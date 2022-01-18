«Утренний бухгалтер». ФНС готовит сервис для контроля за ОКВЭДами бизнеса

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С 2023 года заработает электронный сервис для бизнеса, который поможет выбрать ОКВЭД. Впрочем, сервис будет не только фиксировать первоначальный код, но, по сути, и следить за изменением рода деятельности.
Если вы заключили трудовой договор с иностранцем, сообщить об этом в МВД теперь можно через Госуслуги.
У Госуслуг, кстати, весной появится новое мобильное приложение.
Несмотря на то, что налоговики теперь сами считают транспортный и земельный налоги, бизнесу не стоит ждать сообщения из инспекции, напоминает ФНС.
Разобрались (с помощью Минфина) и рассказываем вам, как фирме с обособками считать себестоимость проданных товаров.
Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса?
Расскажем на экспертном вебинаре с ЦРПТ от Docrobot для производителей, поставщиков и дистрибьюторов маркированных товаров.
Вы узнаете:
- как работать с маркированным товаром по закону;
- что делать, чтобы не получать штрафы;
- как выгоднее наносить коды маркировки на товар
- и многое другое.
Подарок для всех участников — чек-лист для подготовки бизнеса к маркировке воды!
Новости
- Налоговики ставят компаниям баллы и по ним смотрят, к кому идти с проверкой
- Главы КФХ до 30 января должны сдать РСВ с разделом 2
- Проверьте задолженность по личным налогам
- Как фирме с обособками считать себестоимость проданных товаров
- Компании должны платить транспортный и земельный налоги, не дожидаясь сообщения из ИФНС
- Проценты по валютному вкладу пересчитают в рубли для НДФЛ
- За медицинские товары платят НДС по ставке 10 %
- Бухгалтер украла миллион рублей со счета компании и сядет на два года
- Теперь о трудовом договоре с иностранцем можно сообщить через Госуслуги
- Бизнес будет пробивать свои коды ОКВЭД через сервис ФНС
- Квартиры стали медленнее окупаться при их сдаче в аренду
- Даже если предпроверочного анализа нет в НК, он законен, считает Егоров
- С 2022 года для перевозки древесины нужен ее цифровой паспорт
- Молодых кадров на рынке труда стало меньше на полмиллиона за год
- После смены объекта по УСН принять расходы по хранению товаров не получится
- Налоговики рассылают блогерам через мессенджеры напоминания платить налоги
- Новое приложение Госуслуг запустят этой весной
- Губернатор Петербурга попросил КС вмешаться в налоговый спор
- Срок оплаты за прошлогодний патент истек 10 января
- Для ветеранов и ВОВ предлагают отменить коммунальные платежи
- Квартиры за год подорожали на 19,4 %
События
Налоговые риски 2022 и способы их минимизации: как их уменьшить
Дата проведения: 20 января, четверг
Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса
Дата проведения: 20 января, четверг
Изменения для розничной торговли в 2022: новое в законодательстве
Дата проведения: 20 января, четверг
Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022
Дата проведения: 19 января, среда
Особенности начислений выплат работникам в особых условиях труда на примере 1С:ЗУП
Дата проведения: 18 января, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Стало известно, когда ждать первые пособия в 2022 от Пенсионного фонда
Их выплатят уже 17 января.
🔒 Как получить и применять освобождение от НДС по статье 145 НК
Чтобы не платить НДС в некоторых случаях, можно получить освобождение от обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК. Разберемся, как это сделать.
— Новые стандарты отражения операций по аренде и лизингу ФСБУ 25/2018
С 1 января 2022 года в бухгалтерском учёте лизинга и аренды произошли серьезные изменения: вступили в силу новые стандарты отражения операций по аренде и лизингу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Что это значит для бухгалтера компании, которая оформляет транспорт в лизинг?
— Может ли ИП на патенте иметь несколько торговых точек?
Индивидуальные предприниматели все чаще выбирают патентную систему налогообложения. С покупкой патента приобретается право заниматься определенным бизнесом. Но что делать, если планируете открыть несколько торговых точек или использовать несколько помещений для оказания услуг? Рассмотрим этот вопрос в статье.
