ЕСХН в 2021 году: для кого, как платить и что учитывать

Что собой представляет единый сельскохозяйственный налог, для кого он предназначен, как правильно его посчитать и уплатить, рассказывается в нашем материале.

Что такое ЕСХН в налогообложении

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — это специальный налоговый режим, который предназначен для организаций и предпринимателей, производящих сельскохозяйственную продукцию. Работа на нем освобождает организации от уплаты:

налога на прибыль (исключение составляют доходы по дивидендам и операциям с отдельными видами долговых обязательств);

налога на имущество в отношении имущества, которое организация использует для производства, переработки и продажи сельхозпродукции, а также для оказания услуг сельхозпроизводителям.

Индивидуальные предприниматели, работающие на ЕСХН, не платят:

НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности (исключение — доходы от дивидендов и доходы, облагаемые по ставкам 35 и 9 процентов (полный перечень можно посмотреть в пп. 2, 5 ст. 224 НК РФ);

налог на имущество физлиц в отношении имущества, которое используется для производства, переработки и продажи сельхозпродукции.

До 01.01.2019 физические и юридические лица, работающие на ЕСХН, были освобождены от уплаты НДС. Изменения, внесенные Законом «О внесении изменения в части первую и вторую НК РФ» от 27.11.2017 № 335-ФЗ, данное послабление отменили.

Плательщики ЕСХН имеют право на освобождение от НДС в 2021 году при соблюдении одного из следующих условий (п. 1 ст. 145 НК РФ):

переход на ЕСХН и реализация права на освобождение происходят в течение одного календарного года;

сумма доходов от деятельности, в отношении которой применяется ЕСХН, за 2020 год не превысила 80 млн рублей (в дальнейшем данная сумма уменьшена до 70 млн рублей за 2021 год и 60 млн рублей — за 2022-й и последующие годы).

Для получения права на освобождение в налоговую инспекцию необходимо подать уведомление и подтверждающие документы до 20-го числа месяца, с которого будет действовать освобождение. Форма уведомление утверждена Приказом Минфина РФ от 26.12.2018 № 286н. Организации и предприниматели, получившие освобождение, не могут от него отказаться в дальнейшем.

Чем отличается ЕСХН от УСН

ЕСХН, как и упрощенная система налогообложения (УСН), представляет собой спецрежим, применение которого освобождает от уплаты отдельных налогов. Однако между ними существует немало различий:

в отличие от УСН плательщики ЕСХН не освобождены от уплаты НДС;

на ЕСХН могут работать только производители сельскохозяйственной продукции, при условии, что доля от такой деятельности составляет не менее 70 процентов от всех их доходов. Для плательщиков УСН не установлен конкретный перечень видов деятельности. Существует ряд компаний, которым запрещено переходить на этот спецрежим, в частности, банкам, организациям с филиалами и так далее (п. 3 ст. 346.12 НК РФ);

для некоторых категорий плательщиков ЕСХН — рыболовецких артелей и рыбохозяйственных организаций — установлены дополнительные ограничения. Они должны работать на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве собственности или на основании договора фрахтования. Кроме того, среднесписочная численность рыбохозяйственных организаций не должна превышать 300 сотрудников. На УСН действуют другие правила уже в отношении всех, кто применяет этот спецрежим. Сотрудников не должно быть более 130 человек, доход не должен превышать 200 млн рублей, а доля участия других организаций — 25%;

в отличие от УСН, плательщики ЕСХН не могут выбрать объект налогообложения. Для них он един — «Доходы минус расходы». На УСН существует выбор между объектами «Доходы» и «Доходы минус расходы»;

на ЕСХН необходимо уплатить авансовый платеж по итогам полугодия и налог по итогам года, а на УСН предоплату вносят ежеквартально. При этом сдавать авансовые расчеты на обоих спецрежимах не нужно.

Кто может применять ЕСХН

Существует несколько категорий налогоплательщиков, которые могут применять ЕСХН.

Во-первых, организации и ИП, которые непосредственно производят, перерабатывают и реализуют сельскохозяйственную продукцию. Доход от такой деятельности, а также от оказания услуг сельхозпроизводителям должен составлять не менее 70 процентов от всех их доходов. К сельскохозяйственной продукции относят продукцию животноводства сельского и лесного растениеводства.

Полный список можно найти в Постановлении Правительства РФ от 25.07.2006 № 458.

