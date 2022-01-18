«Утренний бухгалтер». ФНС готовит сервис для контроля за ОКВЭДами бизнеса

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 2023 года заработает электронный сервис для бизнеса, который поможет выбрать ОКВЭД. Впрочем, сервис будет не только фиксировать первоначальный код, но, по сути, и следить за изменением рода деятельности.

Если вы заключили трудовой договор с иностранцем, сообщить об этом в МВД теперь можно через Госуслуги.

У Госуслуг, кстати, весной появится новое мобильное приложение.

Несмотря на то, что налоговики теперь сами считают транспортный и земельный налоги, бизнесу не стоит ждать сообщения из инспекции, напоминает ФНС.

Разобрались (с помощью Минфина) и рассказываем вам, как фирме с обособками считать себестоимость проданных товаров.

Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса? Расскажем на экспертном вебинаре с ЦРПТ от Docrobot для производителей, поставщиков и дистрибьюторов маркированных товаров. Вы узнаете: как работать с маркированным товаром по закону;

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Новости

События

Налоговые риски 2022 и способы их минимизации: как их уменьшить

Дата проведения: 20 января, четверг

Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 20 января, четверг

Изменения для розничной торговли в 2022: новое в законодательстве

Дата проведения: 20 января, четверг

Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022

Дата проведения: 19 января, среда

Особенности начислений выплат работникам в особых условиях труда на примере 1С:ЗУП

Дата проведения: 18 января, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Стало известно, когда ждать первые пособия в 2022 от Пенсионного фонда

Их выплатят уже 17 января.

🔒 Как получить и применять освобождение от НДС по статье 145 НК

Чтобы не платить НДС в некоторых случаях, можно получить освобождение от обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК. Разберемся, как это сделать.

— Новые стандарты отражения операций по аренде и лизингу ФСБУ 25/2018

С 1 января 2022 года в бухгалтерском учёте лизинга и аренды произошли серьезные изменения: вступили в силу новые стандарты отражения операций по аренде и лизингу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Что это значит для бухгалтера компании, которая оформляет транспорт в лизинг?

— Может ли ИП на патенте иметь несколько торговых точек?

Индивидуальные предприниматели все чаще выбирают патентную систему налогообложения. С покупкой патента приобретается право заниматься определенным бизнесом. Но что делать, если планируете открыть несколько торговых точек или использовать несколько помещений для оказания услуг? Рассмотрим этот вопрос в статье.

— Топ изменений в налоговой системе-2022

Собрали в одной статье топ-3 самых крупных изменений в налоговой системе, которые уже приняты либо только грядут в 2022 году.

— Какими были налоги в Древнем Риме? Нескучная история налоговой системы

В этой статье я расскажу, как и почему в Римской империи появились налоги и как выглядела эта система. Небольшой ликбез в прошлое для всех, кому интересно.

— Оформление в штат и испытательный срок для главбуха: что важно знать?

Трудовые отношения, в т.ч. прием в штат регулирует Трудовой кодекс РФ, независимо от должности — специалист, главный бухгалтер или генеральный директор. Но для ключевых позиций в компании есть дополнительные требования. И кроме ТК РФ, они могут регулировать другими федеральными законами, Постановлениями и т. д. К одной из таких важных позиций относится главный бухгалтер. Кадровые процедуры для него имеют свои правила.

— «Ночной бухгалтер». ФНС посчитает налоги сама, но бухгалтерам придется проверять

Станет ли бизнесу легче жить от того, что ФНС сама будет считать налоги? Даже в «1С» говорят, что бухгалтерам придется все перепроверять за налоговиками.

— Новый год и старые проблемы. Как бухгалтеры пережили первую рабочую неделю

Спойлер: кажется, что пережили с огромным трудом. Поломки у ФНС, волна профессионального выгорания и подгорание от надвигающейся отчетности. Собрали топ новостей с 10 января в одной подборке.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/18355@ от 28.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Срок оплаты за прошлогодний патент истек 10 января

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/103656 от 20.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости После смены объекта по УСН принять расходы по хранению товаров не получится

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/102265 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по валютному вкладу пересчитают в рубли для НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/102500 от 16.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За медицинские товары платят НДС по ставке 10 %

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/104867 от 22.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как фирме с обособками считать себестоимость проданных товаров

Обсуждаемые темы форума

— Больничный — продолжение с 2021 г

— Декларация по налогу на имущество

— УСН и ОСНО одновременно

— Регистрация ИП в 2022 г

— Амортизация в НКО исправить 2020

— Международные грузоперевозки

— Декларация по НДС

— Отчет в ПФР ОВД-1

— Материальная ответственность продавцов

— Льгота по налогу на имущество и земельному налогу

— Сзв-тд

— Основное место работы

— Индексация зарплаты

— Дата приказа о приеме на работу

— ООО на ОСНО и ИП на 6%

— Проводки по списанию основных средств по новому ФСБУ

— Оплата пени за третье лицо

— Как получить кредит, если нет обязанности выплаты НДФЛ?

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