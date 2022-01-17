«Утренний бухгалтер». Стало известно, когда ждать первые пособия в 2022 от Пенсионного фонда

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ПФР теперь платит некоторые пособия, которые раньше выплачивала соцзащита. Так, пособие по уходу за ребенком неработающим родителям выплатят уже 17 января.

Налоговики предлагают верить им на слово, что присланные ими документы точно верны: речь про копию протокола допроса, вместо которой они прислали компании выгрузку из базы.

Начинаем разбираться с ФСБУ в этом году. Ловите свежее разъяснение Минфина: если недвижимость передали в аренду, считать налог на имущество надо по нормам ФСБУ 25/2018.

Новой индексации пенсий быть: Правительство одобрило поправки в закон о том, чтобы поднять пенсии в 2022 году на 8,6%.

Рассказываем все про допросы в налоговой и о том, к чему готовиться в новом году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Налоговые риски 2022 и способы их минимизации: как их уменьшить

Дата проведения: 20 января, четверг

Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 20 января, четверг

Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022

Дата проведения: 19 января, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Новую форму декларации по налогу на прибыль надо сдавать уже за 2021 год

Там есть несколько важных моментов.

— Увольнение по инициативе работодателя: важные детали

Вопросы, связанные с увольнением сотрудников, вызывают самое большое число трудовых споров. Потеря работы бьет по финансовому положению человека, поскольку лишает его возможности получать заработную плату. Причем страдает от этого не только уволенный работник, но и члены его семьи. Случаи расторжения трудовых договоров без строгого соблюдения норм закона нарушают конституционное право каждого человека на труд.

— Как определить по месту реализации, платить НДС с продажи товара или нет?

НДС облагается реализация товаров, которая совершается на территории Российской Федерации. Если товар принадлежит российской фирме, а местом реализации товаров территория России не является, то такие операции НДС не облагаются. Рассмотрим несколько подтверждающих этот вывод ситуаций.

— Предпенсионеры: как работать без риска и чувствовать себя защищенным

«Возрастные» проблемы на рынке труда — пожалуй, столь же древние, сколь и сам рынок. В России о них говорят все постсоветские годы, причем трудности, по всеобщему мнению, ждут и молодых, и опытных. Для тех, кто только что получил диплом, как считается, слишком мало достойных рабочих мест, а примерно с 45 лет (с 50 — уж наверняка!) мы начинаем тревожиться. Мол, мир жесток, часики тикают. И у этой тревоги есть весомые основания.

— Банкротство физлиц: мифы и реальность

За 2021 год в России появится около 200 тыс. новых банкротов-физлиц, что удвоит их общее число за все время существования гл. Х 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

— Как проверить РСВ на ошибки? Обзор бесплатных программ

РСВ — сложный документ, и при его заполнении высока вероятность допущения ошибок. Для их обнаружения разработаны специальные программы.

— «Ночной бухгалтер». Отбиваться от налоговых требований будет легче? Флешмоб выгоревших бухгалтеров

То ли магнитная буря, то ли отходняк от 2021го. Первая рабочая неделя нового года для всех выдалась нелегкой. Держите хорошие новости: суды запретили налоговикам творить беспредел с требованиями документов.

— Куда бухгалтерам сходить этой зимой? Обзор бухгалтерских событий января-февраля

Сказать, что первая рабочая неделя была сложной — ничего не сказать. Но мы пришли вас потормошить и рассказать, что новенького и интересного намечается для бухгалтеров в ближайший месяц.

🔒 Как уменьшить патент на страховые взносы и пособия в 2022 году

Уже год, как ИП на патенте по-новому платят налог - уменьшают стоимость патента на фактически уплаченные страховые взносы и пособия. Однако не всё понятно в новых правилах, поэтому разберем частые вопросы, которые возникали у предпринимателей.

— Когда не хочется в Москву, но бизнес уперся в потолок. История семейного бизнеса, который переехал в США

Арина занималась съёмкой свадеб в Краснодаре — сначала одна, потом с будущим мужем Александром. Следующим логичным шагом в карьере мог бы стать переезд в Москву, вот только столица никогда не вдохновляла Арину. Да, можно было бы снимать свадьбы знаменитостей, но это уже «потолок», дальше расти некуда. Всё изменил один телефонный звонок. Арине с Сашей позвонили друзья из Лос-Анджелеса и с удивлением спросили: «Почему вы до сих пор не в Америке?».

🔒 Кто должен применять ККТ в 2022 году и какие штрафы

Все компании и ИП, которые торгуют или оказывают услуги, в 2022 году должны иметь ККТ. Но есть исключения? Все же есть.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/104829 от 22.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Можно принять НДС на вычет по электронному счету-фактуре

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/103356 от 17.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для получения имущественного вычета разрешение на строительство дома не нужно

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/103077 от 17.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Ветеранам боевых действий положен вычет по НДФЛ в 500 рублей

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