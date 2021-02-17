У компании есть месяц на исправления сведений в ЕГРЮЛ. Потом ИФНС внесет запись о недостоверности

Если у регистрирующего органа возникнут сомнения в достоверности сведений в ЕГРЮЛ, он может провести проверку.

Речь идет о сведениях в части адреса, учредителей, директора.

Если в ходе проверки сомнения подтвердятся, компания получит уведомление о недостоверности.

В течение 30 дней с момента направления уведомления о недостоверности юрлицо обязано сообщить в регистрирующий орган соответствующие сведения или представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых выявлена недостоверность.

В случае невыполнения юрлицом данной обязанности, а также в случае, если представленные юрлицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, указанных в уведомлении, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 01.02.2021 № 03-12-13/5886.