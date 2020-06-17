Как некоммерческие организации выживают в этот кризис

Пандемия коронавируса серьезно ударила по некоммерческим организациям, чья помощь часто оказывается быстрее и эффективнее действий со стороны государства.

Благотворительная организация Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» провела опрос «Новая реальность. Как COVID-19 меняет работу российских НКО». В исследовании участвовали организации из половины регионов страны.

Превалирующая часть опрошенных уменьшили личные встречи, часть отказалась от рабочих поездок (67%). В Москве 83% участников опроса перевели сотрудников на дистанционную работу, а в регионах только 25% пришли к такому решению, а 9% продолжают работать в обычном режиме.

Среди 232 опрошенных некоммерческих организаций 35 % отметили, что их проекты неэффективно работают в удаленном формате, около 25% не устраивают технические условия удаленной работы. Сотрудники четверти НКО не могут наладить коммуникацию в удаленном режиме.

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Произошла перестройка работы и с волонтерами: более 30% НКО временно не привлекают волонтёров к работе.

При этом 75% организаций отметили, что в целом работают в том же объёме или сократили его весьма незначительно. У 14% опрошенных НКО существенно уменьшился объём деятельности, 7% признались, что не смогли приспособиться к введенным ограничениям и продолжить вести привычную деятельность в удаленном режиме. Многие НКО приостановили проекты, требующие личного присутствия.

Представители фондов из-за карантина не имеют возможности навещать подопечных в больницах, в связи с тем, что такие посещения могут также являться риском заражения коронавирусом (особенно для больных онкологическими заболеваниями). Большинство работников некоммерческих организаций перешли на онлайн-режим работы.

Из-за вируса некоммерческие организации по всей стране вынуждены закрывать благотворительные и правозащитные программы, сокращать штат сотрудников и снижать масштабы оказываемой поддержки.

Многие организации, оказывающие помощь людям в борьбе за жизнь, сами оказались в тяжелой ситуации. Резко стал снижаться уровень пожертвований вплоть до полного прекращения. Партнеры НКО и фондов сообщают, что оказание помощи может быть временно приостановлено в связи с нестабильной ситуацией. Тем не менее, потребности детей с инвалидностью и людей, пострадавших от сложной жизненной ситуации, только растут, а фонды и некоммерческие организации нуждаются в предоставлении средств для перечисления их всем нуждающимся. Все организации, работающие с социально уязвимыми группами, замечают значительный рост обращений за помощью.

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Кроме этого, выросли траты на защитные средства, ставшие необходимостью в текущей ситуации. Неконтролируемый рост цен и проблемы с доступностью лекарств, к сожалению, не могут быть решены за счет НКО, так как сами организации из-за коронавируса оказались неспособны сделать заказ из аптек за рубежом.

Меры поддержки

Государство начало делать шаги к стабилизации всей ситуации с пандемией и 16 марта правительство опубликовало план поддержки экономики в условиях распространения COVID-19, но на момент принятия документа конкретные предложения по оказанию помощи НКО пока не были предусмотрены.

30 апреля главой государства на дистанционной встрече с представителями НКО и акции #МыВместе были представлены меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров. Комплекс мер представляет собой дополнительные выплаты работникам социальных организаций; грантовую помощь волонтёрам, помогающим нуждающимся в эпидемиологической ситуации; поддержку организаций по оплате труда.

Первый комплекс мер

Социально ориентированные некоммерческие организации получат дополнительные меры поддержки, аналогичные принятым в отношении пострадавших отраслей бизнеса. Так же они получат отсрочку на полгода по оплате налогов, взносов в фонды, отсрочку по арендной плате за имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности. По истечении шестимесячного срока образовавшийся долг можно будет оплатить частями.

Второй комплекс мер

Организации, включенные в МСП и пострадавшие по причине распространения COVID-19, могут претендовать на получение выплат в объеме МРОТ на всех своих работников за апрель и май. Поступление выплат осуществляется 18 мая и 18 июня. Такой же механизм предусматривается и для некоммерческих организаций социального направления. Кроме того, будет подготовлена специальная программа дотационных кредитов для НКО на выплату заработной платы. Предлагаемые меры поддержки со стороны Правительства должны затрагивать организации, проявившиеся себя надежными партнерами общества и государства.

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Третий комплекс мер

Объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций должны быть сохранены губернаторами, а все финансовые обязательства необходимо исполнять каждый месяц без отсрочек.

Четвертый комплекс мер

Расходы организаций на покупку продуктов и товаров, которые передаются нуждающимся безвозмездно не станут учитываться при расчете налога на прибыль. Компании, оказывающие помощь волонтерскому движению и социально ориентированным некоммерческим организациям, получат и другие льготы.

Пятый комплекс мер

Адресная поддержка из фонда президентских грантов социально ориентированным и благотворительным организациям, активно участвующим в борьбе с коронавирусом. В частности, из резервного фонда президента НКО и благотворительным организациям, оказывающим помощь социальным учреждениям и нуждающимся гражданам в период действия ограничительных мер, выделят дополнительно 3 млрд. рублей. Реестр таких организаций предстоит создать кабинету министров.

Шестой комплекс мер

Проработка правительством предложений по предоставлению ресурсов на приобретение индивидуальных средств защиты для добровольцев.

Седьмой комплекс мер

Сотрудники социальных учреждений, где находятся пожилые люди, инвалиды и другие граждане, нуждающиеся в особой заботе, получат дополнительные поощрения на период борьбы с пандемией, а сотрудники организаций, которые забирают пожилых и инвалидов под временную опеку во время эпидемии, получат выплату в размере не менее 1 МРОТ ежемесячно в течение двух месяцев.

Президент обратился к главам регионов и муниципалитетов для того, чтобы выделить особую роль и значимость НКО и волонтерских движений. По мнению В.В. Путина волонтерам и НКО сейчас нужно оказать максимальную поддержку, так как именно они помогают всем людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в такое сложное для всех нас время.

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Частные фонды не остались в стороне

Так, фонд Владимира Потанина выделил 1 миллиард рублей на поддержку некоммерческих организаций. Эти деньги пойдут на помощь социально уязвимым группам, с которыми они работают. В дополнение к финансовой поддержке Фонд объявил два новых грантовых конкурса — «Общее дело» и «Новое измерение».

Благотворительный фонд Геннадия Тимченко также нацелен на поддержку проектов по оказанию помощи из-за ситуации с эпидемией. Фонд в конце марта вместе с альянсом «Серебряный возраст» предложил объединиться НКО и волонтерским группам, которые помогают людям старшего возраста, в коалицию «Забота рядом». В коалицию уже входят 126 некоммерческих организаций из 46 регионов России. Фонд больше всего встревожен судьбой «невидимых» одиноких пожилых людей, которые до самоизоляции могли сами о себе позаботиться, и не были под постоянной заботой соцслужб и организаций.

Реестр социально ориентированных НКО

На сегодняшний день Минэкономразвития сформирован реестр социально ориентированных НКО, которым будут оказаны дополнительные меры поддержки во время пандемии. Реестр размещен на портале «Единая автоматизированная информационная система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Сведения для включения в реестр были поданы органами исполнительной власти регионального и федерального уровня, органами местного самоуправления, Минюстом России и Фондом президентских грантов. НКО предоставят льготные кредиты на выплату части заработной платы сотрудникам, которые при соблюдении определенных условий можно будет не возвращать; будут продлены на полгода сроки уплаты страховых взносов; будут освобождены от уплаты аренды федерального имущества, и ряда налогов и обязательных платежей. Пожертвования юридических лиц в адрес этих НКО, в том числе и денежные, будут освобождены от налогов.

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В реестр внесены 24203 НКО, среди которых — общественные объединения, образовательные организации, церковные приходы и монастыри, а также благотворительные фонды и другие структуры.

Затем этот реестр направят в ФНС и государственные внебюджетные фонды.

Также 16 мая принято Постановление Правительства № 696, по которому утверждены правила для предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам, среди которых есть НКО вошедшие в реестры Минэкономразвития. Эти организации получат кредит под два процента. Кредит может быть получен на возобновление деятельности и на рефинансирование других кредитов. В случае, если НКО оставит 90% занятых начиная с 1 июня 2020 года, то кредит будет списан полностью. Если же останется от 80% до 90% сотрудников, тогда спишут только половину. Кредиты начали выдаваться с 1 июня 2020 года.