСН на страховые взносы, какие особенности установлены в 2023 году и что нужно учесть в 2024 году.

    Новые правила 2023–2024: как ИП на ПСН и УСН уменьшить налоги на страховые взносы
    101
    Социальный вычет

    ❗ Социальный вычет по НДФЛ за 2023 год оформляют по старым правилам без справок. Новые справки заработают с 2024 года

    Для оформления соцвычета по НДФЛ, например, на обучение или фитнес, сейчас нужен договор и чек. С 2024 года нужна будет только справка. Но справки применяют к расходам, которые будут с 2024 года.

    100

    Записи вебинаров

    696
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!

    Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 8 декабря.

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!
    605
    Логотип nlukina
    nlukina
    Маркетинг

    😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?

    У нас на «Клерке» у всех котозависимость. Да, мы очень любим котиков и поэтому часто добавляем их в свою рекламу. Решили узнать ваше мнение, как вы к такой рекламе относитесь. А заодно просим вас выбрать лучшую которекламу «Клерка».

    😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?
    7
    55
    Логотип LRurist
    LRurist
    ЕГРЮЛ

    Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен

    Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен. 13.11.2023 вступили в силу поправки, внесенные в Закон о государственной регистрации юрлиц и ИП  Федеральным законом от 02.11.23 № 519-ФЗ.

    Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен
    19
    Логотип Мегамаркет
    Мегамаркет
    Маркетплейсы

    Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи

    Неправильное ценообразование, нехватка данных о целевой аудитории и неверная стратегия продвижения — лишь некоторые из причин низких продаж селлеров на маркетплейсе. Рассказываем, какие ошибки чаще всего ведут к неуспеху бизнеса на онлайн-площадках, а также дадим рекомендации, как этих ошибок избежать.

    Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи
    30
    Блокировка счетов налоговой инспекцией

    Ладе Дэнс грозит блокировка счетов из-за крупного долга перед ФНС

    Долг певицы перед ФНС висит уже минимум три недели. На данный момент сумма составляет до 968 тысяч рублей.

    4
    170
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как отразить в 1С удержание вознаграждения платежной системе?

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С удержание вознаграждения платежной системе?

    4
    Общество

    Минздрав: ограничения на продажу алкоголя снизили его потребление в два раза

    В Минздраве сообщили о уменьшении уровня потребления алкоголя после введения ограничений на его продажу. За последние 15 лет этот показатель уменьшился в два раза.

    11
    130
    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО

    Доверенность на ТМЦ: для чего она нужна и как оформить

    Исключить вероятность кражи товаров в момент их передачи от продавца к покупателю поможет такой документ, как доверенность на получение торгово-материальных ценностей. Как правильно оформить его и какие формы бланков этой доверенности существуют, читайте в статье.

    Доверенность на ТМЦ: для чего она нужна и как оформить
    52
    НДС

    Кукурузные палочки можно продавать с НДС 10%, даже если в пачку положить игрушку

    Продовольственные товары из перечня облагаются НДС по ставке 10%. Кукурузные палочки входят в этот перечень.

    1
    47
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Компенсации работникам

    Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь

    В должностные обязанности некоторых сотрудников в числе прочего входят продолжительные переговоры с контрагентами организации, клиентами или государственными структурами. Работодатель, в свою очередь, должен компенсировать сотруднику расходы на мобильную связь или обеспечить его сим-картой с корпоративным тарифом.

    Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь
    45
    Логотип KL
    KL
    Интернет и IT

    Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных

    Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.

    Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных
    1
    432
    Бухгалтеры

    🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    20
    4,9 тыс.
    Логотип Алексей Марков
    Алексей Марков
    Ведение бизнеса

    Снег, лопата и стартап. Пара мыслей о кэшфлоу

    Много кто умеет чистить снег, но правильно это могут делать не только лишь все. Проблема в том, что снег выпадает неравномерно: то идёт, то не идёт. Непонятный он какой-то. (Как и вся наша жизнь).

    9
    94