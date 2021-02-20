«Утренний бухгалтер». Безработных хотят избавить от уголовки за нарушения при получении пособий. Что за новые поправки готовят в НК РФ?

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, смягчающего санкции за нарушения при получении пособия по безработице.

Минфин хочет повысить собираемость налогов без увеличения самой фискальной нагрузки. И заявил о готовности очередных поправок в Налоговый кодекс. Там большой список, мы собрали основное.

Бухгалтеры в растерянности по поводу транспортного налога. Им ничего не присылает ИФНС, и люди, как рыбки в чистом аквариуме, — не знают, что делать.

Неожиданное. Власти обсуждают возможность регистрации компании без указания юридического адреса. Достаточно будет указать адрес электронной почты.

Напоминание, чтобы вы не забыли: 26 февраля на «Клерке» пройдет крутейший вебинар об авторском праве на 1С. Поговорим о том, что надо знать всем бухгалтерам и директорам.

Новости

События

Электронные трудовые книжки: новые требования законодательства. Пошаговые алгоритмы

Дата проведения: 26 февраля, пятница

Консультационный вебинар: как оформлять безвизовых иностранных сотрудников в 2021 году

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Как работать с самозанятыми в 2021 году

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Зарплатные налоги: что важно для бухгалтера в 2021 году

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Переход с 1С:УПП на 1С:ERP. Опыт перевода корпоративных систем предприятий на «новые» рельсы

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Годовая отчетность от аудиторов

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Государственный оборонный заказ: практические вопросы раздельного учета, нормирования затрат, ценообразования, казначейского и банковского сопровождения

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Изменения в Трудовом законодательстве: обзор нововведений, ответы на вопросы, практические рекомендации

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Отчетность за 2020 г. Все изменения 2021 г. по налогу на прибыль, НДС, зарплате, НДФЛ и страховым взносам. Новые правила в бухучете и ФСБУ (25-26 февраля 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Microsoft Excel: построение финансовых моделей и проведение инвестиционного анализа

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Статьи

Как рассчитать средний заработок в командировке совместителю

Совместители обладают тем же объемом трудовых прав, что и основные работники. Им также необходимо делать расчет средней зарплаты для командировки и выплачивать полученные суммы в день выплаты зарплаты. Однако специфический характер их занятости накладывает некоторые особенности на порядок проведения подобных вычислений.

Заполняем обновленный РСВ: на что обратить внимание

Расскажем обо всех изменениях, которые коснулись расчета по страховым взносам в 2021 году. Часть из них следует учесть уже при заполнении отчета за 2020 г.

Особенности применения законодательства о банкротстве в 2021 году

Согласно статистическим данным Федресурса (Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности), общий объем банкротных споров в отношении юридических лиц в 2020 году уменьшился на 19,9% в сравнении с 2019 годом.

Бывший директор стал ИП-управляющим, и суд принял решение в его пользу

Судебный акт в пользу налогоплательщика, когда бывший директор стал управляющим — ИП на УСН — такое возможно! Разберем Постановление 4ААС от 27.08.2020 г. по делу А19-27765/2019 (налоговый орган доначислял НДФЛ с пенями и штрафами).

Индексация зарплаты 2021: что говорит закон и каким страшилкам не верить

Вопрос о порядке индексации заработной платы в коммерческом секторе вызывает много споров из-за нечеткого регулирования. При этом даже надзорные органы и суды в одних и тех же ситуациях могут принимать противоречивые решения.

Чек-лист, как понять, что вами заинтересовалась налоговая, и как отсрочить проверку

Точнее о налоговых проверках, чем в романе английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения», и не скажешь. Часто они приходят неожиданно. А кроме того, они неизбежны: если ваша компания попала в план ФНС, то налоговая приедет обязательно.

«Ночной бухгалтер». Необоснованную налоговую выгоду будут определять по-новому. А жалоб и споров станет больше

Налоговики собрались сменить подход по выявлению необоснованной налоговой выгоды. И прогнозируют возрастание количества жалоб от бизнеса о перерасчете уже доначисленных налогов.

Блоги компаний

Клубничный тариф, 110 208 сканов документов, формула успеха: как аутсорсер создает вкусную бухгалтерию (Сервис КНАП)

Считать всех по головам: сплошное статнаблюдение для малого бизнеса в 2021 (Калуга Астрал)

Новый способ налоговиков задавить бизнес («Налоговые адвокаты»)

Что значит «крыжить» (Моё дело)

Краткий обзор льгот для инвалидов (Юзвак Максим)

Три важных налоговых события ушедшего 2020 года. По следам 2020го (Аркадий Брызгалин)

Как защитить свою репутацию, если обозвали свиньей? (ИСЭиК)

70% бухгалтеров боятся сокращения (Школа Главбуха на упрощенке)

Оксана «защитница бизнеса» Дмитриева предлагает увеличить НДФЛ до 50 % (Владимир Туров)

Февраль 2021 года открывает новые границы... с другими странами (Альянс Трудовая Миграция)

Совместитель и пособие по временной нетрудоспособности (Зарплата360)

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1846@ от 15.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Что указать в заявлении на патент, если ИП работает в торговом центре

Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/6997 от 04.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как определить грузоподъемность автомобиля при ПСН по грузоперевозкам

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/7286 от 04.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как определить грузоподъемность автомобиля при ПСН по грузоперевозкам

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