Логотип Такском
Такском
Налог на сверхприбыль

Налог на «сверхприбыль». Кому и как придется поделиться с государством

Закон о сверхприбыли и правки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2024 года, но, чтобы уменьшить сумму налога, действовать нужно еще до этой даты.
51
Налог на «сверхприбыль». Кому и как придется поделиться с государством
Иллюстрация: freepik/freepik

Кто должен платить налог на «сверхприбыль»

Формально платить налог на «сверхприбыль» должны все российские и иностранные организации, которые работают в России через постоянное представительство. За участников консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) обязан заплатить ответственный участник группы (п. 1, 2 ст. 2 закона от 04.08.2023 № 414-ФЗ).

Однако есть целый ряд организаций, которых вывели из-под действия закона. Они платить такой налог не должны (п. 4 ст. 2 закона № 414-ФЗ):

  • представители МСП;

  • компании на ЕСХН, которые непрерывно применяли спецрежим с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года;

  • нефтегазовые и угольные компании, в том числе российские, доля прямого участия в нефтяной отрасли которых — не менее 75% на 31 декабря 2022 года;

  • компании, которые создали после 1 января 2021 года, за исключением реорганизованных;

  • застройщики, которые привлекают деньги граждан через эскроу-счета. Также такие организации не должны были выплачивать дивиденды в 2021 и 2022 году;

  • кредитные и некредитные финансовые организации, по которым принимаются меры по предупреждению банкротства;

  • компании, у которых не было выручки от реализации в 2018 и 2019 году;

  • иностранные фирмы, которые начали работать в России после января 2021 года;

  • бывшие участники КГН, если в 2022 году в группу входили компании нефтегазовой отрасли, которых освободили от налога на сверхприбыль.

Какую прибыль нужно взять для расчета

Прибыль для расчета налога формируйте по правилам главы 25 НК. Учитывайте перенос убытков прошлых лет. При этом часть доходов, которая облагается по специальным ставкам, учитывать не нужно (п. 1.6, 1.14, 3, 4, 4.1, 4.3 ст. 284 НК). Это, например:

  • прибыль контролируемых иностранных компаний и участников инвестиционных контрактов с Россией;

  • дивиденды;

  • доходы от отдельных долговых обязательств;

  • доходы с нулевой ставкой при выбытии акций и долей участия в уставных капиталах; 

  • доходы международных холдингов от использования прав на интеллектуальную собственность.

Если за какой-то год из тех, что участвуют в расчете налога, подавали уточненку, данные для расчета нужно брать из нее (п. 12 закона № 414-ФЗ). Результаты выездной проверки придется учитывать с повышающим коэффициентом.

После выездной налоговой проверки по налогу на прибыль за годы, по которым рассчитывался налог на «сверхприбыль», могут быть доначисления. В законе № 414-ФЗ предусмотрено, что в этом случае недоимку не просто добавят в расчет налоговой базы. Сумму недоимки для такого расчета придется увеличить в пять раз.

Для компаний, которые прошли реорганизацию, в законе прописаны отдельные правила. Они указаны в таблице.

Как определить сумму прибыли, если компания была реорганизована:

Вид реорганизации

Как рассчитать прибыль

Слияние

Суммировать прибыль объединившихся компаний

Разделение

Разделить прибыль реорганизованной компании (в доле, которую установили при разделении)

Присоединение

Прибавить прибыль присоединившейся компании

Преобразование

Взять прибыль компании до преобразования

Как посчитать налоговую базу

В расчете «сверхприбыли» будут участвовать суммы прибыли за четыре года — 2018, 2019, 2021 и 2022. Прибыль за 2020 год в расчете не учитывают.

Формула расчета «сверхприбыли»:

«Сверхприбыль» = ((П2022 + П2021) : 2) – ((П2019 + П2018) : 2)

Положительный результат в этой формуле и есть «сверхприбыль». Если результат нулевой или отрицательный, то налоговая база равна нулю.

