Давать документы и пояснения налоговикам по НДС за 2019 год? И что давать, чтобы отстали?

Налоговики прислали требование по сданным корректировкам НДС за позапрошлый год. Хотят пояснения по уменьшению налоговых обязательств и подтверждающие документы. Стоит ли давать, и что давать?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Прилетело Требование по сданным корректировкам НДС за 4 кв. 2019 года (сдано
Можно тут вежливо послать? Или предоставить сканы счетов-фактур?».
Далее автор еще уточняет, что «в связи с вне рамок налоговых проверок».
В комментариях пишут, что если скрывать нечего, лучше предоставить, для сохранения нормальных отношений с налоговиками:
«Если скрывать нечего и это не требует очень сильных затрат, я бы представила, с налоговой лучше дружить».
Кто-то предлагает ответить, но дать необходимый минимум информации.
«Присоединяюсь к „вежливо ответить по минимуму“, что фактически равно „послать“. В письме дать небольшое объяснение копейкам этим, и так же акцентировать на датах деклараций».
Еще делятся, что сами писали в подобном случае:
«Я писала пояснение, что корректировки сданы по выявленным техническим ошибкам, выявление в расхождении в разрезе счетов-фактур не возможно. Замечаний не было, документы не предоставляла».
Кто-то немного агрессивно пишет, зачем уж сразу посылать, не проще ли с налоговой дружить. На это есть мнение:
«Т.е. это нормально, когда одни обязаны соблюдать законы и правила, а другие, наделенные властными полномочиями, могут и не соблюдать, но зато с ними сохранятся хорошие отношения?».
И еще вариант, что можно ответить:
«Я отвечаю, очень кратенько. Только то, что касается счетов-фактур, из за которых произошли изменения в декларациях. Не более того. Ну и старую и новую книгу покупок и продаж отправляю. И вроде прокатывает».
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