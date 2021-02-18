«Утренний бухгалтер». У налоговиков теперь стало еще больше прав. Что за закон подписал Путин?

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Новые поправки в Налоговый кодекс, по сути, ставят крест на банковской тайне. Теперь налоговики смогут требовать от банков практически любые сведения о налогоплательщике — например, доверенность на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента. Там еще очень много нового.

Еще из нового. Принят закон о льготах по налогу на прибыль и НДФЛ по путевкам для сотрудников и их детей.

Опять запахло прошлым. Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих.

И действительно важное: срок перехода бывших вмененщиков на УСН официально продлили до 31 марта.

Новости

События

Как работать бухгалтеру с учетом всех новшеств 2021 года?

Дата проведения: 24 февраля, среда

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 20 февраля, суббота

Онлайн мастер-класс по оптимизации бизнес-процессов

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений. Тариф с видеозаписью!

Дата проведения: 19 февраля, пятница

НДФЛ — что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Основные изменения в законодательстве для работников кадровых служб в 2021 г.

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Инструменты для снижения риска блокировки счёта

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Конференция для бухгалтерских фирм

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер». Власти хотят обязать компании размещать вакансии на едином госпортале

Отличного дня, друзья! Представляем вам дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно.

Финансовый контроль бизнеса: выстраивание отношений с банками

Анализ внешней среды — обязательное условие для успешного построения структуры бизнеса. Один из наиболее важных внешних факторов — взаимодействие с банком и банковский контроль. Ведь, с одной стороны, без расчётного банковского обслуживания в наше время не сможет обойтись ни один хозяйствующий субъект.

Реквизиты для уплаты НДС в платежке в 2021 году: как заполнять?

Реквизиты НДС в 2021 году в платежном поручении указываются согласно правилам, содержащимся в приказе Минфина России от 12.11.2013 № 107н. Причем с 01.05.2021 в платежках появляется новый обязательный реквизит. Мы расскажем, как безошибочно заполнить все реквизиты платежки на перечисление НДС.

Возмещение расходов из ФСС в 2021 году

Для возмещения расходов из ФСС в 2021 году работодателю приходится представить в фонд определенный комплект документов. Что входит в этот комплект и как набор передаваемых документов различается в зависимости от вида пособия? Какие расходы возмещает ФСС, а какие уже нет в связи с переходом на прямые выплаты. Почему фонд отказывается признавать отдельные выплаты работодателей пособиями? Ответы вы найдете в статье.

«Ночной бухгалтер». Тех, кто получил ковидные субсидии, теперь вызывают в налоговую

Казалось бы, что плохого в том, чтобы получить помощь от государства? Вот вам подвох: теперь за нее требуют отчитаться налоговики.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/20854 от 17.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Какие чеки ККТ надо выбить при обмене покупателем маркированного товара

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5742 от 29.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Чем подтвердить право на социальный вычет по расходам на обучение детей, если педагог — ИП

Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/5886 от 01.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости У компании есть месяц на исправления сведений в ЕГРЮЛ. Потом ИФНС внесет запись о недостоверности

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