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В законе наконец-то пропишут понятие «вывеска»

Согласно статье 9 Закона о защите прав потребителей № от 07.02.1992 № 2300-I изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Эта информация размещается на вывеске.

Но что такое вывеска? Четкого определения этого понятия нет, в связи с чем возникают различные споры, которые доходили до Верховного суда. Разъяснения по вопросу разграничения понятий «реклама» и «вывеска» также давала Федеральная антимонопольная служба.

Но теперь ситуация изменится. В законе о защите прав потребителей появится понятие «вывеска». Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

В преамбулу закона впишут новый абзац:

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вывеска — информационная конструкция, расположенная при входе в объект, в котором продавец (исполнитель) осуществляет деятельность, связанную с продажей товаров, выполнением работ (оказанием услуг), назначение которой состоит в доведении до сведения неопределенного круга потребителей обязательной информации, предусмотренной настоящим Законом, не направленной на привлечение внимания к товару (работе, услуге), формирование или поддержание интереса потребителя к нему, его продвижение на рынке и не преследует целей, связанных с рекламой

Кроме того, проектом дополняется информация, которая должна быть указана на вывеске.

Надо будет указывать адрес сайта в Интернете (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), адрес для направления потребителем претензии.
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