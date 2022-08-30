Новая система Банка России «Знай своего клиента»

Перечень критериев оценки, по которым определяется степень риска совершения конкретной компанией подозрительных операций, достаточно большой:
- результаты деятельности компании;
- учредители и руководство;
- банковские операции;
- аффилированность с другими лицами;
- информация, полученная из государственных органов, в т.ч. по фактам допущенных нарушений.
Запуск системы сам по себе не создаёт дополнительных обязанностей для клиентов банков. Сведения об уровне «рискованности» клиента, носят скорее информационный характер. Окончательное решение об отказе в совершении операции или принятии иных мер в целях исполнения 115-ФЗ остаётся за банком.