Налог на «сверхприбыль». Кому и как придется поделиться с государством

Закон о сверхприбыли и правки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2024 года, но, чтобы уменьшить сумму налога, действовать нужно еще до этой даты.

Кто должен платить налог на «сверхприбыль»

Формально платить налог на «сверхприбыль» должны все российские и иностранные организации, которые работают в России через постоянное представительство. За участников консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) обязан заплатить ответственный участник группы (п. 1, 2 ст. 2 закона от 04.08.2023 № 414-ФЗ).

Однако есть целый ряд организаций, которых вывели из-под действия закона. Они платить такой налог не должны (п. 4 ст. 2 закона № 414-ФЗ):

представители МСП;

компании на ЕСХН, которые непрерывно применяли спецрежим с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года;

нефтегазовые и угольные компании, в том числе российские, доля прямого участия в нефтяной отрасли которых — не менее 75% на 31 декабря 2022 года;

компании, которые создали после 1 января 2021 года, за исключением реорганизованных;

застройщики, которые привлекают деньги граждан через эскроу-счета. Также такие организации не должны были выплачивать дивиденды в 2021 и 2022 году;

кредитные и некредитные финансовые организации, по которым принимаются меры по предупреждению банкротства;

компании, у которых не было выручки от реализации в 2018 и 2019 году;

иностранные фирмы, которые начали работать в России после января 2021 года;

бывшие участники КГН, если в 2022 году в группу входили компании нефтегазовой отрасли, которых освободили от налога на сверхприбыль.

Какую прибыль нужно взять для расчета

Прибыль для расчета налога формируйте по правилам главы 25 НК. Учитывайте перенос убытков прошлых лет. При этом часть доходов, которая облагается по специальным ставкам, учитывать не нужно (п. 1.6, 1.14, 3, 4, 4.1, 4.3 ст. 284 НК). Это, например:

прибыль контролируемых иностранных компаний и участников инвестиционных контрактов с Россией;

дивиденды;

доходы от отдельных долговых обязательств;

доходы с нулевой ставкой при выбытии акций и долей участия в уставных капиталах;

доходы международных холдингов от использования прав на интеллектуальную собственность.

Если за какой-то год из тех, что участвуют в расчете налога, подавали уточненку, данные для расчета нужно брать из нее (п. 12 закона № 414-ФЗ). Результаты выездной проверки придется учитывать с повышающим коэффициентом.

После выездной налоговой проверки по налогу на прибыль за годы, по которым рассчитывался налог на «сверхприбыль», могут быть доначисления. В законе № 414-ФЗ предусмотрено, что в этом случае недоимку не просто добавят в расчет налоговой базы. Сумму недоимки для такого расчета придется увеличить в пять раз.

Для компаний, которые прошли реорганизацию, в законе прописаны отдельные правила. Они указаны в таблице.

Как определить сумму прибыли, если компания была реорганизована:

Вид реорганизации Как рассчитать прибыль Слияние Суммировать прибыль объединившихся компаний Разделение Разделить прибыль реорганизованной компании (в доле, которую установили при разделении) Присоединение Прибавить прибыль присоединившейся компании Преобразование Взять прибыль компании до преобразования

Как посчитать налоговую базу

В расчете «сверхприбыли» будут участвовать суммы прибыли за четыре года — 2018, 2019, 2021 и 2022. Прибыль за 2020 год в расчете не учитывают.

Формула расчета «сверхприбыли»: «Сверхприбыль» = ((П2022 + П2021) : 2) – ((П2019 + П2018) : 2)

Положительный результат в этой формуле и есть «сверхприбыль». Если результат нулевой или отрицательный, то налоговая база равна нулю.

Также налоговая база будет нулевой, когда средняя величина прибыли за 2021 и 2022 год окажется не более 1 млрд руб.

Чтобы рассчитать сумму налога, налоговую базу нужно умножить на ставку налога в размере 10% (ст. 5 закона № 414-ФЗ).

