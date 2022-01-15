Как отстоять НДС и прибыль по транспортным расходам в налоговых спорах

Мы начинаем цикл статей о том, как компаниям, осуществляющим реальную финансово-хозяйственную деятельность, защитить свои права в спорах с налоговыми органами.

Начнем с короткого вступления.

Все статьи и наши советы основываются на реальной практике (арбитражные суды, досудебные споры и т.д), однако, в силу наших обязательств перед клиентами, мы не называем номера арбитражных дел и названия компаний. Желающие могут найти подробности через «Мой Арбитр».

Наши советы имеют смысл только для тех компаний, которые реально правы и готовы отстаивать свою правоту. Мы не защищаем компании, занимающиеся реальным уходом от налогов и, вероятнее всего, для них наши советы будут скорее вредны, чем полезны.

Статьи разбиты на два блока, в первом блоке мы рассмотрим ситуации, когда налоговая доначисляет налоги, пени и штрафы за нарушения, которых не было. К сожалению, такое встречается достаточно часто.

Второй блок будет посвящен налоговым спорам, имеющим возможность двоякой трактовки в зависимости от конкретных обстоятельств проведения налогоплательщиком хозяйственных операций.

Рассмотрим часто встречающуюся проблему отстаивания в налоговых спорах расходов на транспортировку товаров. Почему такие споры возникают постоянно:

транспортировка товаров — неотъемлемая составляющая практически каждого бизнеса;

крайне редко компании имеют свой автопарк, закрывающий потребности на 100%,

т. к. перевозка нужна здесь и сейчас ( а не через месяц ), то компании физически не в силах полноценно проверить каждый грузовой автомобиль, который им подали для загрузки (кому принадлежит, кто эксплуатирует, как владелец и организатор перевозки платят налоги и т. д.)

Итак, в процессе выездной или камеральной проверки налоговый орган снимает ваши расходы за транспортировку товаров, сырья и т. д. Аргументация налоговой — не представлены ТТН (ТН), данные документы заполнены не до конца, в них имеются неточности и другое.

Несмотря на созвучные названия, ТН и ТТН — разные документы.

ТТН — это товарно-транспортная накладная, обязательная для применения до 1 января 2013 года. С 2013 года ТТН уже необязательна. Это прямо прописано в ряде нормативных документов, в том числе в Письме Минфина № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 Федерального закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ „О бухгалтерском учете“».

Цитата:

«С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению».

Проще говоря, никто не запрещает применять ТТН, но заполнять ее можно так, как это будет удобно всем хозяйствующим субъектам и на налогообложение никак не влияет.

ТН — это транспортная накладная. Это действующий документ, с ним ситуация немного сложнее.

Некоторое время назад налоговые эффективно использовали отсутствие ТН, как аргумент для снятия транспортных расходов и в некоторых письмах ФНС можно прочитать, что налоговая считает ТН обязательным документом для подтверждения транспортных расходов. Скорее всего, если вам будут говорить об отсутствии ТН, то сошлются, например, на письмо от 28.08.2018 № 03-03-06/1/61110.

Надо ссылаться на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции» .

Цитата:

«20. Согласно пункту 2 статьи 785 ГК РФ и части 1 статьи 8 Устава заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. Вместе с тем отсутствие, неправильность или утрата транспортной накладной сами по себе не являются основанием для признания договора перевозки груза незаключенным или недействительным. В этом случае наличие между сторонами договорных отношений может подтверждаться иными доказательствами (часть 2 статьи 67 ГПК, часть 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее — АПК РФ)».

Т. е. надо сослаться на нормативный документ, имеющий большую юридическую силу.

Как ни странно, косвенные расходы, в которые входят и транспортные, совсем необязательно подтверждать ТН или ТТН, а вполне можно и актами выполненных работ (об этом говорит НК)

Полная цитата статьи 252 НК:

«Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.»

Таким образом, смело ссылаемся на данную статью НК и, одновременно, говорим о том, что обязательность доказывать заключение договора перевозки только транспортной накладной прямо противоречит позиции Верховного Суда РФ. Даже если налоговый орган вы не убедите, то в суде наверняка отстоите свою позицию.

Если налоговая указывает на отсутствие в актах номеров машин и фамилий водителей (что вполне может быть), что делать?

Опровергать ссылкой на ФЗ «О Бухгалтерском учете», где четко прописано, какие реквизиты являются обязательными для первичного документа (а акт выполненных работ является первичным документом).

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлен перечень обязательных реквизитов первичных учетных документов:

наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Данный перечень является закрытым, статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ не предусматривает расширение приведенного перечня иными реквизитами.

