«Утренний бухгалтер». Систему QR-кодов хотят сделать обязательной по всей стране

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти готовят законопроекты (и сегодня в Думе их будут обсуждать) о том, чтобы сделать ковидные QR-коды обязательными в поездах, самолетах, общепите, непродовольственных магазинах, других общественных местах.

Для самозанятых собираются сделать специальную пенсионную систему. Правда, есть некоторые оговорки.

Свежее из разъяснений Минфина: скидку от поставщика фирма-покупатель должна учитывать в составе доходов.

ФНС рассказала, что если компания-продавец не выдаст покупателю дубликат чека, ей можно не бояться штрафов: в законе нет такой обязанности.

«Клерк» раздает советы по упрощенной системе налогообложения и приглашает всех на крутой онлайн-курс: не пропустите скидку.

Новости

События

Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»

Дата проведения: 20 ноября, суббота

За что главбуху и директору прилетит уголовное дело

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день!

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Обзор ключевых изменений в закупках для директора и бухгалтера

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Централизованное управление RPA-роботами

Дата проведения: 18 ноября, четверг

Правовые аспекты корпоративной переписки

Дата проведения: 18 ноября, четверг

Три разных показателя себестоимости — какому верить?

Дата проведения: 18 ноября, четверг

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: как применять и в чем не ошибаться

Дата проведения: 17 ноября, среда

Как снизить себестоимость продукции?

Дата проведения: 17 ноября, среда

Налоговая проверка: суды и изменения 2021 −2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 17 ноября, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Компании откажут в субсидии за нерабочие дни, если сотрудники за эти дни не получали зарплату

Важный момент, на который многие не обращают внимание.

🔒 Корпоративные сим-карты бизнесу могут заблокировать

До 1 декабря все компании и индивидуальные предприниматели, использующие корпоративную мобильную связь, должны внести информацию о сим-картах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

— Составляем положение об учетной политике в организации

Положение об учетной политике организации — документ, необходимый для ведения учетного процесса. О том, каким требованиям он должен отвечать и как может выглядеть, расскажем в нашем материале.

— Подделка электронной подписи: какие риски и как ее защитить

Подделка электронной подписи — это компрометация ключевого носителя информации. Фальсификация ЭЦП практически невозможна, но есть много других вариантов мошенничества с цифровой КЭП.

🔒 Какими налогами облагаются подарки сотрудникам

Не платить НДФЛ и страховые взносы с подарков сотрудникам можно только при соблюдении некоторых нюансов.

— Как оспорить кредитную историю

Подать заявление об оспаривании данных кредитной истории с 1 января 2022 года можно будет в электронной форме — такие рекомендации финансовым организациям 5 октября направил Банк России. Разберемся, как исправить ошибку в кредитной истории и когда это необходимо.

— Идеальный руководитель: кто он и как им стать

Какими качествами должен обладать идеальный руководитель? Каждый из нас легко их назовет. Но не все так просто: у каждого списки этих качеств будут разными. Так как же стать идеальным руководителем?

— Как включить отпуск прошлого года в новый график отпусков

Если при составлении графика отпусков вы обнаружили не отгулянные отпуска работников за прошлые годы — не паникуйте. Расскажем, что делать с ними, и как правильно включить их в новый график.

— Единый налоговый платёж с 2023 года: что надо про него знать

Госдума приняла законопроект во втором чтении.

— «Ночной бухгалтер». По липовым ЭЦП теперь сдают не только уточненки, но и журналы счетов-фактур. Налоговики не помогут

Разгул подложных ЭЦП продолжается: только теперь за компанию могут сдать не только декларацию по НДС, но и...журнал счетов-фактур. Эксперты говорят, что надо подавать заявление на мошенничество.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/20405@ от 26.10.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81707 от 08.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Фирма-покупатель учитывает скидку от поставщика в составе доходов

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/10032 от 15.02.2021

ФНС РФ: Письмо № 03-04-07/87353 от 28.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для стандартного вычета по НДФЛ учитываются все доходы по ставке 13 %

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