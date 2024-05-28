Договор оказания услуг с физическим лицом: как проверить на налоговые риски 

Расскажем о важных моментах, на которые стоит обратить внимание и которые чаще всего порождают риски. Выявив и устранив их, можно избежать санкций.
Статус исполнителя
Чтобы не получить обвинения в том, что вы не выполняете обязанности налоговых агентов по НДФЛ, не начисляете страховые взносы, и потому должны доплатить налог + штрафы, пени, всегда проверяйте статус исполнителя. Если это просто физическое лицо, то необходимо:
удержать НДФЛ;
начислить страховые взносы;
отчитаться по нему;
не принимать к вычету НДС с сумм оплаты.
Если исполнитель зарегистрирован как ИП, то заказчику не нужно исполнять обязанности налогового агента — ИП самостоятельно уплачивает налоги и взносы с полученных им доходов.
Но нужно проверить, указана ли деятельность, в рамках которой он оказывает вам услуги, в его записи в ЕГРИП. Если такие услуги ИП согласно реестру не оказывает, то суммы вознаграждения облагаются в порядке, обычном для физического лица (письмо Минфина от 02.09.2020 № 03-15-06/76812).
Самозанятые самостоятельно платят налог с полученного вознаграждения, и страховые взносы за них также перечислять не нужно (ст. 2, 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Но в начале сотрудничества, и перед каждой выплатой обязательно проверяйте, что исполнитель по-прежнему зарегистрирован как самозанятый. Для этого можно использовать сервис на сайте ФНС.
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Нет ли признаков трудовых отношений
Под пристальным контролем налоговиков находится факт подмены трудового договора договором на оказание услуг — особенно с самозанятыми.
Напомним, что в 2024 году в регионах России будут создаваться межведомственные комиссии. Основная цель деятельности комиссий — противодействие нелегальной занятости (ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, постановление Правительства от 03.05.2024 № 571).
А с 2025 года работодателей-нарушителей будут вносить в общедоступный реестр, обязанность ведения которого возложена на Роструд (ч. 6 ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ).
Чтобы не заработать лишних неприятностей, избегайте в договорах опасных условий:
регистрация в качестве самозанятого — обязательное требование для заключения договора;
производится «распределение» исполнителей по направлениям и объектам, исходя из производственной необходимости;
исполнитель подчиняется установленному заказчиком режиму работы — продолжительность рабочего дня, время обеда, отдыха и т.п.;
контроль и непосредственное руководство исполнителем осуществляется сотрудником заказчика;
оплата производится в порядке, установленном ТК, в дни начисления штатным сотрудникам и т.п.
Эти и другие признаки рассмотрены в письме ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183.
Наличие одного-двух признаков еще не доказывает того, что исполнитель-плательщик НПД является «скрытым» работником. Но при выявлении факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми (исследуется совокупность признаков), последуют доначисление налогов и страховых взносов, а также мероприятия гос.контроля за соблюдением трудового законодательства (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674).
Избегайте любых доказательств наличия трудовых отношений, например:
отметок в журнале прихода-ухода, оформлений постоянных пропусков на территорию;
упоминания самозанятых в графиках работы, сменности, отпусков;
применения для расчетов с плательщиками НПД расчетных листков и т.д. (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674).
Цена пренебрежения этими правилами велика. Поэтому если вы после ревизии документов ясно видите, что признаки трудовых отношений с исполнителем налицо, то лучше сдайте отчетность по НДФЛ, взносам и уплатите соответствующие суммы в бюджет.
Формулировки о предмете, обязанностях исполнителя, сроках
Чтобы избежать «снятия» расходов по налогу на прибыль и доначисления НДФЛ и взносов, обязательно проверяйте, чтобы оказываемые услуги были максимально детализированы. Должно быть четко указано: что конкретно, в каком объеме, в какие сроки должно быть выполнено.
Нельзя просто взять и написать: «Оказание маркетинговых услуг». Нужно расшифровать, например — «Разработка плана, стратегии или проведения исследования на предмет того, как заказчику занять на рынке лидирующие позиции, проведение исследования мнений потребителей, спроса на предлагаемые услуги, товары, уровень конкуренции и личности конкурентов и т.п.». Можно включить такую расшифровку в договор или изложить в приложении — это не принципиально. Куда важнее, чтобы терминология была единообразной, причем не только в договоре или приложении, но и в акте выполненных работ / оказанных услуг.
