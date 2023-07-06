Иностранные работники и НДФЛ в 2023 году

В общем случае на определение ставки НДФЛ влияет налоговый статус физического лица — налоговый резидент / нерезидент, а не его гражданство. Однако для иностранных граждан есть ряд нюансов. Расскажем, кака платить НДФЛ за иностранцев в 2023 году.

Ставка налога для резидентов

По общему правилу для всех действует одна ставка НДФЛ — 13 (15)%, независимо от того с кем вы заключили трудовой договор или ГПХ (иностранцем или российским гражданином).

Именно эту ставку и нужно применять, если ваш сотрудник или исполнитель на ГПХ является налоговым резидентом РФ.

Напомним, что налоговыми резидентами считаются лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст.207 НК).

Чтобы подтвердить налоговый статус иностранный сотрудник должен предоставить работодателю документы, подтверждающие факт его пребывания на территории РФ:

Копию своего загранпаспорта, где стоят отметки таможенников о пересечении границы. Миграционную карту. Справку с предыдущего места работы, с датами трудовой деятельности. Билеты и иные проездные документы, доказывающие факт въезда в Россию. Другие документы.

Ставка налога для нерезидентов

Если физлицо не является налоговым резидентом РФ, то к нему применяется основная ставка НДФЛ для нерезидентов — 30%. Однако, как и в каждом правиле тут есть некоторые исключения.

Ставки НДФЛ для высококвалифицированных иностранных специалистов

Если иностранный гражданин получил разрешение на работу в качестве высококвалифицированного специалиста (ВКС), то для него применяется ставка 13 (15)% вне зависимости от того, является он налоговым резидентом РФ или нет.

Важное уточнение, что ставка 13 (15)% для специалистов ВКС-нерезидентов распространяется только на доходы от трудовой деятельности.

Если нерезидент получил другой доход, например, материальную помощь, оплату аренды жилья или проезда, то ставка будет стандартная — 30%.

Ставка НДФЛ для иностранца, работающего по патенту

Иностранцы, которые работают по патенту — это граждане других стран, которые въехали на территорию РФ в безвизовом порядке и получили патент на занятие трудовой деятельностью.

По такому же принципу, как и с квалифицированными сотрудниками, налоговый агент удерживает с дохода, выплаченного иностранцу на патенте, 13 (15)% независимо от статуса налогового резидентства.

К тому же, сумма исчисленного налога может быть уменьшена на сумму фиксированных авансовых платежей, которую иностранец платит за патент.

Фиксированные платежи за патент в настоящее время составляют 1200 руб. в месяц.

Уменьшить исчисленную сумму НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей можно только после получения уведомления от ФНС. Причем уменьшить сумму исчисленного налоговым агентом НДФЛ можно только на фиксированные авансовые платежи, которые уплатили в этом налоговом периоде. Остаток стоимости патента для вычета на следующий налоговый период не переносится.

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НДФЛ у граждан ЕАЭС

Еще одна категория работников, которая характеризуется снижением стандартного размера ставки по НДФЛ — это граждане стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан). Доходы, которые они получают, работая на территории РФ, будут облагаться ставкой 13 (15)%.

Однако, к концу налогового периода граждане ЕАЭС должны получить статус налоговых резидентов РФ, иначе НДФЛ с их доходов будет пересчитан по ставке 30%.

Если сотрудник уволился до окончания налогового периода (календарного года), то работодателю не придется устанавливать его статус и пересчитывать налог.

Какие доходы облагаются и каким образом

Объем доходов, которые будут облагаться налогом, а также ставка этого налога зависит от того, какой налоговый статус у иностранного гражданина и видов получаемых доходов — на территории РФ или за ее пределами.

Если физлицо не является резидентом РФ, то объект обложения налогом на доходы физлиц возникнет только тогда, когда будет получен доход от российских источников. И облагаться он будет по ставке 30%.

Если же иностранец выполняет работу по договору ГПХ, но за пределами РФ, то объекта налогообложения нет, и НДФЛ с такого дохода не начисляется.

Что касается резидентов, то НДФЛ облагается как доход от источников России, так и за ее пределами. Весь трудовой доход будет облагаться по ставке 13 (15)%.

Если иностранец является резидентом РФ, то с его дохода налоговый агент обязан удержать НДФЛ по ставке 13 (15)%.

К доходам от источников на территории РФ относится оплата труда за работу, которая выполняется на территории России.

Чтобы определить, где выполняется работа — на территории РФ или за ее пределами, нужно обратиться к трудовому договору, где будет указано место выполнения работы, даже если она выполнялась дистанционно.

Чтобы определить источник дохода по договорам ГПХ нужно обратиться к месту, где фактически будет выполнена работа.

Если иностранец приобретает статус налогового резидента, то в отношении его возможно произвести перерасчет удержанного НФДЛ.

Например, если иностранный гражданин получил статус налогового резидента 15 июня, то все доходы, полученные после 15 июня должны облагаться налогом по ставке 13 (15)%.

В случаях, когда статус работника в данном налоговом периоде уже не изменится, налоговый агент может сделать соответствующий перерасчет.

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