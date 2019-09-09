Налоги, если компания дарит призы в рамках промоушен-программы

Ситуация такая. По условиям, программа проводится среди ограниченного круга лиц — дистрибьютеров разной квалификации. Дистрибьюторский договор может быть квалифицирован как агентский, либо как договор на организацию отношений по поставкам продукции с оказанием услуг по поиску покупателей.

НДФЛ

Поэтому, в рамках Программы разовый бонус (приз) должны классифицироваться как подарок физическому лицу.

Передача подарка должна быть оформлена документально. Такими документами является приказ руководителя либо письменный договор дарения (он требуется только для подарков стоимостью свыше 3 000 руб. в силу п. 2 ст. 574 ГК РФ).

Если в качестве подарка передаются деньги, его стоимость равна выплаченной сумме.

Если подарок выдан в натуральной форме, то стоимость подарка принимается равной его рыночной стоимости (с учетом НДС и акциза) (п. 3 ст. 105.3, п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 211 НК РФ). Рыночная стоимость покупного подарка определяется как цена его приобретения (п. 3 ст. 105.3 НК РФ).

Ставка НДФЛ с подарков 13% — для налоговых резидентов РФ (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Страховые взносы

Стоимость подарков не облагается страховыми взносами, так как награждение такими подарками не связано с выполнением ими трудовых обязанностей и не является стимулирующей или компенсирующей выплатой, элементом оплаты труда.

Налог на прибыль

Стоимость безвозмездно переданного имущества и расходов, связанных с такой передачей при определении налоговой базы не учитываются (п. 16 ст. 270 НК РФ).

Бухгалтерский учет

Стоимость подарков учитывается в составе прочих расходов Организации.

НДС

Передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг) — ст. 146 п. 1.

НДС, который начислен при передаче подарков, нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ).