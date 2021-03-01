Twitter злостно нарушает российские законы, считают в Роскомнадзоре

Роскомнадзор обвиняет Twitter в злостном нарушении российского законодательства. А все из-за того, что социальная сеть отказалась удалять в общей сложности более 2,8 тысяч запрещенных материалов.

«В дополнение к информации Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2 862 материала с запрещенной информацией», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о материалах, в которых содержится информация о способах совершения самоубийств, призывы к их совершению, а также о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и с информацией о способах изготовления и использования наркотиков.

Ведомство направило руководству социальной сети более 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента.

По материалам «ТАСС».