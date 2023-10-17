РСВ в 2023 году: кому сдавать по новой форме

Расчёт по страховым взносам нужно предоставлять в налоговую службу каждый квартал и отчитываться о начисленных страховых взносах за последние три месяца квартала. В статье расскажем, как изменилась форма расчёта и как сдать РСВ без ошибок и штрафов.

Порядок сдачи расчёта

Отчёт предоставляют компании и индивидуальные предприниматели с сотрудниками, а также главы крестьянских хозяйств. Не нужно сдавать расчёт плательщикам на АУСН и ИП без сотрудников.

Документ предоставляется в местную инспекцию налоговой службы до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Расчёт сдаётся в электронном виде через ТКС, например через сервис 1С-Отчетность. Работодателям с менее 10 сотрудниками можно предоставить документ в бумажном виде.

Кому нужно отчитываться по новой форме

Большинство плательщиков отчитываются по форме, утверждённой приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Однако Федеральным законом от 04.08.2023 N 427-ФЗ были введены поправки в НК РФ, которые утвердили изменения в части уплаты взносов с выплат иностранным сотрудникам. Работодатели с иностранными сотрудниками, выплаты которым подлежат отдельным видам страхования, предоставляют отчёт по новой форме. Причём факт уплаты взносов по отдельным видам страхования должен быть закреплен международным договором. Новые правила действуют на выплаты, произведённые за периоды с 1 января 2023 года.

Сейчас ФНС готовит изменения к стандартной форме РСВ, а пока налогоплательщикам рекомендуют использовать форму расчёта из письма ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@.

Расчёт по новой форме нужно заполнять с изменениями. В частности добавили новые данные в раздел 1, касающиеся уплаченных взносов в пользу иностранных сотрудников.

Какие разделы расчёта нужно сдавать обязательно

Если плательщик использует стандартную форму расчёта, ему нужно предоставить следующие разделы:

Титульный лист с основной информацией о плательщике.

Раздел 1 с общими суммами взносов, уплаченных с начала года и в каждом месяце квартала.

Подраздел 1 раздела 1 с расчётом уплаченных взносов начала года и в каждом месяце квартала.

Раздел 3 с личными данными сотрудников, в пользу которых были начислены взносы в отчётном квартале.

Остальные разделы и подразделы заполняются только при использовании дополнительных тарифов или в особых случаях.

Как заполнить РСВ

На титульном листе нужно указать информацию о плательщике взносов, а также индивидуальные коды налогового органа и местонахождения плательщика. В поле с кодом расчётного периода нужно проставить код, который соответствует отчётному периоду. Среднесписочная численность сотрудников указывается с января и по последний месяц отчётного квартала.

В разделе 1 отчёта нужно указать данные об уплаченных взносах. Для взносов на пенсионное, социальное страхование и страхование по ВНИМ нужно указать следующее:

поле 020 — КБК взносов;

поле 030 — уплаченные взносы с января по сентябрь;

поле 031-033 — уплаченные взносы в июле, августе и сентябре отдельно.

Аналогично заполняются строки для взносов по дополнительному тарифу и взносов на дополнительное социальное обеспечение.

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В подразделе 1 раздела 1 нужно указать сумму выплат и взносов, а также количество сотрудников, которым производились выплаты с начала года и в каждом месяце отчётного квартала. В строке с кодом тарифа плательщика указывается соответствующий код из приложения 5 порядка заполнения отчёта.

Раздел 3 расчёта нужно заполнить по каждому сотруднику, в пользу которого были уплачены взносы в отчётном квартале. Код категории застрахованного лица нужно проставить из приложения 7 порядка заполнения расчёта.

Штрафы за несдачу РСВ

Если не сдать расчёт в срок, последует штраф в размере 5% от неуплаченных взносов, указанных в несданном расчёте. Максимум выпишут штраф в размере 30% от неуплаченных взносов, а минимум — оштрафуют на 1 000 рублей. Штраф начисляется за каждый месяц просрочки (ст. 119 НК РФ).

Также последуют штрафы за:

Предоставление РСВ в бумажном виде налогоплательщиком с более 10 сотрудников. Штраф составит 200 рублей (ст.119.1 НК РФ).

Умышленное или неумышленное снижение суммы взносов, которую плательщик указал в расчёте. Если занижение произошло неумышленно, штраф составит 20% от неуплаченных взносов. Если же в расчёте умышленно указали меньшую сумму взносов, то штраф увеличится до 40% от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ).

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