— Топ изменений в налоговой системе-2022
Собрали в одной статье топ-3 самых крупных изменений в налоговой системе, которые уже приняты либо только грядут в 2022 году.
— Какими были налоги в Древнем Риме? Нескучная история налоговой системы
В этой статье я расскажу, как и почему в Римской империи появились налоги и как выглядела эта система. Небольшой ликбез в прошлое для всех, кому интересно.
— Оформление в штат и испытательный срок для главбуха: что важно знать?
Трудовые отношения, в т.ч. прием в штат регулирует Трудовой кодекс РФ, независимо от должности — специалист, главный бухгалтер или генеральный директор. Но для ключевых позиций в компании есть дополнительные требования. И кроме ТК РФ, они могут регулировать другими федеральными законами, Постановлениями и т. д. К одной из таких важных позиций относится главный бухгалтер. Кадровые процедуры для него имеют свои правила.
— «Ночной бухгалтер». ФНС посчитает налоги сама, но бухгалтерам придется проверять
Станет ли бизнесу легче жить от того, что ФНС сама будет считать налоги? Даже в «1С» говорят, что бухгалтерам придется все перепроверять за налоговиками.
— Новый год и старые проблемы. Как бухгалтеры пережили первую рабочую неделю
Спойлер: кажется, что пережили с огромным трудом. Поломки у ФНС, волна профессионального выгорания и подгорание от надвигающейся отчетности. Собрали топ новостей с 10 января в одной подборке.
Блоги компаний
- Запланированные налоговые изменения 2022 года (Юзвак Максим)
- Обзор разъяснений Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, патент, самозанятые (Юзвак Максим)
- Юрист-фрилансер: вариант для тех, кто не хочет работать в найме (URVISTA)
- Как подключиться к системе учета документов об образовании ФИС ФРДО и кому это нужно (Калуга Астрал)
- Штрафы за несдачу отчетности в налоговую, Росстат, ПФР и ФСС в 2022 году (Такском)
- Маткапитал за суррогатное материнство, новая выплата за рождение ребенка в обзоре семейного права (Юзвак Максим)
- ФНС переходит границы: суды защищают компании от требований документов вне рамок проверок (Комплаенс Алгоритмы)
- Дарим курс повышения квалификации при подписке на «Клерк.Премиум» (Блог «Клерка»)
- Единый налоговый платеж для организаций и ИП с 2022 года — как это будет работать (Ак Барс Банк)
- Случится ли весной девальвация рубля? (MSFO.ru)
- Риск роста инфляции из-за перехода к зеленой энергетике (MSFO.ru)
- Какие товары нельзя вернуть в магазин? (RosCo)
- Как отстоять НДС и прибыль по транспортным расходам в налоговых спорах (УК БизнесКонсалт)
- Инициативный аудит (RosCo)
- Налоговая принудительно закрывает ИП. Что предпринять? (RosCo)
- Курс «Управленческий учет: с нуля до внедрения»: что говорят о нем ваши коллеги (Блог «Клерка»)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/18355@ от 28.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Срок оплаты за прошлогодний патент истек 10 января
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/103656 от 20.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости После смены объекта по УСН принять расходы по хранению товаров не получится
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/102265 от 15.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по валютному вкладу пересчитают в рубли для НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/102500 от 16.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости За медицинские товары платят НДС по ставке 10 %
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/104867 от 22.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как фирме с обособками считать себестоимость проданных товаров
Обсуждаемые темы форума
— Больничный — продолжение с 2021 г
— Декларация по налогу на имущество
— Амортизация в НКО исправить 2020
— Международные грузоперевозки
— Материальная ответственность продавцов
— Льгота по налогу на имущество и земельному налогу
— Сзв-тд
— Дата приказа о приеме на работу
— Проводки по списанию основных средств по новому ФСБУ
— Как получить кредит, если нет обязанности выплаты НДФЛ?
— Перенос остатка бутылей со счета 41.03 на забалансовый 012.01
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.