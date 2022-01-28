«Утренний бухгалтер». Банки незаконно запрашивают кредитные истории клиентов и подставляют их

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Кредитные истории заемщиков банки запрашивают без их разрешения, то есть происходит это довольно часто. А частые запросы подобного рода негативно влияют на оценку заемщика.

Бухгалтеры жалуются: не только кадры на них вешают, но еще и набор персонала. Причем на главных бухгалтеров.

Продолжаются дискуссии вокруг криптовалюты: на сей раз в ней решил принять участие Минфин.

Занимательная статистика. За декабрь 2021 года почти на треть снизились долги предприятий по зарплате россиянам.

Минтруд напомнил, кому и какие детские пособия положены. Будьте внимательны при расчетах.

Новости

События

4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С

Дата проведения: 3 февраля, четверг

Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров в соответствии с проф. стандартом "Бухгалтер"

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность

Дата проведения: 31 января, понедельник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 января, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Если вам важно сдать нулевой 6-НДФЛ, это можно сделать в 1С

Разобрались и рассказываем вам, как это сделать.

— Цитата дня. Про белую зарплату и будьте любезны

На днях в Питере прошла конференция Федерации рестораторов и отельеров. Если кратко: то отраслевые чистки будут жесткими.

— Зарплатный проект: в чем суть и какие есть виды

Большинство работодателей перечисляют зарплату персоналу на банковские карты через «зарплатный проект». Эта система действительно облегчает работу бухгалтеру и страхует работодателя от нарушения сроков выплаты зарплаты. О том, что такое зарплатный проект и обязательно ли его применять, читайте в нашей статье.

— Признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми: как их находят

Из-за некоторых нюансов в оформлении договора об оказании услуг компании, сотрудничающие с самозанятыми, рискуют нарваться на санкции. Причем даже в том случае, если исполнитель не будет подавать никаких жалоб, наказать бизнес смогут в ФНС. Там отслеживают подозрительные отношения по ряду характерных «маркеров» и могут классифицировать их как трудовые.

— Можно ли выплату премии привязывать к вакцинации и режимам работы?

В отличие от индексации зарплаты, которая является обязательной по закону, премирование является правом, а не обязанностью работодателя. ТК РФ это не регулирует, и компания сама определяет, платить ли вознаграждение. Действует лишь одно правило — что указано в системе оплаты труда или Положении о премировании, то и является обязательным.

— Что изменится в налогах в 2022 году?

Я подготовила обзор изменений по налогам и сборам с небольшими комментариями от себя. А принесут ли изменения пользу или проблемы, судить вам.

— «Ночной бухгалтер». Больничный можно будет закрыть, не выходя из дома

Больничные скоро будут не просто электронными, их еще и закрывать можно будет дистанционно. В некоторых регионах такой порядок уже заработал.

🔒 В каких случаях можно заключать срочный трудовой договор?

По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.

— Может ли ИП на патенте иметь несколько торговых точек?

Индивидуальные предприниматели все чаще выбирают патентную систему налогообложения. С покупкой патента приобретается право заниматься определенным бизнесом. Но что делать, если планируете открыть несколько торговых точек или использовать несколько помещений для оказания услуг? Рассмотрим этот вопрос в статье.

🔒 Ссадины и ушибы сотрудников надо будет записывать в специальный журнал

Работодатели должны составлять справки о причинах микротравм сотрудников и фиксировать такие мини-происшествия в журнале. Норма заработает с 1 марта 2022 года.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-19-11/11@ от 19.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики разрешили учитывать расходы по цессии при расчете НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № ЕА-2-26/45@ от 17.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Сдавать декларации можно бесплатно через сайт ФНС

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— Что делать если турагент при формировании кассового чека не указывал признак агента "агент" в чеке? как решить эту проблему? достаточно ли написать пояснения в налоговую?

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