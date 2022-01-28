«Утренний бухгалтер». Банки незаконно запрашивают кредитные истории клиентов и подставляют их

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Кредитные истории заемщиков банки запрашивают без их разрешения, то есть происходит это довольно часто. А частые запросы подобного рода негативно влияют на оценку заемщика.
Бухгалтеры жалуются: не только кадры на них вешают, но еще и набор персонала. Причем на главных бухгалтеров.
Продолжаются дискуссии вокруг криптовалюты: на сей раз в ней решил принять участие Минфин.
Занимательная статистика. За декабрь 2021 года почти на треть снизились долги предприятий по зарплате россиянам.
Минтруд напомнил, кому и какие детские пособия положены. Будьте внимательны при расчетах.
Новости
- Налоговики заставляют исполнять требования с неправильной подписью
- В Москве будут дистанционно открывать и закрывать больничные
- Соленую селедку будут маркировать
- Налоговики разрешили учитывать расходы по цессии при расчете НДФЛ
- Опять оттепель: Минфин предложил проводить операции с криптовалютой через банки
- Как бухгалтеру освоить госзакупки
- За садовый дом будут брать налог на имущество, как за жилой
- «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут передавать данные пользователей силовикам
- Долги россиянам по зарплате уменьшились на треть за последний месяц 2021 года
- Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты
- Пособие до 3 лет дают на первого и второго ребенка
- Налоговики требуют от компании привод на допрос ее контрагентов. Они ее ни с кем не путают?
- Банки без разрешения запрашивают чужие кредитные истории
- Заммэра в регионе сядет за 13-миллионный откат в закупках
- Льготную ипотеку предложили распространить на вторичку
- Главбухов заставляют подбирать персонал
- С февраля пособия вырастут на 8,4 %
- Евро и доллар резко дешевеют
- Сколько брать за бухучет и кадры в строительной организации, посоветовали бухгалтеры
- Запрет рассчитываться в долларах России не страшен, считает Медведев. Ведь есть юань
- Россияне в два раза чаще стали продавать валюту из-за ее роста
- Путин поддержал Минфин в споре с ЦБ о криптовалютах
События
4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С
Дата проведения: 3 февраля, четверг
Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров в соответствии с проф. стандартом "Бухгалтер"
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность
Дата проведения: 31 января, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 31 января, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Если вам важно сдать нулевой 6-НДФЛ, это можно сделать в 1С
Разобрались и рассказываем вам, как это сделать.
— Цитата дня. Про белую зарплату и будьте любезны
На днях в Питере прошла конференция Федерации рестораторов и отельеров. Если кратко: то отраслевые чистки будут жесткими.
— Зарплатный проект: в чем суть и какие есть виды
Большинство работодателей перечисляют зарплату персоналу на банковские карты через «зарплатный проект». Эта система действительно облегчает работу бухгалтеру и страхует работодателя от нарушения сроков выплаты зарплаты. О том, что такое зарплатный проект и обязательно ли его применять, читайте в нашей статье.
— Признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми: как их находят
Из-за некоторых нюансов в оформлении договора об оказании услуг компании, сотрудничающие с самозанятыми, рискуют нарваться на санкции. Причем даже в том случае, если исполнитель не будет подавать никаких жалоб, наказать бизнес смогут в ФНС. Там отслеживают подозрительные отношения по ряду характерных «маркеров» и могут классифицировать их как трудовые.
— Можно ли выплату премии привязывать к вакцинации и режимам работы?
В отличие от индексации зарплаты, которая является обязательной по закону, премирование является правом, а не обязанностью работодателя. ТК РФ это не регулирует, и компания сама определяет, платить ли вознаграждение. Действует лишь одно правило — что указано в системе оплаты труда или Положении о премировании, то и является обязательным.
— Что изменится в налогах в 2022 году?
Я подготовила обзор изменений по налогам и сборам с небольшими комментариями от себя. А принесут ли изменения пользу или проблемы, судить вам.
— «Ночной бухгалтер». Больничный можно будет закрыть, не выходя из дома
Больничные скоро будут не просто электронными, их еще и закрывать можно будет дистанционно. В некоторых регионах такой порядок уже заработал.
🔒 В каких случаях можно заключать срочный трудовой договор?
По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.
— Может ли ИП на патенте иметь несколько торговых точек?
Индивидуальные предприниматели все чаще выбирают патентную систему налогообложения. С покупкой патента приобретается право заниматься определенным бизнесом. Но что делать, если планируете открыть несколько торговых точек или использовать несколько помещений для оказания услуг? Рассмотрим этот вопрос в статье.
🔒 Ссадины и ушибы сотрудников надо будет записывать в специальный журнал
Работодатели должны составлять справки о причинах микротравм сотрудников и фиксировать такие мини-происшествия в журнале. Норма заработает с 1 марта 2022 года.
Блоги компаний
- Патент при сдаче в аренду безвозмездно используемого имущества (Юзвак Максим)
- Кто обязан использовать кассу на рынке и кто заплатит больше миллиона за ее отсутствие: новые правила с февраля 2022 (Платформа ОФД)
- Уже видели уникальный курс по госзакупкам, адаптированный для бухгалтеров и предпринимателей? (Блог «Клерка»)
- Даже сильным бухгалтерам и предпринимателям нужна поддержка (Блог «Клерка»)
- Налоговая признает вашего контрагента проблемным: что делать? (УК БизнесКонсалт)
- Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: электронный больничный совместителя, уменьшение патента на взносы и декабрьская зарплата в 6-НДФЛ (Клерк.Премиум)
- Как удержать выручку в пределах лимита, чтобы не слететь с УСН (НАСБ)
- Как заполнить платежное поручение по налогам и взносам в 2022 году: подробная инструкция (Ак Барс Банк)
- Аудит иностранных представительств (RosCo)
- Патент в бумажном виде для ИП (Константин Чупырь)
- ВС объяснил, какие условия могут содержаться в банковской гарантии (Константин Чупырь)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-19-11/11@ от 19.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики разрешили учитывать расходы по цессии при расчете НДФЛ
ФНС РФ: Письмо № ЕА-2-26/45@ от 17.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Сдавать декларации можно бесплатно через сайт ФНС
Обсуждаемые темы форума
— Учет в расходах агентского вознаграждения
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— Больничные 2022 - переходный период
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— ИП УСН налоговые каникулы, заполнение декларация
— Что делать если турагент при формировании кассового чека не указывал признак агента "агент" в чеке? как решить эту проблему? достаточно ли написать пояснения в налоговую?
— Постановка на учет как НВОС офиса в Росприроднадзоре
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— Регистрация и ведение учета обособленного подразделения
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.