Также налоговая база будет нулевой, когда средняя величина прибыли за 2021 и 2022 год окажется не более 1 млрд руб.

Чтобы рассчитать сумму налога, налоговую базу нужно умножить на ставку налога в размере 10% (ст. 5 закона № 414-ФЗ). 

Пример 1. Расчет суммы налога на «сверхприбыль»

ПАО «Созидание» получило за последние пять лет прибыль в размере:

  • 2018 — 1,2 млрд руб.,

  • 2019 — 990 млн руб.,

  • 2020 — 800 млн руб.;

  • 2021 — 1,1 млрд руб.,

  • 2022 — 2,4 млрд руб.

В список исключений компания не входит.

Среднеарифметическое прибыли за 2021 и 2022 годы — 1,7 млрд руб. Значит, налоговая база не равна нулю.

Сумма сверхприбыли равна 655 млн руб. ((2,4 млрд + 1,1 млрд) : 2) — (1,2 млрд + 990 млн) : 2). 

Сумма налога — 65,5 млн руб.

Сдавайте электронную отчетность через «Такском». Вы можете подключить сервис за несколько минут удаленно, без посещения офиса, и сразу начать им пользоваться. В тарифы отчетности входят бесплатные пакеты отправок документов. Кроме того, сервис можно попробовать бесплатно — так вы сможете оценить, насколько он удобен.

Подключиться к сервису

Когда подавать декларацию и платить налог

Декларацию по налогу на «сверхприбыль» нужно подать до 25 января 2024 года (п. 1 ст. 8 закона № 414-ФЗ). А заплатить налог — до 28 января 2024 года. Но если у компании нулевая база, то подавать декларацию и платить налог не нужно.

Форму и порядок заполнения декларации по налогу на сверхприбыль утверждает приказ ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/676@. Декларация состоит из титульного листа и четырех разделов: 

  1.  «Сумма налога, подлежащая уплате».

  2. «Расчет суммы налога».

  3. «Балансовая стоимость активов».

  4. «Сведения о реорганизации». 

Представить декларацию нужно в ИФНС по месту нахождения организации. Для крупнейших налогоплательщиков — по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Налог на сверхприбыль не входит в ЕНП (подп. 5 п. 7 ст. 45 НК). Его нужно уплатить по отдельному КБК 1 01 03000 01 0000 110 (приказ Минфина от 29.06.2023 № 100н).

Как снизить платеж по налогу в два раза

Если компания заплатит в бюджет до того, как закон № 414-ФЗ вступит в силу, сумму налога фактически можно уменьшить вдвое. Период, когда можно внести деньги — с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2023 года. Эту сумму называют обеспечительным платежом (п. 3 ст. 6 закона № 414-ФЗ). Копии платежек нужно приложить к налоговой декларации.

КБК для обеспечительного платежа такой же, как и для самого налога — 1 01 03000 01 0000 110.

Обеспечительный платеж можно вычесть из суммы налога на «сверхприбыль». При этом схему зачета прописали в законе № 414-ФЗ нестандартно:

  • Налог нужно уплатить не позднее 28 января 2024 года. Если на этот момент у компании будет числиться обеспечительный платеж в размере половины налога, то налог сразу же признают уплаченным.

  • Если обеспечительный платеж меньше половины налога, то в бюджет придется доплатить разницу.

Пример 2

Сумма налога на сверхприбыль составила 35 млн руб.

При этом 23.11.2023 организация внесла обеспечительный платеж — 15 млн руб. Поэтому компания имеет право применить вычет в размере этой суммы. Налог к уплате составит 20 млн руб.

Однако доплатить в бюджет не позднее 28.01.2024 придется только 5 млн руб. (20 млн — 15 млн руб.).

Можно ли вернуть переплаченный налог

Переплату по налогу на «сверхприбыль» можно вернуть. В таком случае ее признают единым налоговым платежом (пп. 5 п. 1 ст. 11.3 НК).

Чтобы вернуть переплату, компания должна подать налоговикам заявление о возврате. Затем инспекторы отправят в казначейство поручение о перечислении денег организации (п. 3 ст. 79 НК).

