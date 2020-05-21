Учет доходов от реализации ОС: справочник бухгалтера-бюджетника

В каких случаях при реализации основных средств требуется согласование с собственником имущества?

При принятии бюджетным или автономным учреждением решения о реализации имущества необходимо получить согласие собственника:

— в случае реализации недвижимого или особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на его приобретение (ч. 2, 3 ст. 298 ГК РФ);

— в случае соответствия сделки критериям признания ее крупной (стоимость отчуждаемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки) (ст. 14 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ, п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ).

Порядок согласования распоряжения имуществом бюджетного или автономного учреждения устанавливается его учредителем (собственником).

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Если объект основных средств планируется продать физическому или юридическому лицу (за исключением организаций бюджетной сферы), необходимо определить его справедливую стоимость методом рыночных цен. В этом случае осуществляется переоценка объекта до справедливой стоимости (п. 29 СГС "Основные средства«[1], п. 28 Инструкции №157н[2]).

Результат переоценки до справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен, отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно в составе финансового результата текущего периода (п. 30 СГС «Основные средства», п. 28 Инструкции №157н).

Как учитывать амортизацию при переоценке объектов ОС до справедливой стоимости?

При переоценке объекта основных средств (в том числе при их реализации) сумма накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается одним из следующих способов, закрепляемых учреждением в учетной политике (п. 41 СГС «Основные средства»):

1. Производится пересчет накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

2. Накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива. Указанный способ пересчета накопленной амортизации предусматривает, что накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки, относится на уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств (по кредиту соответствующих балансовых счетов учета ОС) с отражением увеличения остаточной стоимости объекта основных средств по дебету соответствующих балансовых счетов учета основных средств на суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С момента переоценки названным способом по объекту основных средств начисляется амортизация на оставшийся срок полезного использования по той же расчетной норме амортизации, что и до момента переоценки.

Как отразить в бухгалтерском учете доходы от реализации и связанные с ними операции?

Согласно п. 47 СГС «Основные средства» доходы, причитаю­щиеся к получению при выбытии объекта основных средств, подлежат первоначальному признанию по справедливой стоимости.

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К доходам, возникающим в результате продажи основных средств, СГС «Доходы» (утвержден Приказом Минфина РФ от 27.02.2018 №32н) не применяется (п. 4 указанного стандарта).

Начисление доходов от реализации основных средств отражается по подстатье 172 «Доходы от выбытия активов» КОСГУ (п. 9.7.2 Порядка №209н[3]). Для этих целей применяется следующая корреспонденция счетов:

Дебет счета 2 205 71 56х Кредит счета 2 401 10 172

Для отражения кассовых поступлений от реализации основных средств используется статья 410 «Уменьшение стоимости основных средств» КОСГУ (п. 12.1 Порядка №209н). Данная операция отражается следующим образом:

Дебет счетов 2 201 11 510, 0 201 21 510, 0 201 27 510, 0 201 34 510 (статья 410 КОСГУ) Кредит счета 2 205 71 66х

Операции, отражающие финансовый результат от переоценки основных средств, относятся на подстатью 176 «Доходы от оценки активов и обязательств» КОСГУ (п. 9.7.6 Порядка №209н). В случае дооценки объекта (увеличения остаточной стоимости до справедливой стоимости) применяется следующая корреспонденция счетов:

Дебет счета 0 101 хх 310 Кредит счета 0 401 10 176

В настоящее время данная бухгалтерская запись предусмотрена в проектах изменений в инструкциях №174н[4], 183н[5] (размещены на сайте regulation.gov.ru). До утверждения данных поправок порядок отражения этой операции необходимо предусмотреть в учетной политике учреждения по согласованию с учредителем (финансовым органом).

В этих же проектах предусмотрена обратная бухгалтерская запись в случае уменьшения остаточной стоимости объекта до справедливой стоимости.

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Однако стоит отметить, что в соответствии с СГС "Обесценение активов«[6] в случае, если остаточная стоимость объекта основных средств превышает его справедливую стоимость, в бухгалтерском учете отражается убыток от обесценения.

Тут возникает вопрос: нужно ли при реализации объекта ОС отражать в учете уменьшение его остаточной стоимости до справедливой стоимости и начисление убытка от обесценения актива?

По нашему мнению, если при реализации объекта основных средств его остаточная стоимость превышает справедливую стоимость, в бухгалтерском учете отражается следующая корреспонденция счетов:

Дебет счета 0 401 10 176 Кредит счета 0 101 хх 310

Убыток от обесценения в этом случае не начисляется.

По общим правилам выявление признаков обесценения активов осуществляется при проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а начисление убытка — по результатам инвентаризации.

Однако если убыток был начислен ранее, то в бухгалтерском учете при переоценке реализуемого объекта основных средств убыток списывается с учета наряду с начисленной амортизацией.

Операции по начислению и уплате налога на прибыль отражаются по подстатье 189 «Прочие доходы» КОСГУ. Начисление НДС — по подстатьям, относящимся к доходам, по которым показаны доходы текущего финансового периода с учетом налога на добавленную стоимость. При этом операции по уплате НДС отражаются по подстатье 189 КОСГУ (п. 9 Порядка №209н).

Автономное учреждение спорта по согласованию с учредителем реализует физическому лицу автомобиль (особо ценное движимое имущество). Первоначальная стоимость реализуемого автомобиля составила 750 000 руб., амортизация по нему начислена в размере 625 000 руб. Справедливая стоимость автомобиля, определенная методом рыночных цен, — 250 000 руб.

В учетной политике учреждения закреплен способ учета амортизации при переоценке основных средств методом пересчета остаточной стоимости актива до справедливой стоимости. Амортизация на оставшийся срок полезного использования не начислялась в связи с тем, что автомобиль реализован в том же месяце, в котором проведена его оценка и отражена переоценка остаточной стоимости до справедливой стоимости.

В бухгалтерском учете учреждения сделаны следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Отражена переоценка (дооценка) автомобиля до справедливой стоимости (250 000 руб. — (750 000 - 625 000) руб.)* 4 101 25 310 4 401 10 176 125 000 Списана ранее начисленная амортизация 4 104 25 411 4 101 25 410 625 000 Списан реализованный автомобиль (в сумме переоцененной (остаточной) стоимости** 4 401 10 172 4 101 25 410 250 000 Отражена корректировка расчетов с учредителем в части выбывшего ОЦДИ на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) с уведомлением учредителя (методом «красное сторно»)*** 4 401 10 172 4 210 06 661 (750 000) Начислен доход от реализации автомобиля физическому лицу 2 205 71 567 2 401 10 172 250 000 Начислен НДС 2 401 10 172 2 303 04 731 41 667 Начислен налог на прибыль 2 401 10 189 2 303 03 731 50 000 Поступили доходы от реализации автомобиля в кассу 2 201 34 510 (статья 410 КОСГУ) 2 205 71 667 250 000

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Данную корреспонденцию счетов рекомендуем согласовать с финансовым органом или учредителем. В настоящее время подготовлены проекты изменений в инструкциях №174н, 183н, в которых указанная корреспонденция счетов уже пре­дусмотрена.

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** Списание автомобиля следует отражать на основании оформленного акта о списании (с отметкой учредителя о согласовании списания) и акта о приеме-передаче (в рамках договора купли-продажи) на дату его передачи новому собственнику.

*** Согласно проектам изменений в инструкциях №174н, 183н для отражения данной операции предусмотрена обратная корреспонденция счетов:

Дебет счета 0 210 06 561 Кредит счета 0 401 10 172.