Покупка иностранного бизнеса в РФ. О чем нужно знать инвестору

Бизнес, как предмет сделки

Стороны могут выбрать предметом сделки долю в обществе (контрольный пакет акций, если это акционерное общество), которая предоставляет ее владельцу имущественные права и права управления обществом.

Предметом сделки продажи бизнеса также может быть предприятие, как имущественный комплекс, со всем принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, правами и обязанностями. Или, например, передача в пользование по договору коммерческой концессии исключительных прав на товарный знак, коммерческое обозначение, секреты производства также могут служить предметом сделки купли-продажи бизнеса.

Возможны и более сложные, смешанные варианты продажи бизнеса. Например, российский бизнес «McDonald’s» после его ухода с рынка в 2022 году был приобретен через покупку доли компаний, которые, в свою очередь, владеют исключительными правами на товарный знак «McDonald’s».

Due diligence

В зависимости от предмета сделки будет различаться и перечень необходимых мер для проверки приобретаемого актива. Однако, можно выделить общие правила, которым следуют при покупке бизнеса, находящегося в любой юрисдикции.

Это, прежде всего, оценка приобретаемого объекта, проверка финансового положения компании, ее устойчивости на рынке. Необходимо также оценить юридические риски, проверить соблюдение порядка заключения сделок, их исполнение, наличие и соответствие предусмотренной законом документации.

Более подробно, вопросы, которые необходимо включить в чек-лист проверки, будут рассмотрены ниже.

Помимо приобретаемого по сделке объекта перед её заключением проверяется также правоспособность и полномочия сторон.

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Иностранный владелец, как сторона сделки

Продавцом бизнеса на территории РФ может быть иностранное юридическое или физическое лицо. В таком случае необходимо дополнительно учитывать нормы международного частного права.

Важно установить правовые нормы какого государства будут применимы к отношениям сторон сделки.

Несмотря на действующий в международном частном праве принцип приоритета волеизъявления сторон, выбранного ими закона —lex voluntatis(принципы разработаны итальянскими монахами в VI веке), в международном праве существуют так называемые императивные нормы, которые стороны не могут отменить или изменить.

Правоспособность физического лица определяется его личным законом (lex personalis), то есть правом той страны, гражданство которой лицо имеет. Из данного правила есть исключение: если место жительства иностранного гражданина отличается, то его личным законом будет закон места жительства (lex domicilii).

Порядок регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя определяется местом его регистрации. При отсутствии обязательной регистрации иностранного предпринимателя в стране его проживания, применяется порядок регистрации ИП в стране, где преимущественно им ведется предпринимательская деятельность.

Личным законом юридического лица (lex societatis) в ряде стран (Россия, Великобритания) признается право страны, где учреждено (зарегистрировано) лицо (принцип инкорпорации).

В других юрисдикциях (Германия, Франция) применяется право страны, где расположен административный центр управления компанией. Порядок создания юридического лица, полномочия органов его управления необходимо проверять в соответствии с личным законом юридического лица.

В отношении недвижимого имущества, порядка его приобретения, по общему правилу будет применяться закон места нахождения вещи (lex rei sitae), то есть право страны, где находится данное имущество.

К условиям сделки или ее отдельной части стороны договора вправе самостоятельно выбрать право страны, которое подлежит применению (lex voluntatis).

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Содержание проверки приобретаемого бизнеса

Оценка бизнеса и финансовые риски

Оценка бизнеса проводится, как правило, специализированными организациями, аккумулирующими большой объем информации, что позволяет им выработать определенные алгоритмы и сделать относительно точные выводы о средней стоимости приобретаемого объекта.

Информация о результатах финансовой деятельности в отношении российских компаний доступна на сайте Федеральной налоговой службы — «Прозрачный бизнес».

Для более детального изучения финансового результата необходимо запросить у продавца баланс организации за отчетный период. Анализу подлежат отдельные статьи баланса, кредитные и заемные обязательства, стоимость чистых активов общества, правоустанавливающие документы на проведенные операции, реальная возможность получения отсроченных платежей.

Корпоративный и договорный блоки

Решения, принимаемые внутри общества, а также заключаемые им сделки с третьими лицами должны приниматься (заключаться) уполномоченными лицами в соответствии с учредительными документами общества.

При проверке учредительной и иной корпоративной документации необходимо учитывать требования личного закона юридического лица (lex societatis). В разных юрисдикциях могут отличаться требования нотариального удостоверения сделок и их государственной регистрации.

Проверяется соблюдение требований антимонопольного законодательства: получение необходимых разрешений, уведомление антимонопольных органов в установленных законом случаях.

Налоговый аудит

Содержание данной проверки включает в себя проверку соблюдения порядка подачи налоговых деклараций с учетом требований применимого права, а также порядка проведения и результатов аудиторских и налоговых проверок.

В зависимости от предмета сделки покупки бизнеса (доля компании, имущество, исключительные права), а также применимого права с учетом принципов международного частного права (lex societatis, lex rei sitae, lex voluntatis) необходимо оценить достаточность присутствия за рубежом для применения налогообложения по местным законам.

Проводится дополнительно мониторинг нанятых сотрудников вне трудовых контрактов на предмет соответствия требованиям трудового законодательства. Данная проверка нужна для исключения рисков начисления компании налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

Административные и судебные производства

В обязательном порядке подлежит проверке документация по завершенным и текущим делам административного и судебного производств. Проверяется исполнение решений, предписаний. Анализируются перспективы текущих производств, а также прогнозируется проведение контрольно-надзорных мероприятий в будущий период.

Влияние глобализации международных процессов

Реалии 2022 и предшествующих 2020, 2021 годов показали, насколько внешнеполитические процессы могут влиять на бизнес частных инвесторов.

Отсутствие стабильности и возможности прогнозировать предпринимательскую деятельность приводит к заключению сделок, не поддающимся традиционному финансовому и юридическому анализу.

Так, например, в 2022 году сеть гипермаркетов в России под известным брендом «OBI» была приобретена за 600 российских рублей (в 2019 на переговорах по продаже данного бизнеса обсуждалась его стоимость около 150 000 000 евро).

При покупке иностранного бизнеса в РФ стоит учитывать последние принятые нормативные акты, запрещающие продажу иностранцами активов в ряде отраслей, имеющих стратегическое значение (банковский сектор, проекты, связанные с добычей нефти, газа, угля, никеля). Данный запрет распространяется на граждан государств, которые поддерживают введение международных санкций в отношении России.

Указанные современные реалии заставляют инвесторов искать все более нестандартные способы заключения сделок по приобретению активов.