Договор оказания услуг с физическим лицом: как проверить на налоговые риски 

Контракты и соглашения, предметом которых выступает оказание физическим лицом услуг, вызывают особый интерес проверяющих. Немедленно возникают подозрения в том, что имеет место маскировка фактических трудовых отношений, неуплата НДФЛ, взносов, некорректное формирование базы по налогу на прибыль.

Расскажем о важных моментах, на которые стоит обратить внимание и которые чаще всего порождают риски. Выявив и устранив их, можно избежать санкций.

Статус исполнителя

Чтобы не получить обвинения в том, что вы не выполняете обязанности налоговых агентов по НДФЛ, не начисляете страховые взносы, и потому должны доплатить налог + штрафы, пени, всегда проверяйте статус исполнителя. Если это просто физическое лицо, то необходимо:

удержать НДФЛ;

начислить страховые взносы;

отчитаться по нему;

не принимать к вычету НДС с сумм оплаты.

Если исполнитель зарегистрирован как ИП, то заказчику не нужно исполнять обязанности налогового агента — ИП самостоятельно уплачивает налоги и взносы с полученных им доходов.

Но нужно проверить, указана ли деятельность, в рамках которой он оказывает вам услуги, в его записи в ЕГРИП. Если такие услуги ИП согласно реестру не оказывает, то суммы вознаграждения облагаются в порядке, обычном для физического лица (письмо Минфина от 02.09.2020 № 03-15-06/76812).

Самозанятые самостоятельно платят налог с полученного вознаграждения, и страховые взносы за них также перечислять не нужно (ст. 2, 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Но в начале сотрудничества, и перед каждой выплатой обязательно проверяйте, что исполнитель по-прежнему зарегистрирован как самозанятый. Для этого можно использовать сервис на сайте ФНС.

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Нет ли признаков трудовых отношений

Под пристальным контролем налоговиков находится факт подмены трудового договора договором на оказание услуг — особенно с самозанятыми.

Напомним, что в 2024 году в регионах России будут создаваться межведомственные комиссии. Основная цель деятельности комиссий — противодействие нелегальной занятости (ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, постановление Правительства от 03.05.2024 № 571).

А с 2025 года работодателей-нарушителей будут вносить в общедоступный реестр, обязанность ведения которого возложена на Роструд (ч. 6 ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ).

Чтобы не заработать лишних неприятностей, избегайте в договорах опасных условий:

регистрация в качестве самозанятого — обязательное требование для заключения договора;

производится «распределение» исполнителей по направлениям и объектам, исходя из производственной необходимости;

исполнитель подчиняется установленному заказчиком режиму работы — продолжительность рабочего дня, время обеда, отдыха и т.п.;

контроль и непосредственное руководство исполнителем осуществляется сотрудником заказчика;

оплата производится в порядке, установленном ТК, в дни начисления штатным сотрудникам и т.п.

Эти и другие признаки рассмотрены в письме ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183.

Наличие одного-двух признаков еще не доказывает того, что исполнитель-плательщик НПД является «скрытым» работником. Но при выявлении факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми (исследуется совокупность признаков), последуют доначисление налогов и страховых взносов, а также мероприятия гос.контроля за соблюдением трудового законодательства (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674).

Избегайте любых доказательств наличия трудовых отношений, например:

отметок в журнале прихода-ухода, оформлений постоянных пропусков на территорию;

упоминания самозанятых в графиках работы, сменности, отпусков;

применения для расчетов с плательщиками НПД расчетных листков и т.д. (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674).

Цена пренебрежения этими правилами велика. Поэтому если вы после ревизии документов ясно видите, что признаки трудовых отношений с исполнителем налицо, то лучше сдайте отчетность по НДФЛ, взносам и уплатите соответствующие суммы в бюджет.

Формулировки о предмете, обязанностях исполнителя, сроках

Чтобы избежать «снятия» расходов по налогу на прибыль и доначисления НДФЛ и взносов, обязательно проверяйте, чтобы оказываемые услуги были максимально детализированы. Должно быть четко указано: что конкретно, в каком объеме, в какие сроки должно быть выполнено.

