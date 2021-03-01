Давать документы и пояснения налоговикам по НДС за 2019 год? И что давать, чтобы отстали?

Налоговики прислали требование по сданным корректировкам НДС за позапрошлый год. Хотят пояснения по уменьшению налоговых обязательств и подтверждающие документы. Стоит ли давать, и что давать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Прилетело Требование по сданным корректировкам НДС за 4 кв. 2019 года (сдано 3.03.2020) и 1 кв. 2020 года (сдано 08.06.2020). Очень хотят пояснения по уменьшению налоговых обязательств (уменьшение реально на „3 копейки“). И предоставить документы, подтверждающие уменьшение. Ссылка на ст 93, пункт 2 статьи 93.1 и абзац 2 пункт 5 ст 93.1.

Можно тут вежливо послать? Или предоставить сканы счетов-фактур?».

Далее автор еще уточняет, что «в связи с вне рамок налоговых проверок».

В комментариях пишут, что если скрывать нечего, лучше предоставить, для сохранения нормальных отношений с налоговиками:

«Если скрывать нечего и это не требует очень сильных затрат, я бы представила, с налоговой лучше дружить».

Кто-то предлагает ответить, но дать необходимый минимум информации.

«Присоединяюсь к „вежливо ответить по минимуму“, что фактически равно „послать“. В письме дать небольшое объяснение копейкам этим, и так же акцентировать на датах деклараций».

Еще делятся, что сами писали в подобном случае:

«Я писала пояснение, что корректировки сданы по выявленным техническим ошибкам, выявление в расхождении в разрезе счетов-фактур не возможно. Замечаний не было, документы не предоставляла».

Кто-то немного агрессивно пишет, зачем уж сразу посылать, не проще ли с налоговой дружить. На это есть мнение:

«Т.е. это нормально, когда одни обязаны соблюдать законы и правила, а другие, наделенные властными полномочиями, могут и не соблюдать, но зато с ними сохранятся хорошие отношения?».

И еще вариант, что можно ответить:

«Я отвечаю, очень кратенько. Только то, что касается счетов-фактур, из за которых произошли изменения в декларациях. Не более того. Ну и старую и новую книгу покупок и продаж отправляю. И вроде прокатывает».

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