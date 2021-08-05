«Утренний бухгалтер». Меняются правила подписи электронных документов по доверенности

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
С 2022 года изменится процесс подписания документов ЭДО. Налоговики рассказали, что если электронный документ подписывает не гендир, а уполномоченный работник, то надо будет использовать личную ЭП сотрудника и приложить электронную доверенность.
Хорошие новости из судебной практики. Компания добилась в суде отмены штрафа за несдачу в положенные сроки отчета СЗВ-М из-за ковидных нерабочих дней.
Если права компании или ИП будут нарушены по новому закону о контроле и надзоре, то аппарат бизнес-омбудсмена Титова будет отправлять инфу в прокуратуру. А там должны будут сразу же реагировать.
Странная история: банк перечислил деньги магазину после отказа от покупки и кредита. Вроде бы все решилось в положительную сторону.
Пока формат счетов-фактур не изменят, можно не заполнять некоторые графы — ФНС разрешила.
Что делать, если налоговики зовут вас на разговор по проблемным контрагентам? Расскажем на бесплатном вебинаре 10 августа, записывайтесь.
И не забывайте про наш сервис «Разборы»: там всегда все самое актуальное про последние изменения в законах для бухгалтера.
Как объяснить директору, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах?
Разберемся в онлайн-курсе «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя, который стартует 11 августа.
Чтобы собственник понимал, какой процент выручки остается внутри компании на покрытие расходов, научитесь интерпретировать данные ключевых отчетов CF, BS, P&L на понятном языке. Этому вас научит Валентин Воробьев, финансовый директор с 20-летним опытом.
Курс на 70% состоит из практики. Под руководством преподавателя вы будете составлять отчеты и находить взаимосвязи между ними.
Повышайте свою ценность для работодателя — проходите курс! Зарегистрироваться можно тут.
Новости
- Налоговики требуют от упрощенцев декларацию по НДС
- ЦБ запретил банкам брать с физлиц комиссию за пересчет монет. А с бизнеса можно брать плату за прием мелочи?
- Новый формат фискальных документов ФФД 1.2. Бесплатный вебинар через 2 часа
- Выходное пособие надо платить как по основной работе, так и по внутреннему совместительству
- С 2022 года подписывать документы ЭДО по доверенности надо по-новому
- Бессрочный медотвод от вакцинации против ковида надо приносить только один раз
- Налоговики создадут новые управления для выплат и вычетов. Но без найма новых сотрудников
- Новый код в СЗВ-ТД — это код занятия, а не должности
- Пока формат счетов-фактур не изменят, можно не заполнять некоторые графы
- Банкам предложили делать предрасчет кредита без паспорта
- Вводный инструктаж нельзя проводить до официального трудоустройства
- Для определения права на детское пособие учитывается как доход, так и расход от ценных бумаг
- Взыскивать долги и алименты с работников можно будет без исполнительного листа
- Налоговик требует документы по требованию в бумажном виде. Как убедить его принять сканы?
- Обязательный аудит для некоторых АО могут отменить
- Нужно ли назначить ИО директора, пока директор в декрете, если компания-нулевка?
- При реорганизации компании в форме СЗВ-ТД указывается мероприятие «Перевод»
- Бизнес сможет пожаловаться на проверяющих через аппарат бизнес-омбудсмена
- Банк перечислил деньги магазину после отказа от покупки и кредита
- Штраф за несвоевременную сдачу СЗВ-М из-за ковидных нерабочих дней можно оспорить
- Малому бизнесу из пострадавших отраслей будут давать субсидии по 50 % МРОТ на сотрудника
- Сведения о недвижимости надо будет сдавать по новой форме
- С 2022 года можно будет зарегистрировать права на недвижимость через Госуслуги
- Из-за того, что животноводство выбрасывает много СО2, может появиться налог на мясо
События
Бюджетирование и управление финансами
Дата проведения: 11 августа, среда
Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 11 августа, среда
Что делать, если вызвали на комиссию ИФНС по проблемным контрагентам?
Дата проведения: 10 августа, вторник
Споры по госзаказам: как защититься поставщику
Дата проведения: 10 августа, вторник
Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»
Дата проведения: 10 августа, вторник
Новые правила учета Аренды и лизинга: РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Дата проведения: 10 августа, вторник
Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (09-10 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 9 августа, понедельник
Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ
Дата проведения: 9 августа, понедельник
Транспортное обеспечение ВЭД ( при импорте, экспорте, транзите товара) Грузоперевозки и экспедиторские услуги Система Налогообложения 2021. Документооборот Особенности оказания транспортных услуг в рамках ЕАЭС
Дата проведения: 9 августа, понедельник
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР (CFO): управление денежными средствами, анализ эффективности и контроль финансового состояния предприятия
Дата проведения: 9 августа, понедельник
Статьи
- «Утренний бухгалтер». Работодателям, которые не выполнили норму в 60% вакцинированных, стали напоминать про штрафы
У некоторых просят данные прямо устно, во время звонка.
