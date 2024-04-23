Условия для выплаты дивидендов и ограничения

Один из самых популярных способов получения дохода от прибыли — дивиденды. При этом следует не нарушать ограничения, которые предусмотрены законом. Рассказываем, на что обратить внимание.

Что говорит устав

Устав АО или ООО устанавливает периодичность выплат, которую следует соблюдать. Для ООО это могут быть периоды:

раз в квартал;

раз в полгода;

раз в год (п. 1 ст. 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее — закон об ООО).

Если в ООО есть совет директоров, то устав может содержать положение о необходимости рекомендаций совета директоров по размеру дивидендов. Это условие прямо предусмотрено в законе об АО, и может применяться по аналогии для ООО.

АО дано право выплачивать дивиденды по итогам:

Если в АО имеется совет директоров, то должны быть рекомендации совета директоров по размеру дивидендов (п. 4 ст. 42, п.1 ст. 65 закона об АО).

Важно: не допускайте маскировку зарплаты выплатой дивидендов. На то, что имеет место именно выплата зарплаты, может указывать факт, что устав компании не предусматривает ежемесячного распределения дивидендов.

Если даже в уставе и прописана возможность ежемесячной выплаты дивидендов, не факт, что суд сочтет такие операции законными, поскольку законодательство как об АО, так и об ООО формально не дает право распределять дивиденды ежемесячно. Это в конечном счете чревато переквалификацией и доначислением на указанные выплаты страховых взносов. Причем дело не исправит даже ежемесячное составление протокола о выплате дивидендов (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.05.2023 г. № Ф07-568/2023 по делу № А05-3395/2022).

Эксперты АКГ «Созидание и Развитие» оказывают услуги по юридическому сопровождению бизнеса и помогают решить сложные спорные вопросы, в том числе в части выплаты дивидендов. Записаться на консультацию

Сначала — отчетность, потом — решение

Поскольку дивиденды выплачиваются из чистой прибыли (то есть после налогообложения), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности, то перед принятием решения о выплате дивидендов отчетность за соответствующий период должна быть сформирована и подписана руководителем.

Если общество предполагает выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года, то на дату принятия соответствующего решения должна быть подписана бухгалтерская отчетность именно за 9 месяцев (ст. 13 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Другие условия выплаты дивидендов

Сформированная и подписанная бухгалтерская отчетность — еще не все. Необходимо соблюсти ряд условий, общие для ООО и АО:

1. Для ООО и АО необходимо, чтобы суммы, отраженной как нераспределенная прибыль на отчетную дату (стр. 1370 баланса), было достаточно для выплаты дивидендов с учетом НДФЛ (налога на прибыль). Если же недостаточно — нужно снизить размер дивидендов.

Внимание:по решению участников ООО или акционеров АО дивиденды можно выплатить не только за счет чистой прибыли отчетного периода, но и за счет накопленного финансового результата по состоянию на отчетную дату, то есть с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет. На это указывала и ФНС (п. 1 письма от 05.10.2011 № ЕД-4-3/16389).

Закон не запрещает распределять чистую прибыль одновременно и на выплату дивидендов, и на покрытие убытков прошлых лет (определение ВС от 04.07.2016 № 302-ЭС16-6720).

2. Для ООО и АО является обязательным условием 100% оплата уставного капитала (п. 1 ст. 29 закона об ООО, п. 1 ст. 43 закона об АО).

3. Также общим обязательным условием является отсутствие у ООО и АО признаков банкротства (их перечень приведен в п. 2 ст. 3 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ), причем как на момент принятия решения о выплате дивидендов, так и по итогам выплаты.

Специфические условия выплаты дивидендов для ООО

1. На момент принятия решения о выплате дивидендов и после их выплаты величина чистых активов ООО (определенных в порядке, установленном приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н) превышает размер уставного капитала и резервного фонда (п. 1 ст. 29 закона об ООО).

2. У ООО нет долга перед участниками по выплате действительной стоимости доли или ее части (п. 1 ст. 29 закона об ООО).

Условия выплаты дивидендов для АО

1. Величина чистых активов АО как на момент принятия решения о выплате дивидендов, так и после их выплаты больше:

уставного капитала;

резервного фонда;

превышения ликвидационной стоимости, определенной согласно Устава, над номинальной стоимостью размещенных привилегированных акций (п. 1 ст. 43 закона об АО).

2. АО выкупило все акции, которое должно было выкупить (в соответствии со ст. 76 закона об АО).

3. Не нарушены другие ограничения на выплату дивидендов, установленные законом (п. 2, 3 ст. 43 закона об АО).

Требование к оформлению решения

В ООО решение о выплате дивидендов принимается общим собранием участников / акционеров, или же его принимает единственный участник.

Оформляется решение протоколом (п. 1 ст. 28, ст. 39 закона об ООО), который, равно как и решение единственного участника, должны быть удостоверены нотариально.

Исключения составляют случаи, прямо установленные или уставом ООО, или ранее принятым, нотариально удостоверенным решением общего собрания (или единственного участника). Об этом говорит ГК (подп. 3 п. 3 ст. 67.1), а также такое разъяснение дал в свое время ВС (п. 2, 3 обзора судебной практики, утв. Президиумом от 25.12.2019).

В заключение напомним, что сделка по выплате дивидендов может быть признана недействительной, если дивиденды выплачены в период неплатежеспособности общества, поскольку подобная операция создает угрозу причинения вреда правам и интересам кредиторов должника (см. п. 5 Пленума ВАС от 23.12.2010 № 63, постановления АС Поволжского округа от 11.06.2019 № А55-6826/2017, Северо-Западного округа от 12.07.2016 № Ф07-5368/2016, Западно-Сибирского округа от 17.06.2016 № Ф04-9700/2013, Восточно-Сибирского округа от 16.11.2016 № Ф02-6639/2016 и т.п.).

Возникают вопросы, связанные с выплатой дивидендов? Проконсультируйтесь с экспертами АКГ «Созидание и Развитие», мы разрешим все ваши сомнения и разрешим все затруднения. Помните, что превентивные меры предосторожности способны предотвратить трату времени и средств на судебные процессы.

Вашему бизнесу нужна юридическая помощь? Помогаем в решении сложных задач! Запишитесь на консультацию Оставьте нам немного информации, и мы свяжемся с вами: Отправить

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8K6SYp