Как отразить налог на сверхприбыль в бухгалтерском учете

При существенной сумме налога введите в Отчет о финансовых результатах дополнительную строку. Налог отразите в отчетности тогда, когда появится обязанность по его уплате. В случае, когда компания планирует выплатить обеспечительный платеж, налог показывайте с учетом льготы. Такие советы в Рекомендации Р-154/2023-КпР дал ФОНД «НРБУ «БМЦ».

Такском — сервис для онлайн-взаимодействия с ФНС. У него удобный и простой интерфейс, встроенная проверка на ошибки и бесплатная техподдержка 24/7. Можно выбрать подходящий тариф в зависимости от формата работы, программного решения и налогового режима. А если не получается подобрать тариф самостоятельно, специалисты «Такском» помогут вам — оставьте заявку на консультацию

В Налоговом кодексе масштабные изменения

Проверьте, правильно ли вы перестроили работу бухгалтера

Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК

Заполните форму — гайд придет на ваш e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8KY1CE

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    ФСБУ

    ФСБУ 28/2023: новые правила инвентаризации

    В новом стандарте описано, когда проводить инвентаризацию, как учитывать излишки, недостачи, пересортицу.

    Иллюстрация: senivpetro/freepik
    10,2 тыс.
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как рассчитать себестоимость? Какие виды себестоимости существуют

    Во все времена предприниматели искали разнообразные возможности для повышения дохода. Для этого они делают маркетинговые акции, повышают рентабельность и сокращают издержки производства. Чтобы проводить такие мероприятия, необходим точный расчёт себестоимости. Поскольку это ключевое место в общей системе показателей бизнеса.

    Как рассчитать себестоимость? Какие виды себестоимости существуют
    15

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно не оплачивать страховые, налоги физика, если денег на едином счете не хватает?

    Добрый день, подскажите пожалуйста у ИП висит переплата на ЕНС. Как я понимаю можно не оплачивать страховые, умные, налоги физика, если денег на всё это хватает. Правильно? ИФНС просто спишет с переплаты.

    6
    Проверки

    ФСБ проводит обыски у производителя «Живого» пива

    Ипатовский пивзавод подозревают в применении схем скрытого производства пива. В компании проходят обыски и выемка документов.

    36

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    2
    1,5 тыс.
    Бухгалтеры

    🚀 Не пропустите! Подписка на «Клерк.Разборы» за 199 рублей

    Подпишитесь на сервис по экспертному контенту за 199 рублей. Получите доступ к подробным инструкциям, наглядным таблицам и готовым образцам документов -- помощникам для бухгалтера, кадровика, предпринимателя.

    15

    Мини-курсы

    263
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Логотип TransAvto-7
    TransAvto-7
    Право

    Если ДТП произошло на парковке, что и как оформлять⁠⁠. Это дорожно-транспортное происшествие или причинение ущерба?

    Пользуясь услугами парковки, платная она или бесплатная, вы надеетесь, что с вашим транспортным средством все будет в порядке. Но бывают ситуации, вы пришли, а ваша машина поцарапана или повреждена другим способом. Какой алгоритм действий, как найти виновного, можно ли уехать, что вообще делать. Обсудим это сейчас.

    34
    Управление персоналом

    На рынке труда вырос спрос на многозадачных сотрудников

    Почти в три раза чаще работодатели стали искать сотрудников, которые могут выполнять сразу несколько разных задач. Такие работники нужны ресторанно-гостиничному бизнесу, учреждениям культуры и искусства, сфере финансов.

    46

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    ФСБУ Основные средства

    Бухгалтеры мухлюют с ФСБУ 6/2020. Но схемы будут пресекать

    Бизнес снижает налог на имущество, применяя норму ФСБУ 6/2020 про обесценение ОС.

    132
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Может ли сотрудница быть на больничном до его окончания? Предупреждать СФР?