Система прослеживаемости товаров заработала — и штрафы, конечно, тоже будут. Рассказываем, сколько придется заплатить компаниям, нарушившим правила.
Увольнение на испытательном сроке происходит нечасто. Возможно, поэтому HR-специалисты не считают тему приоритетной. В итоге и сам процесс не всегда проходит гладко, а то и доходит до суда. Как избежать этого и обосновать непрохождение испытания?
Принято постановление Правительства, наделившее Минэкономразвития полномочиями для создания реестра социально ориентированных НКО. Кому и зачем это нужно?
В начале июля 2021 года президент России подписал сразу три федеральных закона с изменения в Закон № 353-ФЗ о потребительском кредите (займе). Со 2 июля, 30 декабря 2021 и 2022 года они начинают действовать, поэтому предлагаем вашему вниманию обзор новых правил потребительского кредитования.
На организацию, заключившую договор с плательщиками НПД, не возлагаются обязанности налогового агента по НДФЛ. Что это означает в данном случае, разберем с экспертом.
Можно ли уменьшить аванс по заявлению сотрудника? Ниже установленного законодательством уровня — категорически нет. Это является грубым нарушением трудового права и карается штрафными санкциями.
Некоторое время назад в сети стали рассказывать историю о работнице РЖД, которой удалось оспорить отстранение от работы. Но никто из рассказывающих не смог сказать, что это за женщина и о каком решении суда речь.
Похоже, у налоговиков опять сломалась программа: они автоматически рассылают требования всем компаниям, не сдавшим декларации по НДС. Даже тем, кто вообще с НДС дела не имеет.
Работать без повышения профессионального уровня в наше время не принято, а у бухгалтера это чревато еще и кучей штрафов и других проблем с законом. Но как понять, где дают действительно качественные знания?
Блоги компаний
- Последние кассовые новости: для кого новый формат ФД 1.2 и за что штрафуют (МойСклад)
- Тест: проверьте, насколько вы разобрались в летних изменениях для бухгалтеров (Scloud — аренда 1С в облаке)
- Вычислить работника-лентяя. Как узнать, сколько времени бухгалтер реально тратит на работу (S2)
- Ключевые налоговые события за июль 2021 (Юзвак Максим)
- Зачем вам корпоративный договор или Как обезопасить бизнес с партнерами (WhiteRock)
- Прослеживаемость импортных товаров с июля 2021 года: инструкция по применению НСПТ (Моё дело)
- Налог на Гугл в России и Евросоюзе (Юзвак Максим)
- Образовательная деятельность: что открыть ООО или НКО? (RosCo)
- Давайте делать будущее криптовалют вместе (Школа бизнеса Турова)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45946 от 10.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Акт, подписанный факсимиле, не подтверждает расходов для налога при УСН
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/5304@ от 29.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для определения права на детское пособие учитывается как доход, так и расход от ценных бумаг
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10681@ от 29.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Пока формат счетов-фактур не изменят, можно не заполнять некоторые графы
Новые темы форума
- Здравствуйте! Вопрос по 1С УПП 8.3. Регламентные операции
- Аванс после отпуска
- ИП приобретает ООО
- ИП- грузоперевозчик на ПСН
- В продолжении ЛН дата нахождения в стационаре ранее даты открытия этого ЛН — замена?
- Площадь объекта или торгового зала для розничной торговли на ПСН — бомба замедленного действия?
- Key Visual это НМА или расходы на рекламу
- 1 августа изменения в работе с таможней
- Принудительная ликвидация ООО
- Организация приобрела транспортное средство и хочет сдать в лизинг
- Безвозмездное пользование имуществом для услуг
- Инвентаризация без присутствия МОЛ
- Письмо ФНС № СД-4-3/10681@ от 29.07.2021 о заполнении сч-ф
- Уведомление о несданной декларации
- Нужно ли устраиваться на работу беременной женщине для получения всех пособий?
- УКД с 01.07.21
- ККТ импортного товара
- Приказ о командировке
- ККТ и Выдача займов физлицу с 1 июля 2021 года
- Поступление на расчетный счет от физлица