Пример 1. Расчет суммы налога на «сверхприбыль»

ПАО «Созидание» получило за последние пять лет прибыль в размере:

2018 — 1,2 млрд руб.,

2019 — 990 млн руб.,

2020 — 800 млн руб.;

2021 — 1,1 млрд руб.,

2022 — 2,4 млрд руб.

В список исключений компания не входит.

Среднеарифметическое прибыли за 2021 и 2022 годы — 1,7 млрд руб. Значит, налоговая база не равна нулю.

Сумма сверхприбыли равна 655 млн руб. ((2,4 млрд + 1,1 млрд) : 2) — (1,2 млрд + 990 млн) : 2).

Сумма налога — 65,5 млн руб.

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Когда подавать декларацию и платить налог

Декларацию по налогу на «сверхприбыль» нужно подать до 25 января 2024 года (п. 1 ст. 8 закона № 414-ФЗ). А заплатить налог — до 28 января 2024 года. Но если у компании нулевая база, то подавать декларацию и платить налог не нужно.

Форму и порядок заполнения декларации по налогу на сверхприбыль утверждает приказ ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/676@. Декларация состоит из титульного листа и четырех разделов:

«Сумма налога, подлежащая уплате». «Расчет суммы налога». «Балансовая стоимость активов». «Сведения о реорганизации».

Представить декларацию нужно в ИФНС по месту нахождения организации. Для крупнейших налогоплательщиков — по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.

Налог на сверхприбыль не входит в ЕНП (подп. 5 п. 7 ст. 45 НК). Его нужно уплатить по отдельному КБК 1 01 03000 01 0000 110 (приказ Минфина от 29.06.2023 № 100н).

Как снизить платеж по налогу в два раза

Если компания заплатит в бюджет до того, как закон № 414-ФЗ вступит в силу, сумму налога фактически можно уменьшить вдвое. Период, когда можно внести деньги — с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2023 года. Эту сумму называют обеспечительным платежом (п. 3 ст. 6 закона № 414-ФЗ). Копии платежек нужно приложить к налоговой декларации.

КБК для обеспечительного платежа такой же, как и для самого налога — 1 01 03000 01 0000 110.

Обеспечительный платеж можно вычесть из суммы налога на «сверхприбыль». При этом схему зачета прописали в законе № 414-ФЗ нестандартно:

Налог нужно уплатить не позднее 28 января 2024 года. Если на этот момент у компании будет числиться обеспечительный платеж в размере половины налога, то налог сразу же признают уплаченным.

Если обеспечительный платеж меньше половины налога, то в бюджет придется доплатить разницу.

Пример 2

Сумма налога на сверхприбыль составила 35 млн руб.

При этом 23.11.2023 организация внесла обеспечительный платеж — 15 млн руб. Поэтому компания имеет право применить вычет в размере этой суммы. Налог к уплате составит 20 млн руб.

Однако доплатить в бюджет не позднее 28.01.2024 придется только 5 млн руб. (20 млн — 15 млн руб.).

Можно ли вернуть переплаченный налог

Переплату по налогу на «сверхприбыль» можно вернуть. В таком случае ее признают единым налоговым платежом (пп. 5 п. 1 ст. 11.3 НК).

Чтобы вернуть переплату, компания должна подать налоговикам заявление о возврате. Затем инспекторы отправят в казначейство поручение о перечислении денег организации (п. 3 ст. 79 НК).

Как отразить налог на сверхприбыль в бухгалтерском учете

При существенной сумме налога введите в Отчет о финансовых результатах дополнительную строку. Налог отразите в отчетности тогда, когда появится обязанность по его уплате. В случае, когда компания планирует выплатить обеспечительный платеж, налог показывайте с учетом льготы. Такие советы в Рекомендации Р-154/2023-КпР дал ФОНД «НРБУ «БМЦ».

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