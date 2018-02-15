НДС при переходе на УСН: о чем не забыть

Согласно п. 5 ст. 346.25 НК РФ суммы НДС, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм предоплаты, полученной до перехода на УСНО, подлежат вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу перехода на УСНО, при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателем. Как правильно понимать и применять эту норму при переходе на УСНО с 2018 года? Имеет ли право предприятие, перешедшее на УСНО, уплачивать НДС по 1/3 или же должно уплатить всю сумму сразу до даты представления декларации за IV квартал (до 25 января)?

О содержании нормы

Согласноорганизации и ИП, ранее применявшие общий режим налогообложения, при переходе на УСНО выполняют следующее правило: суммы НДС, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком НДС с сумм оплаты, частичной оплаты, полученной до перехода на УСНО в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав, осуществляемых в период после перехода на УСНО, подлежат вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу перехода налогоплательщика НДС на УСНО, при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи с переходом налогоплательщика на УСНО.

В данной норме четко сказано, что принять к вычету НДС, уплаченный в бюджет при получении аванса, организация (ИП), перешедшая на УСНО, может только в случае, если сумма налога будет возвращена покупателю. Период применения вычета – IV квартал года, предшествующего переходу на УСНО.

Полагаем, что данная норма сформулирована с учетом того, что до перехода на «упрощенку» организация заключает сделки по цене с учетом НДС. После перехода на УСНО законодатель считает уместным пересмотр цены таких сделок, которые будут исполняться уже в период применения специального налогового режима. В этом случае величина полученных предоплат подлежит корректировке на сумму НДС (путем возврата суммы налога покупателю).

О применении нормы

НДС, начисленный к уплате в бюджет в связи с получением предоплаты, правомерно может быть принят к вычету в IV квартале при условии совершения организацией одновременно следующих действий:

– подписание дополнительных соглашений к договорам с покупателями об изменении стоимости услуг с 01.01.2018. Это может происходить по двум сценариям. Первый – стоимость услуг может быть уменьшена на величину НДС (например, изначально согласованная цена в 590 руб., в том числе НДС – 90 руб., изменится до 500 руб. без НДС). Второй – стоимость услуг в абсолютной величине остается неизменна, но она согласовывается заново без НДС (например, изначально согласованная цена в 590 руб., в том числе НДС – 90 руб., изменится до 590 руб. без НДС);

– возврат суммы налога покупателю. Без возврата НДС покупателям поставщик права на вычет сумм НДС, исчисленных и уплаченных с авансовых платежей, не имеет (ПисьмоФНС России от 10.02.2010 № 3‑1‑11/92@).

Так, в Постановлении АС СЗО от 12.12.2014 по делу № А56-75087/2013 судьи признали достаточным для принятия вычета «авансового» НДС согласование цены договора в уменьшенном на сумму НДС варианте и возврата данной суммы налога покупателю на расчетный счет. В рассматриваемом случае сумма НДС возвращалась покупателям в декабре года, предшествующего переходу организации на УСНО. По нашему мнению, и в случае возврата суммы НДС уже после перехода на УСНО, но до срока представления декларации по НДС за IV квартал года, предшествующего такому переходу, вычет также правомерен. Так, п. 1.1 ст. 172 НК РФ разрешает заявить вычет НДС по приобретенным и оприходованным товарам (работам, услугам), по которым счета-фактуры получены с опозданием (после окончания налогового периода, в котором произошла поставка, но до наступления срока представления налоговой декларации), именно в периоде принятия их к учету. Применяя данную норму по аналогии, можно допустить, что, вернув покупателям суммы НДС до 25.01.2018, организация вправе претендовать на вычет налога в IV квартале 2017 года.

Налоговые действия покупателя, связанные с изменением системы налогообложения у поставщика, будут зависеть от того, использовал он свое право на вычет «авансового» НДС в момент перечисления предоплаты (предусмотрено п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ) или нет. Если покупатель не применял вычет «авансового» НДС, то он просто приходует товары (работы, услуги) по факту их получения (выполнения, оказания) по стоимости без НДС. Если вычет применялся, то налог должен быть восстановлен на дату возврата ему суммы НДС продавцом (основание – пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

При этом никакие специальные счета-фактуры во исполнение положений п. 5 ст. 346.25 НК РФ составлять не следует.

Об уплате налога

Согласноуплата НДС по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с, на территории РФ производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 25‑го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено

В данной норме отсутствует указание на то, что она распространяется только на лиц, являющихся плательщиками НДС. Поэтому лица, перешедшие на УСНО, должны руководствоваться порядком из п. 1 ст. 174 НК РФ при уплате НДС за последний налоговый период, предшествующий переходу на спецрежим. Косвенное подтверждение правильности данного суждения есть в постановлениях АС ЦО от 31.03.2016 № Ф10-614/2016 по делу № А09-2920/2015, АС ВСО от 01.12.2017 № Ф02-6060/2017 по делу № А33-166/2017. По существу они посвящены другим нюансам уплаты НДС «упрощенцами». Однако в обоих постановлениях говорится о том, что лица, не являющиеся налогоплательщиками, исчисляют сумму НДС (в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога – п. 5 ст. 173 НК РФ) и уплачивают ее в бюджет в порядке и сроки, которые установлены п. 1 ст. 174 НК РФ.

Иными словами, лица, не признающиеся плательщиками НДС, но по тем или иным причинам обязанные уплатить этот налог, должны осуществлять оплату, опираясь на порядок из п. 1 ст. 174 НК РФ.

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Проблем с налоговой инспекцией не будет, если новоиспеченный «упрощенец» будет трактовать п. 5 ст. 346.25 НК РФ буквально, а именно будет претендовать на вычет «авансового» НДС только в случае его возврата покупателю. Для обоснования возврата следует пересмотреть стоимость контрактов, заключенных до перехода на УСНО. Для обоснования вычета – иметь документы, подтверждающие возврат. Саму сумму НДС за последний квартал, предшествующий переходу на УСНО, организация вправе уплачивать в общем порядке. То есть НДС за IV квартал 2017 года может быть уплачен в три приема по 1/3 от общей суммы исчисленного налога: 25.01.2018, 26.02.2018 и 26.03.2018 (с учетом правила исчисления срока в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ).