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«Утренний бухгалтер». Банки незаконно запрашивают кредитные истории клиентов и подставляют их

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Кредитные истории заемщиков банки запрашивают без их разрешения, то есть происходит это довольно часто. А частые запросы подобного рода негативно влияют на оценку заемщика. 

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ФНС РФ: Письмо № ЕА-2-26/45@ от 17.01.2022

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