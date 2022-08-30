Банки

Новая система Банка России «Знай своего клиента»

С 1 июля 2022 полноценно заработала система Банка России — «Знай своего клиента». Теперь в соответствии со ст. 9.1 закона 86-ФЗ Центробанк относит каждое российское юр. лицо или ИП к одной из трёх групп риска совершения подозрительной банковской операции: низкий, средний или высокий. Далее эти сведения передаются во все кредитные организации.

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Новая система Банка России «Знай своего клиента»

Перечень критериев оценки, по которым определяется степень риска совершения конкретной компанией подозрительных операций, достаточно большой:

  • результаты деятельности компании;
  • учредители и руководство;
  • банковские операции;
  • аффилированность с другими лицами;
  • информация, полученная из государственных органов, в т.ч. по фактам допущенных нарушений.

Запуск системы сам по себе не создаёт дополнительных обязанностей для клиентов банков. Сведения об уровне «рискованности» клиента, носят скорее информационный характер. Окончательное решение об отказе в совершении операции или принятии иных мер в целях исполнения 115-ФЗ остаётся за банком.

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