«Утренний бухгалтер». Новая форма статотчетности для ИП. Сколько россиян на самом деле пострадали из-за пандемии

На связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить вчера.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Вчера, 1 марта на сайте Госуслуг появилась форма статистической отчетности 1-предприниматель. Отчитаться по этой форме должны все ИП без исключения, даже если в 2020 году не велась деятельность.

Разобрались, что говорят эксперты о показателе экономически пострадавших россиян, который превысил среднемировой (с точки зрения Кремля, конечно, все намного лучше).

Вы, разумеется, уже слышали про введение обязательной маркировки воды. В Минпроторге сообщили, что рассматривается возможность сделать это в три этапа.

Про информационную безопасность. Роскомнадзор разработал специальную форму согласия на обработку персональных данных.

По одному работнику два исполнительных листа и одно мировое соглашение. Два взыскания по алиментам, одно по кредиту в банке. В какой очередности и в каком количестве можно это взыскивать с зарплаты? Собрали мнения коллег.

Горячая, как свежие пирожки, информация о налоговых проверках в 2021 году — на новом вебинаре Центра обучения «Клерка» уже сегодня в 11.00 мск. Не пропустите!

Новости

События

Консультационный вебинар: как оформлять безвизовых иностранных сотрудников в 2021 году

Дата проведения: 5 марта, пятница

Дистанционная работа в 2021 году: новый закон, кадровый ЭДО и электронные трудовые книжки

Дата проведения: 5 марта, пятница

Трудовое законодательство 2021. Важные новости для кадровых работников: изменения законодательства и актуальные вопросы: всё самое главное

Дата проведения: 5 марта, пятница

Кадровый документооборот 2021

Дата проведения: 4 марта, четверг

Вебинар «Расширение производственных интерфейсов 1С:ERP для планирования и диспетчирования производства»

Дата проведения: 4 марта, четверг

Как внедрить «1С:Комплексную автоматизацию» с попередельным учетом в производстве за 1,5 месяца

Дата проведения: 4 марта, четверг

НДФЛ — что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера

Дата проведения: 4 марта, четверг

Въезд иностранных граждан на территорию РФ

Дата проведения: 3 марта, среда

Заполнение чеков коррекции: как работать без штрафов

Дата проведения: 3 марта, среда

NEW! «Управление рисками в банковской системе»

Дата проведения: 3 марта, среда

Статьи

Налоговая проверила личный счет ИП и требует уплатить налог с наследства. Обзор форума «Клерка»

Похоже, налоговая начала шерстить личные счета предпринимателей, пытаясь найти сокрытые от налогов доходы. Причем не взирая на то, что именно пришло на счет.

Что включать в строку 1250 бухгалтерского баланса?

Способна ли фирма выплачивать зарплату, платить налоги, гасить другие текущие задолженности перед кредиторами? Чтобы узнать это, нужно «прочитать» бухгалтерский баланс. Найдите среди оборотных активов строку 1250. В ней собираются остатки денежных средств и денежные эквиваленты на конец отчетного периода. Самое непонятное здесь — денежные эквиваленты.

Какие законы вступают в силу в марте

Запрет высаживать детей из транспорта, дополнительная защита персональных данных граждан, расширение возможности использования карты «Мир» в торговых агрегаторах и другие нововведения первого месяца весны — в традиционном дайджесте от Госдумы.

Ответственность руководителя по налоговым обязательствам компании: важные детали и судебная практика

Негативные последствия по налогам, которые наступили для организации, сами по себе не всегда говорят о неразумности или недобросоветстновсти действий директора. Давайте разберемся, почему.

Коды периода представления в отчете 6-НДФЛ

В 6-НДФЛ код периода представления проставляется на титульном листе в специальной графе для этого показателя. Для каждого временного интервала в приказе ФНС закреплен свой шифр. В статье рассмотрим цифровые коды периодов представления, их назначение и необходимость.

«Ночной бухгалтер». Налоговики ищут в договорах налоговые оговорки. Хотят получить деньги побыстрее и поссорить контрагентов между собой?

Налоговые оговорки способны испортить жизнь любым бизнесменам, и кажется, именно поэтому налоговики рекомендуют включать их в договоры. А сейчас еще и запрашивают информацию об этом.

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ФНС РФ: Письмо № ПА-2-24/264@ от 15.02.2021

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