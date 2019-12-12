Что такое ОФЗ и как они работают

Когда должник — твоя страна.

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это долговой инструмент с фиксированной доходностью. Их может выпускать Министерство финансов РФ, а также субъекты страны: края, области и районы. Когда вы покупаете облигации, то как бы даете в долг, например, Минфину под заранее известный процент.

Какие бывают ОФЗ?

ОФЗ отличаются друг от друга купонным доходом (процентом) и типом номинала.

ОФЗ-ПД: с постоянным купонным значением. Процент, который вы получаете как держатель облигаций известен заранее и не меняется со временем.

ОФЗ-ФД: с фиксированным купонным доходом. Величина купонных выплат может меняться со временем. Информация о том, когда это должно произойти, известна заранее. Например, первые несколько лет вы получали доход 7%, следующие — 6%.

ОФЗ-ПК: с переменным купонным доходом. Купон зависит от ставки RUONIA (ставка по однодневным межбанковским кредитам 28 крупнейших банков), которая близка к ставке Центробанка.

ОФЗ-АД: с амортизацией номинала. Номинал (стоимость облигации) погашается не за один раз, а частями в течение всего время действия. График амортизации известен заранее. Погашение может происходить через равные промежутки, но могут быть и перерывы. Могут погашаться в равных долях либо нет.

ОФЗ-ИН: с индексируемым номиналом. Стоимость облигаций меняется из—за ежедневной индексации на инфляцию. При таком раскладе тело долга (сколько мы дали в долг) меняется. Это означает, что к концу обращения облигаций Минфин вернет держателям сумму, проиндексированную на день возврата, но не меньше 1000 рублей, даже если инфляция будет отрицательной. Чтобы понять принцип работы этих ОФЗ, вспомните индексацию зарплат бюджетников.

ОФЗ-н: «народные облигации». Упрощенный вариант ОФЗ для массового покупателя, для тех, кто не особо хочет вникать в тонкости управления ценными бумагами. Появились на рынке не так давно. ОФЗ—н можно приобрести только у уполномоченных банков (сейчас это Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Почта Банк). Покупка похожа на открытие обычного вклада, где за вас подготовят все бумаги, а вам останется только поставить свою подпись и внести деньги. За покупку/продажу ОФЗ—н не берется комиссия.

Где искать и покупать?

Информацию о размещенных ОФЗ и других ценных бумагах можно найти на сайтах Русбондс.ру, Московской и Санкт-Петербургской бирж. Выше уже упоминалось, что «народные облигации» можно купить не у всех брокеров. Что касается других видов облигаций, то все они размещены на фондовом рынке. Доступ к нему дает брокер. То есть для работы с ценными бумагами вам прежде всего надо выбрать брокера и заключить с ним договор. После того, как вы получили доступ на биржу, вам надо будет установить специальное приложение для торгов. Чаще это QUIK, у некоторых брокеров возможна покупка через личный кабинет. После внесите деньги на счет и начните работу.

На что обращать внимание?

Доходность облигаций, которые выпускают субъекты, обычно чуть выше доходности ОФЗ. Так, 6 августа формировались книги заявок по 5-летним облигациям Белгородской области и облигациям Ярославской области с погашением через 6 лет. Их доходность к моменту размещения была на 1% и 1,1% соответственно выше средней доходности по ОФЗ. А вот ликвидность региональных облигаций (способность продать бумаги быстро по рыночной цене), наоборот, ниже, чем у ОФЗ. Они торгуются гораздо реже, поэтому если инвестор захочет срочно продать свои облигации, он этого сделать не сможет. Может быть и обратная ситуация: инвестор захочет докупить облигации, а продавцов на рынке не будет.

Изучите долги регионов. Чем их больше, тем вероятнее проблемы с выплатой процентов по облигациям. Если долговая нагрузка больше 100% от доходов региона, значит, текущих доходов для погашения обязательств ему не хватит. По итогам 9 месяцев 2019 года не было долгов у Сахалинской области, также наименьший уровень закредитованности у Московской, Тюменской и Ленинградской областей (1,2%, 1,4% и 2,3% соответственно). Больше всего по отношению к своим доходам должны Республика Мордовия (221%), Костромская область (98,3%) и республика Хакасия (96,1%). Данные по госдолгу регионов можно найти на сайте «РИА Рейтинг».

Насколько надежно?

Если возникнут проблемы, область может расплатиться с держателями облигаций за счет транша от государства. Например, в том числе для этого регионам предоставляют льготные кредиты под 0,1% годовых. Также для субъектов существуют законодательные ограничения. Например, госдолг области не может превышать ее доходов (федеральные дотации и межбюджетные трансферты — не в счет), а в случае уровня дотаций выше 40% поступлений в бюджет долг не может быть больше половины доходов. Еще расходы на обслуживание долга не должны превышать 15% от общей суммы расходов в бюджете.

В целом, вряд ли федеральные власти позволят произойти дефолту в каком-то регионе. Но в таком случае возможны задержки по выплатам — об этом стоит помнить.

А есть ли риски?

— например, регион задерживает выплаты по купонам. Может быть объявлен технический дефолт: когда у заемщика есть возможность выплатить средства инвесторам, но по какой-то причине он их просрочил. Всю информацию о дефолтах можно отслеживать на сайтах Московской или Санкт-Петербургской биржи.

Помните об амортизации, когда вам постепенно возвращают часть средств, которые вы вложили в облигации. Кроме того, что вы можете получить назад часть средств и, например, вложить их в новые облигации, этот инструмент говорит еще и о платежеспособности того региона, которому вы дали в долг. С другой стороны, после возврата части займа купоны будут начисляться уже на оставшуюся часть, а не на полную сумму займа. То есть если вы купили 10 облигаций по 1000 рублей каждая, с каждой амортизацией, к примеру, на 250 рублей, вы будете получать купоны только на остаток.