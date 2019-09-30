Как отстранить от должности гендира непубличного АО: алгоритм

Возможно некоторые сталкивались с такой ситуацией когда необходимо отстранить генерального директора непубличного АО в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и причинение АО ущерба (убытков) по инициативе мажоритарного акционера. При этом генеральный директор не желает прекратить отношения с АО в добровольном порядке и имеется ряд препятствий, вытекающих из особенностей действующего Устава непубличного АО.

Итак, рассмотрим возможную ситуацию!

В непубличном акционерном обществе (далее — «Общество») несколько акционеров: у мажоритария более 90 % голосующих акций, у остальных — не более чем по 2 % голосующих акций, но миноритариинедружественные. В соответствии с уставом Общества срок избрания Генерального директора — 5 лет. При этом Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиальных органов управления. Специальные условия по созыву и порядку проведения в Уставе отсутствуют.

В 2017-ом году общим собранием акционеров (ОСА) Общества, принято решение о назначении генерального директора на срок, предусмотренный Уставом Общества. Предположим, что такой срок составляе 5 лет. По итогам проверки 2018-ого отчетного года выявлен ряд нарушений, в связи с чем мажоритарий имеет основания полагать, что дальнейшие действия генерального директора могу причинить деятельности и активам Общества серьезный ущерб. В обществе отсутствует регламент замещения на период отсутствия сотрудников и руководителя, однако, необходимо иметь ввиду, что на все руководящие должности назначены лица, близкие генеральному директору (друзья, родственники и т.п.).

В общем говоря, имеем крайне неприятную и противоречивую ситуацию, из которой необходимо найти выход.

Наш вариант разрешения данной ситуации.

В связи с тем, что уставом Общества не предусмотрено создание коллегиальных органов управления, то вопрос о прекращении полномочий / отстранении от должности генерального директора акционерного общества, как мы правильно понимаем, будет относится к компетенции ОСА.

В обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Так согласно п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).

Таким образом, вопрос прекращения полномочий / отстранения от должности генерального директора акционерного общества, может рассматриваться только на общем собрании акционеров (годовом/внеочередном общем собрании акционеров).

ГОСА было уже проведено, но так как возможность включение в повестку ГОСА вопроса о прекращении полномочий уже отстутствовала, то остается один вариант с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров по основанию, предусмотренному, а именно: «Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования».

П. 2 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено, что «внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

Таким образом, в нашем случае инициатором внеочередного общего собрания акционеров будет наш мажоритарный акционер.

Ввиду опять же того, что уставом Общества не предусмотрено создание коллегиальных органов управления, то вопрос о проведении ОСА и об утверждении его повестки дня будет относиться к компетенции исполнительного органа.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено соответствующим лицом в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров нашим мажоритарным акционером.

Краткий порядок действий по созыву внеочередного общего собрания акционеров:

Направление «мажоритарием» требованияо проведении ВОСА в адрес исполнительного органа Общества. Рассмотрение исполнительным органом Общества требования «мажоритария». Принятие исполнительным органом Общества решения о назначении и дате ВОСА. Проведение внеочередного общего собрания акционеров и принятие решения по вопросам повестки собрания.

Необходимо иметь ввидудля решения данной ситуации, а именно когда исполнительным органом Общества будет принято решение об отказе в назначении и проведении ВОСА (пусть и несоответствующее требованиям закона).

Оспаривание данного решения предполагается по умолчанию, но при этом учитывая сроки рассмотрения таких споров необходимо параллельно иметь ввиду вариант с взысканием убытков с исполнительного органа (директора) Общества. В данном случае необходимо будет доказать, что директор действительно действовал недобросовестно или неразумно, исходя тех действий, которыми он причинил ущерб обществу.

В общем и целом, предположим, что в нашем случае генеральный директор Общества успешно отстранен от занимаемой должности.

Как итог, во избежание подобных ситуаций крайне рекомендую реализовать мероприятия по изменению структуры управления Обществом. Вариантов тут может быть несколько. Вот некоторые из них:

1. Предусмотреть создание в составе органов управления акционерным обществом Совета директоров. С учетом доли участия мажоритария в акционерном обществе совет директоров будет полностью подконтролен.

Положения Федерального закона "Об акционерных обществах«позволяют максимально ограничить полномочия исполнительного органа.

Достаточчно простой вариант, но на сто процентов не гарантирует повторения подобной ситуации например, с «отбившемся от рук» Советом директоров.

2. Реорганизация акционерного общества путем выделения из него нового дочернего общества и передаче всего имущества реорганизуемого общества во вновь создаваемое. Цель — получение стопроцентного контроля над активом.

Небольшой алгоритм, если вдруг вы принимате данное решение:

Внесение изменений в устав: Предусмотреть создание в составе органов управления акционерным обществом Совета директоров. С учетом доли участия мажоритария в акционерном обществе совет директоров будет полностью подконтролен. Проведение заседания совета директоров с повесткой о проведении общего собрания акционеров по вопросу о реорганизации в форме выделения и об определении цены выкупа акций Общества. Проведение общего собрания акционеров. Принятие решения. Подача в регистрирующий орган соответствующего уведомления. Реализация процедуры выкупа акций у акционеров, изъявивших свое желание на реализацию такого права. Регистрация создаваемого путем реорганизации общества в регистрирующем органе. Приобретение «дружественным лицом» акций (доли в уставном капитале) вновь созданного общества у реорганизованного акционерного общества.

Вариант длительный и в предлагаемом случае перекликается с первым вариантом, но если стоит цель получения стопроцентного контрола над активом, то думаю, что данный вариант представляется нам вполне рабочим.