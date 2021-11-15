«Утренний бухгалтер». Систему QR-кодов хотят сделать обязательной по всей стране

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Власти готовят законопроекты (и сегодня в Думе их будут обсуждать) о том, чтобы сделать ковидные QR-коды обязательными в поездах, самолетах, общепите, непродовольственных магазинах, других общественных местах.
Для самозанятых собираются сделать специальную пенсионную систему. Правда, есть некоторые оговорки.
Свежее из разъяснений Минфина: скидку от поставщика фирма-покупатель должна учитывать в составе доходов.
ФНС рассказала, что если компания-продавец не выдаст покупателю дубликат чека, ей можно не бояться штрафов: в законе нет такой обязанности.
«Клерк» раздает советы по упрощенной системе налогообложения и приглашает всех на крутой онлайн-курс: не пропустите скидку.
Новости
- Работа с самозанятыми доведет до налоговой проверки?
- Для стандартного вычета по НДФЛ учитываются все доходы по ставке 13 %
- Продавец не обязан выдавать дубликат чека
- Фирма-покупатель учитывает скидку от поставщика в составе доходов
- Visa снижает комиссию для крупных онлайн-магазинов. Помог спор с Wildberries
- В сеть слили данные более 500 тыс. человек, которые купили поддельные сертификаты о прививке
- Если у вас ипотека в ВТБ, банк сам передаст в налоговую документы для вашего вычета
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией 60
- ИП на УСН слетел с 15% до 6% после переезда в другую налоговую. Что делать?
- Алкоголь без QR-кода не продадут?
- Можно ли ставить разные даты выплаты зарплаты с января по ноябрь и в декабре?
- QR-коды предлагают ввести для людей с антителами, которые не прививались и болели дома
- Если хотите все налоги платить одной платежкой, придется сдавать новую отчетность
- Как принять к расходам оплату услуги от самозанятого, если тот умер?
- Как бухгалтеру не утонуть в запросах из налоговой или ОБЭП? Бесплатный вебинар 15 ноября
- Транспортная накладная будет электронной. Разработан формат
- Декретнице на удаленке надо выплачивать пособие по уходу за ребенком, даже если она работает 7 часов в день
- Документы о регистрации ООО в электронном виде? Через год они превратятся в тыкву
- Нельзя объявлять выговор сотруднику за отказ от вакцинации
- У электронных договоров будет единый формат
- Каждый второй не согласен с введением системы QR-кодов в поездах и самолетах. А вы?
- Появится специальная пенсионная программа для самозанятых
- QR-коды станут обязательными в магазинах, транспорте и ресторанах. По всей стране
События
Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»
Дата проведения: 20 ноября, суббота
За что главбуху и директору прилетит уголовное дело
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день!
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Обзор ключевых изменений в закупках для директора и бухгалтера
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Централизованное управление RPA-роботами
Дата проведения: 18 ноября, четверг
Правовые аспекты корпоративной переписки
Дата проведения: 18 ноября, четверг
Три разных показателя себестоимости — какому верить?
Дата проведения: 18 ноября, четверг
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как применять и в чем не ошибаться
Дата проведения: 17 ноября, среда
Как снизить себестоимость продукции?
Дата проведения: 17 ноября, среда
Налоговая проверка: суды и изменения 2021 −2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 17 ноября, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Компании откажут в субсидии за нерабочие дни, если сотрудники за эти дни не получали зарплату
Важный момент, на который многие не обращают внимание.
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До 1 декабря все компании и индивидуальные предприниматели, использующие корпоративную мобильную связь, должны внести информацию о сим-картах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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Положение об учетной политике организации — документ, необходимый для ведения учетного процесса. О том, каким требованиям он должен отвечать и как может выглядеть, расскажем в нашем материале.
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Подать заявление об оспаривании данных кредитной истории с 1 января 2022 года можно будет в электронной форме — такие рекомендации финансовым организациям 5 октября направил Банк России. Разберемся, как исправить ошибку в кредитной истории и когда это необходимо.
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Если при составлении графика отпусков вы обнаружили не отгулянные отпуска работников за прошлые годы — не паникуйте. Расскажем, что делать с ними, и как правильно включить их в новый график.
— Единый налоговый платёж с 2023 года: что надо про него знать
Госдума приняла законопроект во втором чтении.
— «Ночной бухгалтер». По липовым ЭЦП теперь сдают не только уточненки, но и журналы счетов-фактур. Налоговики не помогут
Разгул подложных ЭЦП продолжается: только теперь за компанию могут сдать не только декларацию по НДС, но и...журнал счетов-фактур. Эксперты говорят, что надо подавать заявление на мошенничество.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/20405@ от 26.10.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81707 от 08.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Фирма-покупатель учитывает скидку от поставщика в составе доходов
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/10032 от 15.02.2021
ФНС РФ: Письмо № 03-04-07/87353 от 28.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для стандартного вычета по НДФЛ учитываются все доходы по ставке 13 %
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