Сюда же полезно привести письмо Минфина 04.02.2015 № 03-03-10/4547 «О несущественности ошибок в первичных учетных документах» с безапелляционной фразой:

«Ошибки в первичных учётных документах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость и другие обстоятельства документируемого факта хозяйственной жизни, обуславливающие применение соответствующего порядка налогообложения, не являются основанием для отказа в принятии соответствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль».

Логика законодателя, вообще говоря, правильная. Существуют обязательные реквизиты первичного документа, которые мы с вами обязаны проверять. Если не сделали — мы виноваты сами и в своих претензиях права налоговая. Таков закон и он логичен.

А вот если к обязательным реквизитам претензий нет, а налоговая начинает сомневаться в иных данных, указанных в актах (номера машин, тип автокрана, фамилия водителя и т. д.) — это не повод для непринятия данного документа, а повод для проведения проверки.

Если в процессе проведения проверки нашли другие машины, которые на самом деле перевозили груз или доказали, что поставки физически не было — это основание для доначислений.

А просто сомнения или фраза «Мне эти документы не нравятся» не являются основанием и доначисления незаконны.

Часто встречающийся в данных спорах вопрос «А как доказать факт поставки?» решается просто — через систему электронной налоговой отчетности, которую использует налогоплательщик. По всем спорным перевозкам готовим связку документов:

акт, с указанием адреса доставки (загрузки),

товарную накладную, в которой связываются адрес из акта и название/ИНН контрагента,

счет-фактуру, в которой связываются ИНН контрагента и № счета-фактуры,

выписку из системы электронной налоговой отчетности (СБИС или аналоги), в которой видно, когда данные по счет-фактуре были переданы в электронную систему.

Надо понимать, что все представленные данные налоговая обязательно проверит. Если вы реально осуществляли перевозку, то все подтвердиться и суд, наверняка, примет вашу сторону, а если не подтвердиться (или выясниться, что корректировка с указанными данными по системе электронной налоговой отчетности была совсем недавно) — вы, безусловно, проиграете.

Встречающаяся в судах ситуация, когда в подобном случае налоговая будет говорить:

«нас документы не убедили»;

«а в некоторых документах есть ошибки в необязательных данных»;

«а может быть налогоплательщик возил что-то иное или другими машинами».

Пусть вас не пугает, т. к. по данному вопросу практически всегда суды ведут себя адекватно и соблюдают презумпцию невиновности «налогоплательщик прав, если не доказано обратное».

Вторая часть данного спора — обоснованность транспортных расходов. Ситуация встречается намного реже, т. к. обычно все же перевозки осуществляются от поставщика или клиенту, но иногда встречаются, когда оспаривается перевозка со склада на склад или с одной производственной площадки на другую.

В этом случае надо понимать основной принцип — первоочередное значение имеет не доказательство совершения перевозки (свидетельства грузчиков, кладовщиков, учеты журнала въезда-выезда и т.д.), а доказательство экономического смысла данных действий.

Если вы после перевозки на другой склад (к примеру, региональный) развозили груз маленькими машинами — собираем документы об этом (товарные накладные, чтобы доказать идентичность товара, фото приемки регионального покупателя — чтобы доказать, что поставка 20 тонной машиной была физически невозможна и т. д.)

Если привозили на склад накопительный и затем грузили, к примеру, на судно — собираем документы и показываем прослеживаемость движения груза, судовые документы, документы о выгрузке в порту получателя.

Если везли на другую производственную площадку — собираем документы об оборудовании, находящемся на ней, и технологических операциях, которые можно было сделать только на данной площадке.

В споре об экономическом смысле перевозки, суд будет в большей степени следовать здравому смыслу и документам, подтверждающим необходимость такой операции, чем документам, формально говорящим о ее реальном совершении.

К примеру, практически нереально доказать экономический смысл перевозки одного и того же груза с места на место в течение дня, даже если все свидетели говорят о том, что груз реально перевозился.

Выводы:

1. Если вы реально осуществляли транспортные перевозки с привлечением сторонних компаний — есть огромная вероятность отстоять данные затраты в налоговом споре, даже если вы не можете предъявить ТТН или ТН.

2. Стратегия защиты в подобной ситуации — не спорить по поводу правильно / неправильно оформлены ТН или ТТН, а доказывать реальность перевозок и их экономическую обоснованность.

3. Вероятность отстоять свою позицию по транспортным расходам в досудебном споре очень сильно зависит от налогового органа, а вот в судах, как правило, реальные транспортные расходы можно отстоять почти всегда. К сожалению, по многим другим видам налоговых споров, все обстоит далеко не так радужно.

Будем благодарны за комментарии к данной статье. Если у вас есть предложения по обсуждению каких-то иных ситуаций — будем рады высказать свое мнение.

В следующей статье мы рассмотрим поведение в ситуации «неожиданно выяснилось, что поставщик является проблемным».