Во-вторых,компании и ИП, которые оказывают услуги сельхозпроизводителям, в частности, услуги:

по подготовке полей;

по посеву и выращиванию зерновых и плодовых культур;

по обрезке фруктовых деревьев;

по перегонке и выпасу скота и так далее.

Доля доходов от такой деятельности также должна составлять не менее 70% от общего дохода.

В-третьих, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в том числе животноводческие, снабженческие, растениеводческие и другие. К ним также применяют правило о доходе.

В-четвертых, сельскохозяйственные производственные кооперативы, в том числе рыболовецкие артели, осуществляющие рыболовство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве собственности или на основании договора фрахтования. Доля от продажи улова и рыбной продукции собственного производства должна составлять 70 процентов и более.

В-пятых,рыбохозяйственные организации и ИП, удовлетворяющие требованиям, установленным для рыболовецких артелей. Кроме того, их среднесписочная численность не должна превышать 300 работников.

Не могут применять спецрежим:

компании и ИП, производящие подакцизные товары (исключение — подакцизный виноград, вино, виноматериалы собственного производства);

бюджетные, автономные и казенные учреждения;

компании, организующие и проводящие азартные игры.

Как перейти на ЕСХН

Компания или ИП, желающие перейти на ЕСХН, должны подать в налоговую инспекцию уведомление до 31 декабря года, предшествующего тому, в котором будет осуществлен переход. В документе необходимо указать долю дохода от реализации сельхозпродукции. Форма уведомления утверждена Приказом ФНС РФ от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

Документ можно:

отправить по почте ценным письмом с описью вложения;

принести в инспекцию лично;

направить в электронной форме через кабинет налогоплательщика.

Вновь созданная фирма или вновь зарегистрированный предприниматель могут уведомить ФНС в течение 30 дней с момента постановки на налоговый учет (п. 2 ст. 346.3 НК РФ). Если пропустить этот срок, придется до конца года работать на общей системе налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, утратившие право на уплату налога на профессиональный доход, должны уведомить о переходе на ЕСХН в течение 20 дней с момента снятия с учета в качестве самозанятого. (п. 6 ст. 15 Закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Когда сдавать декларацию по ЕСХН

Декларацию по ЕСХН необходимо подавать единожды по окончании налогового периода, которым является год. В течение года ничего сдавать не нужно. Плательщики ЕСХН подают декларацию в налоговую инспекцию по месту своего нахождения не позднее:

31 марта года, следующего за отчетным (декларацию за 2020 год необходимо сдать до 31.03.2021);

25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация или ИП прекратили свою деятельность в качестве сельхозпроизводителя по п. 9 ст. 346.3 НК РФ.

Документ можно подать:

на бумаге, если среднесписочная численность сотрудников за год не превысила 100 человек (декларацию можно отправить по почте или принести в инспекцию лично);

в электронном виде (п. 3 ст. 80 НК РФ).

За подачу документов на бумажном носителе тем, чья среднесписочная численность превышает 100 работников, грозит штраф 200 рублей (ст. 119.1 НК РФ).

Как заполнить декларацию ЕСХН

Бланк декларации по ЕСХН утвержден Приказом ФНС РФ от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@. Документ будет действовать с 29.03.2021 в обновленной форме (Приказ ФНС РФ от 18.12.2020 № ЕД-7-3/926@). В период с 29.03.2021 по 31.03.2021 сдать декларацию можно как по старой, так и по новой форме (письмо ФНС РФ от 12.02.2021 № СД-4-3/1776@).

Документ состоит из титульного листа и четырех разделов.

На титульном листе необходимо указать:

данные налогоплательщика (название, ИНН, КПП);

номер корректировки, при подаче первичной декларации следует проставить «0»;

налоговый период «34» — календарный год;

год, за который сдается отчетность (2020-й);

код налоговой инспекции.

В разделе 1 указываем:

в строках 001 и 003 — код ОКТМО, в строке 001 код проставляют все налогоплательщики, в строке 003 — только те, которые сменили свое местонахождение;

в строке 002 — сумму авансового платежа;

в строке 004 — сумму, которую необходимо заплатить по итогам года с учетом аванса;

в строке 005 — сумму налога к уменьшению, если сумма аванса превысила сумму налога, исчисленного за год.

В разделе 2 прописываем:

в строке 010 — полученные доходы, их размер берем из книги учета доходов и расходов, форма которой утверждена Приказом Минфина РФ от 11.12.2006 № 169н;

в строке 020 — понесенные расходы;

в строке 030 — налоговую базу по налогу (из доходов вычитаем расходы), при отрицательной разнице налоговая база равна нулю;

в строке 040 — сумму убытков прошлых лет, на которые уменьшена налоговая база;

в строке 045 — ставку налога;

в строке 050 — сумму налога за год (налоговую базу уменьшаем на сумму убытков прошлых лет и умножаем на налоговую ставку).

