Премии

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть

Основная особенность премирования генерального – это то, что соответствующее решение принимается органом управления фирмой, который и выступает как работодатель (совет директоров, единственный участник, акционер).

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Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Кто подписывает приказ

Приказ о премировании генерального директора при этом подписывает лицо, уполномоченное уставом – как правило, это председатель совета директоров (ст. 20, 22, 135, 191, 273 ТК, ст. 11, 47, 69 закона об АО, ст. 32, 39, 40 закона об ООО).

Сам себя генеральный директор может премировать лишь при условии, что он же – единственный учредитель (акционер, участник) общества и (или) такое право прописано в уставе (локальном нормативном акте, трудовом договоре) (ст. 12, 39, 40 закона об ООО, ст. 11, 47, 69 закона об АО).

В таком случае он оформляет решение единственного участника, в котором со ссылкой на соответствующий пункт устава (иного документа-основания) устанавливает премию за конкретный период в определенном размере.

Если же генеральный директор нарушает это правило и премирует себя без оснований, то заинтересованные лица:

  • учредители;

  • участники;

  • акционеры

вправе потребовать в судебном порядке взыскания убытков, причиненных обществу, то есть сумм, которые выплатили в качестве премий (ст. 277 ТК, ст. 15 ГК, ст. 44 закона об ООО, ст. 71 закона об АО, п. 6 постановления Пленума ВС от 02.06.2015 № 21).

ВС не раз рассматривал и подтверждал законность решений о взыскании убытков с директоров за необоснованные выплаты себе премий (см., например, определения ВС от 27.03.2019 № 307-ЭС19-3066, от 29.11.2018 № 305-ЭС18-19786).

Выплата премии генеральному директору оформляется приказом, формулировки которого стандартны:

«Премировать генерального директора ООО „Фирма“ Лапина Д.Д., табельный номер 1 в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей» или «30% от ежемесячного (годового) оклада».

Важно, чтобы в организации было утверждено положение о премировании руководителя, в котором бы указывались, в частности:

  • источники премирования;

  • виды премий (ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые);

  • критерии, порядок оценки работы;

  • размеры премирования;

  • порядок премирования (в том числе кто принимает решение о премировании).

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Налоговый аспект

Премии руководителям – особенно если они к тому же участники или акционеры, – неизменно вызывают интерес налоговиков. Контролеры нередко исключают из прибыли суммы выплаченных премий, и вернуть эти расходы можно, лишь доказав, что такие большие премии выписаны за выдающийся вклад в деятельность компании.

Претензии обязательно возникнут, если:

  • премии выплачиваются участнику компании;

  • премия выплачивается несмотря на общую убыточность деятельности;

  • в локальных нормативных актах отсутствуют конкретные критерии для премирования, оценки реального выполнения показателей;

  • соотношение управленческих доходов и расходов не позволяет без ущерба для фирмы выплачивать премию.

Хотя ТК не ограничивает размер премий, но если возникнут претензии, то придется убедительно доказать, что размер премий (особенно если они разовые) соответствует конкретному трудовому вкладу (см., например, постановление АС СЗО от 19.03.2020 № Ф07-363-/2020). Наблюдения показывают, что наиболее «безопасный» размер годовой премии – от трех месячных окладов до годового оклада.

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