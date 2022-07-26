Обзор изменений в 44-ФЗ и 223-ФЗ: заказчики уже «живут» в ЕИС и легче не станет

Обзор некоторых нововведений 2022 года вы можете также найти в этой статье. Изменения, рассмотренные ниже, действуют с 1 июля 2022 года.

Перемены в 223-ФЗ

Страну происхождения можно включать в описание закупки

Такое изменение внес закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ, он исключил из п.п. 2 п. 6.1 статьи 3 закона № 223-ФЗ слова «страна происхождения товара».

Сейчас в описание предмета закупки нельзя включать требования или указания на:

товарные знаки, знаки обслуживания;

фирменные наименования;

патенты и полезные модели, промышленные образцы;

иные требования, которые необоснованно ограничивают количество участников конкурентной закупки.

Неконкурентная закупка для малого и среднего бизнеса

Заказчики могут проводить неконкурентные закупки среди МСП через электронную площадку (см. п. 20.(1) Постановления Правительства № 1352);

В соответствии с законом неконкурентная закупка — та, что не соответствует требованиям конкурентной.

По сути это только закупка у единственного поставщика, но заказчики могут прописать и другие варианты в своих положениях, например провести закупку через электронный магазин (например, такой, как Березка).

Изменения в договорах на строительные работы, проектирование и капремонт

Была дополнена статья 3.3-1 закона 223-ФЗ пунктами 3, 4 и 5.

Во-первых, дано определение, что будет являться результатом выполненной работы по договору, строительства или реконструкции объекта капстроительства.

Во-вторых, определено, что в одном контракте можно объединить подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

В третьих, в такой контракт можно включить и поставку оборудования, если оно необходимо для обеспечения эксплуатации.

В РНП попадут поставщики, чьи заказчики находятся под санкциями

Эти изменения отражены в п. 2 статьи 5 закона № 223-ФЗ.

Если поставщик существенно нарушил выполнение договора и заказчик, находящийся под санкциями со стороны иностранных государств, решил расторгнуть договор в одностороннем порядке, то такой поставщик попадет в РНП.

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Перемены в 44-ФЗ

Категории риска для заказчиков

Заказчиков по госконтрактам регулярно проверяют на соблюдение положений 44-ФЗ.

С 1 июля 2022 года субъекты проверки будут разделены по категориям риска: высокий, средний, низкий.

При этом будут учитываться:

количество закупок с нарушениями по 44-ФЗ, по которым имелись жалобы участников закупок и внеплановые проверки, проведенные по таким жалобам.

количество неисполнения предписаний;

количество случаев невключение поставщиков в РНП в случае одностороннего расторжения контракта заказчиком.

Расторжение контракта через ЕИС

К любым действующим (независимо от даты заключения) и новым контрактам может быть применена электронная процедура расторжения в одностороннем порядке.

Направлять решение об отказе от исполнения контракта через почту заказчику не нужно, повести расторжение можно через ЕИС (п 12.1 статьи 95 закона 44-ФЗ).

Электронная процедура перезаключения контракта

Также в электронном виде можно перезаключить контракт (заключить новый контракт взамен расторгнутого). Изменения внесены в пункты 17.1 и 17.2 той же статьи 95 44-ФЗ.

Претензии по неустойкам перешли в электронный формат

Еще одна процедура, которая стала электронной. Направить претензию, как заказчику, так и поставщику (исполнителю) можно электронно. Передать ее необходимо через ЕИС, а подписывает претензию усиленной электронной подписью руководитель или иное уполномоченное лицо (п. 16 статьи 94 закона 44-ФЗ).

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РНП недобросовестные поставщики

Об этом изменении мы уже рассказывали в прошлой статье, но все же подчеркнем его еще раз.

За неисполнение или ненадлежащее исполнения контрактов поставщиков будут включать в РНП, чтобы не дать возможности злоупотреблять правом на отказ от контрактов. Такие отказы бизнес стал использовать с отсылкой на санкции и определенные послабления ему действительно были даны, но предприниматели стали расторгать и те контракты, которые вполне могли исполнить.

Если заказчик не указывает отсутствие в РНП, как одно из условий участия, то все равно должен установить такое требование к участникам по особому основанию — расторжение контракта по инициативе поставщика из-за введенных в отношении заказчика санкций.

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Основание для включения такого требования в извещение о закупке — Постановление Правительства РФ от 23 мая 2022 № 937;

Независимые гарантии. Новые требования

Как известно сейчас вместо привычных бизнесу банковских гарантий в госзакупках действует новое понятие — независимые гарантии. Предоставлять их могут не только банки, но и некоторые другие уполномоченные организации, например госкорпорация ВЭБ.РФ.

Хотя новые гарантии применяются уже с 1 января 2022 года, но и по ним уже появились некоторые изменения. В частности в статью 45 закона 44-ФЗ, они касаются срока удовлетворения гарантом требований, предъявленных заказчиком и ответственности гаранта за допущенную просрочку.

В гарантии должно фигурировать условие о выплате сумм, причитающихся заказчику, при предъявлении требований гаранту, не позднее 10 рабочих дней. Если гарант задержит выплату, он обязан заплатить за просрочку. За каждый день начисляется неустойка — 0,1% от суммы, подлежащей уплате.

Произошло сокращение срока оплаты по госконтрактам

Согласно п. 13.1 статьи 34 закона 44-ФЗ срок оплаты по госконтракту составляет:

Если закупка была размещена в ЕИС с 01.01.2022 по 30.04.20222 — не более 15 рабочих дней;

Если закупка была размещена в ЕИС с 01.05.2022 — не более 7 рабочих дней.

Срок исчисляется с даты подписания документа о приемке.