Раздел 2.1 заполняют только те, кто имеет убытки прошлых лет. Полученные убытки можно учитывать при расчете налога в течение 10 лет.

Раздел 3 оформляют только налогоплательщики, получившие денежные средства, а также другое имущество в рамках целевого финансирования или благотворительной деятельности.

Что входит в расходы при ЕСХН

При расчете налоговой базы из суммы полученных доходов вычитают сумму произведенных расходов. Перечень расходов превышает 40 позиций (п. 2 ст. 346.5 НК РФ). В него входят, в частности, траты:

на покупку и изготовление основных средств, их реконструкцию, модернизацию;

на оплату труда и больничных;

на уплату обязательных страховых взносов и вносов по некоторым видам добровольного страхования;

на командировки;

на услуги связи и так далее.

Расходы плательщика ЕСХН должны быть (п. 3, пп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК РФ):

обоснованными, то есть экономически оправданными и выраженными в денежной форме;

подтвержденными документами, оформленными в соответствии с законодательством или обычаями делового оборота;

оплаченными.

Как рассчитать налог ЕСХН

Сумму налога следует считать по формуле: налоговая база, умноженная на ставку налога. Как мы выяснили ранее, для определения налоговой базы из полученных доходов вычитают расходы и убытки прошлых лет.

Налоговая ставка равна 6 процентам. Регионы могут устанавливать с 01.01.2019 дифференцированные ставки в пределах от 0 до 6 процентов в зависимости:

от вида сельхозпродукции;

от места ведения деятельности;

от размера доходов вследствие продажи сельхозпродукции собственного производства;

от среднесписочной численности работников.

Например, для сельхозпроизводителей Московской области с 01.01.2019 по 31.12.2021 действует нулевая ставка налога (Закон Московской области «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Московской области» от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ).

Пример

ИП Иванов А.П. за первое полугодие 2020 года получил доходы в размере 3 879 500 рублей. Расходы составили 2 158 600 рублей. Авансовый платеж составил (3 879 500 — 2 158 600) х 6 процентов = 1 720 900×6 процентов = 103 254 рубля.

Во втором полугодии доходы составили 1 460 200 рублей расходы — 1 350 000 рублей. Итоговая сумма налога составит: доходы за годы (3 879 500 1 460 200) — расходы за год (2 158 600 1 350 000) х 6 процентов = 5 339 700 — 3 508 600×6 процентов = 109 866 рублей. Уменьшим полученную сумму на размер уплаченного аванса: 109 866 — 103 254 = 6 612 рублей. Таким образом, по итогам 2020 года предпринимателю необходимо заплатить 6 612 рублей.

Как оплатить налог ЕСХН

ЕСХН платят два раза в год:

авансовый платеж по итогам I полугодия — не позднее 25 июля текущего года;

итоговый платеж — не позднее 31 марта следующего года.

ИП Иванов А.П. из примера, приведенного выше, должен заплатить:

103 254 рубля — не позднее 27.07.2020;

6 612 рублей — не позднее 31.03.2021.

Совмещение ЕСХН с другими режимами

До отмены системы налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход плательщики ЕСХН могли совмещать этот спецрежим с ЕНВД. Его с УСН и ОСНО сочетать запрещено. После отмены ЕНВД с 2021 года юрлица не имеют право совмещать ЕСХН с какой-либо другой системой налогообложения.

Индивидуальные предприниматели могут совмещать ЕСХН с патентной системой налогообложения. Они должны вести раздельный учет доходов и расходов по этим спецрежимам. Семидесятипроцентную долю доходов от продажи сельхозпродукции необходимо считать от доходов, полученных по обеим системам налогообложения (письмо Минфина РФ от 17.10.2011 № 03-11-09/64).

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Преимущества и недостатки ЕСХН

К преимуществам ЕСХН можно отнести:

освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, НДФЛ;

минимальное количество отчетов — ежегодно необходимо сдавать лишь декларацию по ЕСХН;

возможность для ИП совмещать этот спецрежим с патентной системой налогообложения;

отсутствие минимального налога, если фирма сработала в убыток. Например, на УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» придется заплатить 1 процент от доходов, определяемых по ст. 346.15 НК РФ (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

К недостаткам отнесем: