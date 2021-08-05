«Утренний бухгалтер». Меняются правила подписи электронных документов по доверенности

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 2022 года изменится процесс подписания документов ЭДО. Налоговики рассказали, что если электронный документ подписывает не гендир, а уполномоченный работник, то надо будет использовать личную ЭП сотрудника и приложить электронную доверенность.

Хорошие новости из судебной практики. Компания добилась в суде отмены штрафа за несдачу в положенные сроки отчета СЗВ-М из-за ковидных нерабочих дней.

Если права компании или ИП будут нарушены по новому закону о контроле и надзоре, то аппарат бизнес-омбудсмена Титова будет отправлять инфу в прокуратуру. А там должны будут сразу же реагировать.

Странная история: банк перечислил деньги магазину после отказа от покупки и кредита. Вроде бы все решилось в положительную сторону.

Пока формат счетов-фактур не изменят, можно не заполнять некоторые графы — ФНС разрешила.

Что делать, если налоговики зовут вас на разговор по проблемным контрагентам? Расскажем на бесплатном вебинаре 10 августа, записывайтесь.

И не забывайте про наш сервис «Разборы»: там всегда все самое актуальное про последние изменения в законах для бухгалтера.

Как объяснить директору, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах? Разберемся в онлайн-курсе «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя, который стартует 11 августа. Чтобы собственник понимал, какой процент выручки остается внутри компании на покрытие расходов, научитесь интерпретировать данные ключевых отчетов CF, BS, P&L на понятном языке. Этому вас научит Валентин Воробьев, финансовый директор с 20-летним опытом. Курс на 70% состоит из практики. Под руководством преподавателя вы будете составлять отчеты и находить взаимосвязи между ними. Повышайте свою ценность для работодателя — проходите курс! Зарегистрироваться можно тут.

Новости

События

Бюджетирование и управление финансами

Дата проведения: 11 августа, среда

Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 11 августа, среда

Что делать, если вызвали на комиссию ИФНС по проблемным контрагентам?

Дата проведения: 10 августа, вторник

Споры по госзаказам: как защититься поставщику

Дата проведения: 10 августа, вторник

Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 10 августа, вторник

Новые правила учета Аренды и лизинга: РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Дата проведения: 10 августа, вторник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (09-10 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Транспортное обеспечение ВЭД ( при импорте, экспорте, транзите товара) Грузоперевозки и экспедиторские услуги Система Налогообложения 2021. Документооборот Особенности оказания транспортных услуг в рамках ЕАЭС

Дата проведения: 9 августа, понедельник

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР (CFO): управление денежными средствами, анализ эффективности и контроль финансового состояния предприятия

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Статьи

У некоторых просят данные прямо устно, во время звонка.

Система прослеживаемости товаров заработала — и штрафы, конечно, тоже будут. Рассказываем, сколько придется заплатить компаниям, нарушившим правила.

Увольнение на испытательном сроке происходит нечасто. Возможно, поэтому HR-специалисты не считают тему приоритетной. В итоге и сам процесс не всегда проходит гладко, а то и доходит до суда. Как избежать этого и обосновать непрохождение испытания?

Принято постановление Правительства, наделившее Минэкономразвития полномочиями для создания реестра социально ориентированных НКО. Кому и зачем это нужно?

В начале июля 2021 года президент России подписал сразу три федеральных закона с изменения в Закон № 353-ФЗ о потребительском кредите (займе). Со 2 июля, 30 декабря 2021 и 2022 года они начинают действовать, поэтому предлагаем вашему вниманию обзор новых правил потребительского кредитования.

На организацию, заключившую договор с плательщиками НПД, не возлагаются обязанности налогового агента по НДФЛ. Что это означает в данном случае, разберем с экспертом.

Можно ли уменьшить аванс по заявлению сотрудника? Ниже установленного законодательством уровня — категорически нет. Это является грубым нарушением трудового права и карается штрафными санкциями.

Некоторое время назад в сети стали рассказывать историю о работнице РЖД, которой удалось оспорить отстранение от работы. Но никто из рассказывающих не смог сказать, что это за женщина и о каком решении суда речь.

Похоже, у налоговиков опять сломалась программа: они автоматически рассылают требования всем компаниям, не сдавшим декларации по НДС. Даже тем, кто вообще с НДС дела не имеет.

Работать без повышения профессионального уровня в наше время не принято, а у бухгалтера это чревато еще и кучей штрафов и других проблем с законом. Но как понять, где дают действительно качественные знания?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45946 от 10.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Акт, подписанный факсимиле, не подтверждает расходов для налога при УСН

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/5304@ от 29.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для определения права на детское пособие учитывается как доход, так и расход от ценных бумаг

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10681@ от 29.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Пока формат счетов-фактур не изменят, можно не заполнять некоторые графы

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