Формулируя обязанности исполнителя, еще раз проверьте — нет ли там намеков на то, что лицо, которое оказывает услуги, не сам определяет режим и способы выполнения поставленной задачи.
Избегайте любых терминов и определений, созвучных ТК. Их наличие позволит налоговикам признать договор трудовым, даже если исполнитель зарегистрирован как ИП или самозанятый (письмо ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183).
Аналогичный риск возникает, если не указаны сроки начала и окончания оказания услуг. Если таких условий не будет, ИФНС может посчитать, что договор оказания услуг на самом деле маскирует трудовые отношения.
Договорная стоимость, оплата, компенсации
Тут, как и выше, основные риски связаны с возможным доначислением НДФЛ и страховых взносов, в том числе на травматизм. Проверьте формулировку относительно стоимости, помните о том, что взносы на травматизм начисляются по желанию заказчика.
Если исполнитель не ИП и не самозанятый и вы не намерены начислять взносы на травматизм, то прямо укажите это в договоре, например, так: «Страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с вознаграждения Исполнителю не уплачиваются».
Если исполнитель зарегистрирован как ИП или самозанятый, то он сам платит налоги. ИП самостоятельно платит взносы.
Есть нюанс и по порядку оплаты: если вы выплачиваете аванс физическому лицу (не зарегистрированному как ИП или плательщик НПД), с этой суммы нужно удержать НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК).
Относительно возмещения затрат исполнителя (физического лица, не ИП, не самозанятого): судебная практика и разъяснения гос.органов неоднозначны (письмо Минфина от 19.12.2018 № 03-04-06/92687, от 17.03.2022 № 03-04-05/20477, письмо ФНС от 23.06.2022 № БС-15-11/71@).
Большинство позиций сводится к следующему: если вы прямо будете компенсировать их, то нужно удерживать НДФЛ. Есть другой вариант: включить в договор условие о том, что исполнитель предоставляет документы, которые подтверждают расходы и заявление на проф.вычет. В этом случае НДФЛ удерживается с разницы между ценой договора и расходами.
Если же заказчик докажет, что расходы произведены:
в его интересах и
для достижения определенных целей,
то налоговики допускают, что их вообще можно не облагать НДФЛ (письмо ФНС от 23.06.2022 № БС-15-11/71).
Если услуги оказываются иждивением заказчика
В договоре должно быть указано, что заказчик предоставляет для оказания услуг свои материалы и оборудование. ГК допускает этот вариант (ст. 704, 783 ГК). В соглашении следует подробно перечислить имущество и для чего оно используется — это позволит избежать исключения расходов на его приобретение, доначислений налога на прибыль, пеней, штрафов.
Минфин в 2011 году указал, что расходы заказчика в виде стоимости имущества, переданного исполнителю в рамках договора возмездного оказания услуг с иждивением заказчика, и расходы заказчика по содержанию такого имущества относятся к расходам, уменьшающим налоговую базу. Но при условии закрепления таких условий в договоре. (письмо Минфина от 17.08.2011 № 03-03-06/1/496)
Главное, чтобы такое иждивение заказчика не отвечало признакам инфраструктурной зависимости (на это обратила внимание ФНС в письме от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183).
В заключение напомним, что при работе с исполнителями-физическими лицами важно, чтобы в самом договоре или в качестве обязательного приложения к нему была форма акта, которая подтверждает факт оказания услуг. Он должен содержать все обязательные реквизиты (ч. 2 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), указание на конкретные услуги, объем и т.п.
При работе с самозанятыми обязателен чек, поэтому включите в договор условие о необходимости его выдачи (п. 4 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899), в противном случае ФНС не примет расходы к вычету, а еще потребует доплатить НДФЛ, страховые взносы, пени и штраф.
В рамках одной статьи непросто дать ответы на все вопросы, связанные с формулировками договоров оказания услуг. Для того чтобы избежать доначислений, проконсультируйтесь со специалистами от АКГ «Созидание и Развитие».
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