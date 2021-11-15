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«Утренний бухгалтер». Систему QR-кодов хотят сделать обязательной по всей стране

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти готовят законопроекты (и сегодня в Думе их будут обсуждать) о том, чтобы сделать ковидные QR-коды обязательными в поездах, самолетах, общепите, непродовольственных магазинах, других общественных местах.

Для самозанятых собираются сделать специальную пенсионную систему. Правда, есть некоторые оговорки.

Свежее из разъяснений Минфина: скидку от поставщика фирма-покупатель должна учитывать в составе доходов.

ФНС рассказала, что если компания-продавец не выдаст покупателю дубликат чека, ей можно не бояться штрафов: в законе нет такой обязанности.

«Клерк» раздает советы по упрощенной системе налогообложения и приглашает всех на крутой онлайн-курс: не пропустите скидку.

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Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день!

Дата проведения: 19 ноября, пятница

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/20405@ от 26.10.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81707 от 08.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Фирма-покупатель учитывает скидку от поставщика в составе доходов

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/10032 от 15.02.2021

ФНС РФ: Письмо № 03-04-07/87353 от 28.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для стандартного вычета по НДФЛ учитываются все доходы по ставке 13 %

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