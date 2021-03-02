«Утренний бухгалтер». Новая форма статотчетности для ИП. Сколько россиян на самом деле пострадали из-за пандемии

На связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить вчера.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Вчера, 1 марта на сайте Госуслуг появилась форма статистической отчетности 1-предприниматель. Отчитаться по этой форме должны все ИП без исключения, даже если в 2020 году не велась деятельность.
Разобрались, что говорят эксперты о показателе экономически пострадавших россиян, который превысил среднемировой (с точки зрения Кремля, конечно, все намного лучше).
Вы, разумеется, уже слышали про введение обязательной маркировки воды. В Минпроторге сообщили, что рассматривается возможность сделать это в три этапа.
Про информационную безопасность. Роскомнадзор разработал специальную форму согласия на обработку персональных данных.
По одному работнику два исполнительных листа и одно мировое соглашение. Два взыскания по алиментам, одно по кредиту в банке. В какой очередности и в каком количестве можно это взыскивать с зарплаты? Собрали мнения коллег.
Горячая, как свежие пирожки, информация о налоговых проверках в 2021 году — на новом вебинаре Центра обучения «Клерка» уже сегодня в 11.00 мск. Не пропустите!
Новости
- Налоговики хотят знать, есть ли у вас в договорах налоговая оговорка. Очень хотят
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- Самозанятые тоже будут нести ответственность перед потребителями
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- Бремя доказательств по некачественным товарам и услугам переложат с покупателей на продавцов?
- Алименты с аванса: перечислять или придержать
- СБИС не дает отправить правильную 3-НДФЛ. Порядок заполнения им не указ?
- Неправильный чек коррекции. Как не попасть на штрафы?
- На Госуслугах появилась форма статотчетности для ИП, которую надо сдать всем
- На личные покупки ИП и самозанятых распространят закон о защите прав потребителей
- С 9 марта по 1 июля бизнес сможет оформить льготный кредит под 3 % годовых
- Налоговая амнистия для пострадавших компаний и новый налоговый режим для общепита. Что еще предлагает Титов
- Twitter злостно нарушает российские законы, считают в Роскомнадзоре
- Налог был уплачен, но налоговики все равно требуют его оплатить. И заблокировали счет
- В России невозможен дефицит продуктов, заявили в Минпромторге
- С 1 марта расширился круг магазинов, обязанных принимать карту «Мир»
- Беременную прогульщицу уволить нельзя
- Как ПФР будет проводить «ретроконверсию» трудовых книжек
- В справки за какой год должны попасть выплаты зарплаты, если ее выплачивают пока за прошлый год?
- Число финансово пострадавших от пандемии россиян превысило среднемировое значение
- По утверждению Пескова, в России все не так плохо с ростом цен на продукты. В других странах еще хуже
- Стоит ли по указанию налоговиков сдавать уточненку с неверными данными, чтобы убрать «задвоение»?
- Что говорят эксперты о показателе экономически пострадавших россиян, который превысил среднемировой
- Разработали единую форму согласия на обработку персональных данных
- Маркировку воды будут вводить поэтапно
- После Люксембурга: на очереди Гонконг и Швейцария по обновлению налоговых соглашений
- Давать документы и пояснения налоговикам по НДС за 2019 год? И что давать, чтобы отстали?
- Что взыскивать с зарплаты работника в первую очередь, алименты или банковский кредит?
- Все упоминания «Яндекс.Денег» и «Яндекс.Кассы» изменились на «ЮMoney» и «ЮKassа»
События
Консультационный вебинар: как оформлять безвизовых иностранных сотрудников в 2021 году
Дата проведения: 5 марта, пятница
Дистанционная работа в 2021 году: новый закон, кадровый ЭДО и электронные трудовые книжки
Дата проведения: 5 марта, пятница
Трудовое законодательство 2021. Важные новости для кадровых работников: изменения законодательства и актуальные вопросы: всё самое главное
Дата проведения: 5 марта, пятница
Дата проведения: 4 марта, четверг
Вебинар «Расширение производственных интерфейсов 1С:ERP для планирования и диспетчирования производства»
Дата проведения: 4 марта, четверг
Как внедрить «1С:Комплексную автоматизацию» с попередельным учетом в производстве за 1,5 месяца
Дата проведения: 4 марта, четверг
НДФЛ — что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера
Дата проведения: 4 марта, четверг
Въезд иностранных граждан на территорию РФ
Дата проведения: 3 марта, среда
Заполнение чеков коррекции: как работать без штрафов
Дата проведения: 3 марта, среда
NEW! «Управление рисками в банковской системе»
Дата проведения: 3 марта, среда
Статьи
Налоговая проверила личный счет ИП и требует уплатить налог с наследства. Обзор форума «Клерка»
Похоже, налоговая начала шерстить личные счета предпринимателей, пытаясь найти сокрытые от налогов доходы. Причем не взирая на то, что именно пришло на счет.
Что включать в строку 1250 бухгалтерского баланса?
Способна ли фирма выплачивать зарплату, платить налоги, гасить другие текущие задолженности перед кредиторами? Чтобы узнать это, нужно «прочитать» бухгалтерский баланс. Найдите среди оборотных активов строку 1250. В ней собираются остатки денежных средств и денежные эквиваленты на конец отчетного периода. Самое непонятное здесь — денежные эквиваленты.
Какие законы вступают в силу в марте
Запрет высаживать детей из транспорта, дополнительная защита персональных данных граждан, расширение возможности использования карты «Мир» в торговых агрегаторах и другие нововведения первого месяца весны — в традиционном дайджесте от Госдумы.
Ответственность руководителя по налоговым обязательствам компании: важные детали и судебная практика
Негативные последствия по налогам, которые наступили для организации, сами по себе не всегда говорят о неразумности или недобросоветстновсти действий директора. Давайте разберемся, почему.
Коды периода представления в отчете 6-НДФЛ
В 6-НДФЛ код периода представления проставляется на титульном листе в специальной графе для этого показателя. Для каждого временного интервала в приказе ФНС закреплен свой шифр. В статье рассмотрим цифровые коды периодов представления, их назначение и необходимость.
«Ночной бухгалтер». Налоговики ищут в договорах налоговые оговорки. Хотят получить деньги побыстрее и поссорить контрагентов между собой?
Налоговые оговорки способны испортить жизнь любым бизнесменам, и кажется, именно поэтому налоговики рекомендуют включать их в договоры. А сейчас еще и запрашивают информацию об этом.
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- Налоговый календарь за март 2021 года: что платить и куда отчитываться (Моё дело)
- Как заполнить 6-НДФЛ с прогрессивной ставкой (Контур.Школа)
- Налоги на Сириусе, контроль расходов россиян в обзоре налоговых новостей (Юзвак Максим)
- Как заполнить платёжное поручение по НДФЛ в 2021 году (Калуга Астрал)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ПА-2-24/264@ от 15.02.2021
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