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«Утренний бухгалтер». Меняются правила подписи электронных документов по доверенности

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 2022 года изменится процесс подписания документов ЭДО. Налоговики рассказали, что если электронный документ подписывает не гендир, а уполномоченный работник, то надо будет использовать личную ЭП сотрудника и приложить электронную доверенность.

Хорошие новости из судебной практики. Компания добилась в суде отмены штрафа за несдачу в положенные сроки отчета СЗВ-М из-за ковидных нерабочих дней.

Если права компании или ИП будут нарушены по новому закону о контроле и надзоре, то аппарат бизнес-омбудсмена Титова будет отправлять инфу в прокуратуру. А там должны будут сразу же реагировать.

Странная история: банк перечислил деньги магазину после отказа от покупки и кредита. Вроде бы все решилось в положительную сторону.

Пока формат счетов-фактур не изменят, можно не заполнять некоторые графы — ФНС разрешила.

Что делать, если налоговики зовут вас на разговор по проблемным контрагентам? Расскажем на бесплатном вебинаре 10 августа, записывайтесь.

И не забывайте про наш сервис «Разборы»: там всегда все самое актуальное про последние изменения в законах для бухгалтера.

Как объяснить директору, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах?

Разберемся в онлайн-курсе «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя, который стартует 11 августа.

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События

Бюджетирование и управление финансами

Дата проведения: 11 августа, среда

Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 11 августа, среда

Что делать, если вызвали на комиссию ИФНС по проблемным контрагентам?

Дата проведения: 10 августа, вторник

Споры по госзаказам: как защититься поставщику

Дата проведения: 10 августа, вторник

Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 10 августа, вторник

Новые правила учета Аренды и лизинга: РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Дата проведения: 10 августа, вторник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (09-10 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Транспортное обеспечение ВЭД ( при импорте, экспорте, транзите товара) Грузоперевозки и экспедиторские услуги Система Налогообложения 2021. Документооборот Особенности оказания транспортных услуг в рамках ЕАЭС

Дата проведения: 9 августа, понедельник

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР (CFO): управление денежными средствами, анализ эффективности и контроль финансового состояния предприятия

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Статьи

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45946 от 10.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Акт, подписанный факсимиле, не подтверждает расходов для налога при УСН

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/5304@ от 29.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для определения права на детское пособие учитывается как доход, так и расход от ценных бумаг

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10681@ от 29.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Пока формат счетов-фактур не изменят, можно не заполнять некоторые графы

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