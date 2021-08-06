«Утренний бухгалтер». Отстраненные из-за невакцинации сотрудники стали подавать в суд на работодателей

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Группу работников тульского предприятия в Туле отстранили за отсутствие прививок. А они подали на работодателя в суд.

На тему вакцинации и кадровых вопросов об этом на «Клерке» недавно был вебинар: его можно посмотреть в записи.

Громкая новость о возможном появлении налога на мясо обошла накануне все СМИ, и Минфин поспешил все, конечно, опровергнуть.

Компаниям дадут возможность исправлять статистические отчеты, в которых были допущены ошибки. Рассказываем подробности.

Очередные хроники предвыборной лихорадки: ЛДПР предлагает выдавать всем малоимущим продовольственно-лекарственные сертификаты.

Люди просят отменить НДФЛ за счет увеличения НДС. Говорят, мол, теневой занятости много, из-за которой НДФЛ не платят.

На все самые важные и сложные вопросы для бухгалтера ответят эксперты «Клерка» в сервисе «Консультации»: проверить можно прямо сейчас.

Коллеги, будьте внимательны — не пропустите новые правила в законодательстве! Перед вами жаркая подборка июльских изменений: Изменили расчет амортизации при реконструкции основных средств и расширили перечень затрат на оплату труда (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ) Автоперевозки переведут на электронные накладные (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 336-ФЗ) Ввели льготы по НДС для межценовой разницы и общепита (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ) В Налоговом кодексе уточнили правила подачи декларации и блокировки счетов (Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 368-ФЗ — действует с 1 июля 2021 г.) В России начала действовать система прослеживаемости импортных товаров (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 1108) Появилась новая отчетность по налогу на имущество и новые правила расчета налога (Приказ ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574) В Минтруде ввели новые трудовые книжки и правила охраны труда (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-Ф3) Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников без перчаток и вакцины (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-Ф3) Но это еще не все поправки — их намного больше. В июле появилось более 10 Федеральных законов и свыше 20 постановлений, приказов и писем, которые меняют работу бухгалтера в 2021 и 2022 гг. Подробнее о них вы узнаете на семинаре 9-10 августа 2021 г. «Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ» Поторопитесь, семинар уже на следующей неделе! Записаться >> Скачайте при регистрации бесплатное пособие, в котором собраны все ключевые изменения ФСБУ 5/2019. Проверьте себя! Обучение можно пройти лично или онлайн! Тел. 7 (495) 748 03 16, 7 (495) 601 88 32

Новости

События

Система прослеживаемости Изменения с 8 июля 2021г. Новая отчётность для участников системы прослеживаемоcти. Обзор нововведений по НДС

Дата проведения: 13 августа, пятница

Бизнес-форум. Открытие бизнес-инкубатора!

Дата проведения: 12 августа, четверг

Глобальные изменения в охране труда в 2021 году

Дата проведения: 12 августа, четверг

Онлайн-курс «PR ЛИЧНОГО БРЕНДА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 12 августа, четверг

Онлайн-курс «Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 12 августа, четверг

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (11-12 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 11 августа, среда

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле

Дата проведения: 11 августа, среда

Бизнес-завтрак: Как теперь должны отчитываться крупные налогоплательщики — физические лица

Дата проведения: 11 августа, среда

Брокерские счета, платежные системы и электронные кошельки. Налоги, валютное законодательство, автообмен

Дата проведения: 11 августа, среда

Бюджетирование и управление финансами

Дата проведения: 11 августа, среда

Статьи

Теперь нужно будет использовать личную электронную подпись сотрудника и приложить электронную доверенность.

Срок сдачи в статистику формы 4-запасы — 2-е число месяца, следующего за отчетным. Несдача или опоздание чреваты штрафами, накладываемых в соответствии с КоАП РФ. О том, каковы размеры таких штрафов, кто должен сдать указанный статотчет и какие сведения он в себя включает, мы расскажем в представленном материале.

Выполнять работы или оказывать услуги по гражданским договорам, заказчиком по которым выступает нынешний или бывший работодатель самозанятого лица, нельзя. Но это не единственная ошибка, которую можно допустить, выбирая себе в партнеры плательщика НПД. Важно правильно оформить договор, чтобы налоговики не переквалифицировали его в трудовой.

Компания задолжала поставщику 1 млн руб. Кредитор получает исполнительный лист, но взыскать долг не удается. Должник исключен из ЕГРЮЛ. Поставщик требует привлечь к субсидиарной ответственности директора и учредителя должника.

По учету в НКО возникает много вопросов. Начнем с разбора ситуации, когда в Книгу учета доходов и расходов некоммерческой организации, которая ведет в том числе коммерческую деятельность, попадают все поступления, как по коммерческой, так и по уставной деятельности.

За что и чем отвечают руководители и собственники бизнеса по долгам и налоговым обязательствам компании — настолько емкая и сложная тема, что и у тех, и у других, судя по вопросам, в голове все еще полная каша.

Еще не все родители получили выплату на школьника. Собрали ответы на вопросы, которые могут при этом возникнуть, в понятном гайде.

Изменился порядок подсчета стажа для выплат пособий. Разбираемся, почему и что нужно знать бухгалтеру.

Очередной аттракцион невиданной щедрости: антиковидные ограничения продолжаются, и власти решили попытаться хоть как-то спасти ситуацию. Раздадут безвозмездные гранты пострадавшим предпринимателям.

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Документы

Московское региональное отделение ФСС РФ: Письмо № 03-10/03-4711 от 20.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как выдается больничный лист по беременности и родам внешнему совместителю? Один или несколько?

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10911@ от 03.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компаниям не надо оповещать налоговиков о купленной, но незарегистрированной машине

ГУ — Отделения ПФР по г. Москве и Московской области: № Т-20930/1-08/25023 от 05.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За директора — единственного учредителя надо сдавать СЗВ-М

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