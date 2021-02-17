«Утренний бухгалтер». Власти хотят обязать компании размещать вакансии на едином госпортале

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

«Единая Россия» готовит новый закон: компании со штатом более 25 работников и все госорганы обяжут размещать вакансии на едином государственном портале. Это якобы поможет людям эффективнее искать работу.

Только вот беда — ситуацию на рынке труда это лучше не делает. Уже сейчас четверть российских компаний намерены заместить до 30% сотрудников фрилансерами, а остающимся на своих местах медленно, но уверенно сокращают предложения корпоративных соцпакетов.

Теперь не о грустном. ПСН можно применять при торговле в палатках и киосках — разъяснение Минфина.

Долгое время предложение ходило на уровне слухов, но вот теперь звучит официально: «Справедливая Россия» предлагает ПФР, ФСС и ФОМС ликвидировать, а их функции передать ФНС.

Как определить момент отгрузки иностранному контрагенту для целей НДС? С даты первого первичного документа, или с даты на накладной? На эти и многие другие важные вопросы отвечаем на новом бесплатном вебинаре «Клерка» — «Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться» 18 февраля. Не забудьте записаться.

И еще пояснение вам на заметку. Если контрагента исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверного адреса, его задолженность нельзя списать как безнадежную.

Новости

События

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 20 февраля, суббота

Онлайн мастер-класс по оптимизации бизнес-процессов

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений. Тариф с видеозаписью!

Дата проведения: 19 февраля, пятница

НДФЛ – что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Основные изменения в законодательстве для работников кадровых служб в 2021 г.

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Инструменты для снижения риска блокировки счёта

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Конференция для бухгалтерских фирм

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Порядок применения УСН и ПСН в 2021 году. Ведение учета в 1С:Бухгалтерия 8

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Статьи

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6467 от 02.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ПСН можно применять при торговле в палатках и киосках

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/5240 от 28.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания должна сама создавать или модифицировать программы, чтобы иметь право на льготу по взносам

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/6598 от 02.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как считать НДФЛ с зарплаты сотрудников, находящихся за границей, зависит от места работы в трудовом договоре

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4667 от 27.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если контрагента исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверного адреса, его задолженность нельзя списать как безнадежную

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