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«Утренний бухгалтер». ФНС готовит сервис для контроля за ОКВЭДами бизнеса

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 2023 года заработает электронный сервис для бизнеса, который поможет выбрать ОКВЭД. Впрочем, сервис будет не только фиксировать первоначальный код, но, по сути, и следить за изменением рода деятельности.

Если вы заключили трудовой договор с иностранцем, сообщить об этом в МВД теперь можно через Госуслуги.

У Госуслуг, кстати, весной появится новое мобильное приложение.

Несмотря на то, что налоговики теперь сами считают транспортный и земельный налоги, бизнесу не стоит ждать сообщения из инспекции, напоминает ФНС.

Разобрались (с помощью Минфина) и рассказываем вам, как фирме с обособками считать себестоимость проданных товаров.

Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса?

Расскажем на экспертном вебинаре с ЦРПТ от Docrobot для производителей, поставщиков и дистрибьюторов маркированных товаров.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/18355@ от 28.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Срок оплаты за прошлогодний патент истек 10 января

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/103656 от 20.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости После смены объекта по УСН принять расходы по хранению товаров не получится

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/102265 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по валютному вкладу пересчитают в рубли для НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/102500 от 16.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За медицинские товары платят НДС по ставке 10 %

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/104867 от 22.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как фирме с обособками считать себестоимость проданных товаров

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РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

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