Нельзя просто взять и написать: «Оказание маркетинговых услуг». Нужно расшифровать, например — «Разработка плана, стратегии или проведения исследования на предмет того, как заказчику занять на рынке лидирующие позиции, проведение исследования мнений потребителей, спроса на предлагаемые услуги, товары, уровень конкуренции и личности конкурентов и т.п.». Можно включить такую расшифровку в договор или изложить в приложении — это не принципиально. Куда важнее, чтобы терминология была единообразной, причем не только в договоре или приложении, но и в акте выполненных работ / оказанных услуг.

Формулируя обязанности исполнителя, еще раз проверьте — нет ли там намеков на то, что лицо, которое оказывает услуги, не сам определяет режим и способы выполнения поставленной задачи.

Избегайте любых терминов и определений, созвучных ТК. Их наличие позволит налоговикам признать договор трудовым, даже если исполнитель зарегистрирован как ИП или самозанятый (письмо ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183).

Аналогичный риск возникает, если не указаны сроки начала и окончания оказания услуг. Если таких условий не будет, ИФНС может посчитать, что договор оказания услуг на самом деле маскирует трудовые отношения.

Договорная стоимость, оплата, компенсации

Тут, как и выше, основные риски связаны с возможным доначислением НДФЛ и страховых взносов, в том числе на травматизм. Проверьте формулировку относительно стоимости, помните о том, что взносы на травматизм начисляются по желанию заказчика.

Если исполнитель не ИП и не самозанятый и вы не намерены начислять взносы на травматизм, то прямо укажите это в договоре, например, так: «Страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с вознаграждения Исполнителю не уплачиваются».

Если исполнитель зарегистрирован как ИП или самозанятый, то он сам платит налоги. ИП самостоятельно платит взносы.

Есть нюанс и по порядку оплаты: если вы выплачиваете аванс физическому лицу (не зарегистрированному как ИП или плательщик НПД), с этой суммы нужно удержать НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК).

Относительно возмещения затрат исполнителя (физического лица, не ИП, не самозанятого): судебная практика и разъяснения гос.органов неоднозначны (письмо Минфина от 19.12.2018 № 03-04-06/92687, от 17.03.2022 № 03-04-05/20477, письмо ФНС от 23.06.2022 № БС-15-11/71@).

Большинство позиций сводится к следующему: если вы прямо будете компенсировать их, то нужно удерживать НДФЛ. Есть другой вариант: включить в договор условие о том, что исполнитель предоставляет документы, которые подтверждают расходы и заявление на проф.вычет. В этом случае НДФЛ удерживается с разницы между ценой договора и расходами.

Если же заказчик докажет, что расходы произведены:

в его интересах и

для достижения определенных целей,

то налоговики допускают, что их вообще можно не облагать НДФЛ (письмо ФНС от 23.06.2022 № БС-15-11/71).

Если услуги оказываются иждивением заказчика

В договоре должно быть указано, что заказчик предоставляет для оказания услуг свои материалы и оборудование. ГК допускает этот вариант (ст. 704, 783 ГК). В соглашении следует подробно перечислить имущество и для чего оно используется — это позволит избежать исключения расходов на его приобретение, доначислений налога на прибыль, пеней, штрафов.

Минфин в 2011 году указал, что расходы заказчика в виде стоимости имущества, переданного исполнителю в рамках договора возмездного оказания услуг с иждивением заказчика, и расходы заказчика по содержанию такого имущества относятся к расходам, уменьшающим налоговую базу. Но при условии закрепления таких условий в договоре. (письмо Минфина от 17.08.2011 № 03-03-06/1/496)

Главное, чтобы такое иждивение заказчика не отвечало признакам инфраструктурной зависимости (на это обратила внимание ФНС в письме от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183).

В заключение напомним, что при работе с исполнителями-физическими лицами важно, чтобы в самом договоре или в качестве обязательного приложения к нему была форма акта, которая подтверждает факт оказания услуг. Он должен содержать все обязательные реквизиты (ч. 2 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), указание на конкретные услуги, объем и т.п.

При работе с самозанятыми обязателен чек, поэтому включите в договор условие о необходимости его выдачи (п. 4 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899), в противном случае ФНС не примет расходы к вычету, а еще потребует доплатить НДФЛ, страховые взносы, пени и штраф.

В рамках одной статьи непросто дать ответы на все вопросы, связанные с формулировками договоров оказания услуг. Для того чтобы избежать доначислений, проконсультируйтесь со специалистами от АКГ «Созидание и Развитие».

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