    Добрый день, коллеги. Первый раз столкнулась с такой ситуацией. По сотруднице пришёл больничный лист по беременности и родам на 156 дн. Роды были преждевременные и ребёнок умер через 5 дней, ей больничный СФР полностью оплатил. Вопрос: может ли она находится на больничном до окончания б. листа и нужно сообщать в СФР о таком случае.

    32
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Воинский учет

    Воинский учет в организациях с 1 октября 2023 года: какой порядок исполнения и как избежать штрафных санкций

    С 1 октября 2023 года в России изменился порядок ведения воинского учета организациями. Штрафы за нарушения выросли в десятки раз.

    Воинский учет в организациях с 1 октября 2023 года: какой порядок исполнения и как избежать штрафных санкций
    76
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как сделать, чтобы фиксированные взносы уменьшили налог?

    Добрый день! Подскажите, планируем закрыть ИП, как сделать, чтобы фикс взносы уменьшили налог? Уплатить, подать заявлении о зачете и закрыть ИП?

    15

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Налог на сверхприбыль

    Торгово-промышленная палата: бизнес заплатит 225 млрд рублей разового налога на сверхприбыль по ставке в 5%

    Бизнес до конца ноября заплатит примерно 225 млрд руб. в качестве разового налога на сверхприбыль (windfall tax), сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Сумма будет направлена в бюджет с учетом скидки.

    2
    37
    Онлайн-курсы для бухгалтеров

    🔥 Топовые курсы, подписки, конференции для бухгалтера по привлекательным ценам. Курсы повышения квалификации с дипломами в ФИС ФРДО со скидкой до 85%

    Проходите профпереподготовку и курсы без переплаты, не пропустите новые Конференции «Клерка»! Оплата по счету и карте, сразу, в рассрочку или долями по удобному графику.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    34,2 тыс.

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Импорт

    Совет Федерации хочет сажать на семь лет за контрабанду жидкостей для вейпов

    Все товары, которые нелегально везут из ЕАЭС, не считаются контрабандой и не попадают под статью УК. Однако сенаторы хотят это изменить и включить жидкость для вейпов в список стратегически важных товаров. Тогда за контрабанду будет грозить срок до семи лет.

    27
    Логотип Олег Мясников
    Олег Мясников
    Самозанятые

    Как снизить налоговые риски работы с самозанятыми

    ​Сегодня самозанятые стали новой широко распространенной экономической реалией. Поэтому можно смело заключать договоры с самозанятыми, которые официально именуются плательщиками налога на профессиональный доход. 

    43

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Интервью

    История производителя спортивных товаров BARFITS: как восстать из пепла

    Мощный взлет, падение и снова подъем. Не каждый бизнес выдерживает «американские горки». Что пошло не так после удачного старта и как удалось выйти на новый уровень — рассказывает владелец компании BARFITS Александр Алексеев.

    История производителя спортивных товаров BARFITS: как восстать из пепла
    31
    Воинский учет

    Что надо сделать по воинскому учету до конца года. Забирайте чек-лист

    Компаниям больше не надо сдавать в военкомат два отчета в военкомат — списки граждан мужского пода 15-16 лет и списки граждан, которых нужно поставить на воинский учет первоначально. Осталось еще 8 обязательных документов, которые нужно представить в военкомат, но не всем!

    196

    Календарь вебинаров

    24
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Логотип Такском
    Такском
    Налог на сверхприбыль

    Налог на «сверхприбыль». Кому и как придется поделиться с государством

    Закон о сверхприбыли и правки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2024 года, но, чтобы уменьшить сумму налога, действовать нужно еще до этой даты.

    Налог на «сверхприбыль». Кому и как придется поделиться с государством
    51
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    УК РФ

    С кого и как взыскивают недоимку по налогам компании?

    Гражданский иск по уголовному делу по статье 199 Уголовного кодекса РФ. Можно констатировать, что в судебной практике в последние годы наблюдается конкуренция в предъявлении гражданского иска в рамках уголовного дела по статье 199 УК между налоговым органом и прокуратурой.

    12

    Разборы законов

    1 056
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров