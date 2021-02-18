«Утренний бухгалтер». У налоговиков теперь стало еще больше прав. Что за закон подписал Путин?

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Новые поправки в Налоговый кодекс, по сути, ставят крест на банковской тайне. Теперь налоговики смогут требовать от банков практически любые сведения о налогоплательщике — например, доверенность на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента. Там еще очень много нового.
Еще из нового. Принят закон о льготах по налогу на прибыль и НДФЛ по путевкам для сотрудников и их детей.
Опять запахло прошлым. Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих.
И действительно важное: срок перехода бывших вмененщиков на УСН официально продлили до 31 марта.
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События
Как работать бухгалтеру с учетом всех новшеств 2021 года?
Дата проведения: 24 февраля, среда
Практический бухгалтерский учет (40 часов)
Дата проведения: 20 февраля, суббота
Онлайн мастер-класс по оптимизации бизнес-процессов
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений. Тариф с видеозаписью!
Дата проведения: 19 февраля, пятница
НДФЛ — что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Основные изменения в законодательстве для работников кадровых служб в 2021 г.
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Инструменты для снижения риска блокировки счёта
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Конференция для бухгалтерских фирм
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Статьи
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Отличного дня, друзья! Представляем вам дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно.
Финансовый контроль бизнеса: выстраивание отношений с банками
Анализ внешней среды — обязательное условие для успешного построения структуры бизнеса. Один из наиболее важных внешних факторов — взаимодействие с банком и банковский контроль. Ведь, с одной стороны, без расчётного банковского обслуживания в наше время не сможет обойтись ни один хозяйствующий субъект.
Реквизиты для уплаты НДС в платежке в 2021 году: как заполнять?
Реквизиты НДС в 2021 году в платежном поручении указываются согласно правилам, содержащимся в приказе Минфина России от 12.11.2013 № 107н. Причем с 01.05.2021 в платежках появляется новый обязательный реквизит. Мы расскажем, как безошибочно заполнить все реквизиты платежки на перечисление НДС.
Возмещение расходов из ФСС в 2021 году
Для возмещения расходов из ФСС в 2021 году работодателю приходится представить в фонд определенный комплект документов. Что входит в этот комплект и как набор передаваемых документов различается в зависимости от вида пособия? Какие расходы возмещает ФСС, а какие уже нет в связи с переходом на прямые выплаты. Почему фонд отказывается признавать отдельные выплаты работодателей пособиями? Ответы вы найдете в статье.
«Ночной бухгалтер». Тех, кто получил ковидные субсидии, теперь вызывают в налоговую
Казалось бы, что плохого в том, чтобы получить помощь от государства? Вот вам подвох: теперь за нее требуют отчитаться налоговики.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/20854 от 17.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Какие чеки ККТ надо выбить при обмене покупателем маркированного товара
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5742 от 29.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Чем подтвердить право на социальный вычет по расходам на обучение детей, если педагог — ИП
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/5886 от 01.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости У компании есть месяц на исправления сведений в ЕГРЮЛ. Потом ИФНС внесет запись о недостоверности
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