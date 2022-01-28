Налоговая признает вашего контрагента проблемным: что делать?

Как и было анонсировано в предыдущей публикации, в данной статье мы рассмотрим ситуацию: «Неожиданно выяснилось, что ваш контрагент является проблемным».

Кроме того, в связи с огромным количеством откликов, за что огромное спасибо всем их написавшим, во второй части данной статьи мы поговорим о двух крайностях, которые встретились в откликах:

«Все, что вы пишете — ерунда, законы в России не работают».

«Все, что вы пишите — ерунда, не надо никакого опыта и правовой практики, просто прочитайте закон».

В начале каждой статьи мы будем повторять: наши советы имеют смысл только для тех компаний, которые реально правы и готовы отстаивать свою правоту. Мы не защищаем компании, занимающиеся реальным уходом от налогов и, вероятнее всего, для них наши советы будут скорее вредны, чем полезны.

Итак, рассмотрим ситуацию: «неожиданно выяснилось, что контрагент является проблемным»

Для простоты и наглядности будем использовать факты из реальных дел, которые произошли относительно недавно.

Ситуация, в которую попала первая компания, абсолютно проста.

В далеком 2013 году компания-налогоплательщик искала для своих оптовых клиентов замороженную рыбу (оптом — от фуры). Как и в большинстве случаев, особо не мудря, менеджеры обзвонили несколько мурманских производителей рыбы, найденных в интернете, в одной из компаний-производителей им дали телефон компании-дистрибьютора (для наглядности назовем ее «Компания Н»), представители встретились на выставке в Москве, обговорили детали сотрудничества, и пошли поставки.

Условия расчетов: безналичная система, доставка до склада покупателя, ветеринарные свидетельства,подтверждаемые через ветеринарную службу со стороны покупателя, и т. д.

Практически идеальная ситуация. Никаких сомнений в благонадежности поставщика не возникло (акцентируем: 2013 −2014 года, никаких особых средств проверки контрагентов в те годы не существовало).

В процессе работы никаких проблем не возникало, и компании дружно работали несколько лет. За 2014 год оборот составил около 20 млн рублей.

В конце 2017 года компания-налогоплательщик получает решение о проведении выездной налоговой проверки. Т. к. весь бизнес абсолютно прозрачен и легитимен, никаких подводных камней нет, налогоплательщик выходит на выездную налоговую проверку с полной уверенностью, что пройдет ВНП легко и без нареканий.

Это — грубая ошибка

Если налоговая выходит на выездную проверку, они обязаны найти нарушения (независимо от реального наличия этих нарушений) и выдать решение о привлечении к ответственности. Возможно, если прочитать наши законы, сложится иное мнение, но в реальности это именно так.

По мере проведения выездной проверки дело доходит до упомянутого поставщика рыбы. И вдруг выясняется:

Компания Н — «серая». Все признаки — регистрация по месту, где этой компании никогда не было, непонятный директор, еще более непонятный учредитель и т. д. Ветеринарная служба, работавшая с налогоплательщиком, внезапно меняет свои показания и начинает говорить примерно следующее: «Да, ветеринарные свидетельства на данную рыбу были, но, возможно, они шли не от Компании Н, а от производителя. Было ли это законно, мы не знаем, т. к. ветеринарные правила с тех пор поменялись». Налоговая настаивает, что все эти действия были совершены с целью уйти от налогов (в частности, НДС) и организатором схемы является компания-налогоплательщик.

Пропустим морально-этические соображения о правомерности подобной ситуации.

В сухом остатке:

Компания поставщик — реально проблемная. Единственный госорган, который независимо контролировал данные поставки (в данном случае — ветеринарная служба), абсолютно не собирается давать показания в вашу пользу. Вам официально предъявляют обвинение в организации схемы ухода от НДС.

Мы именно поэтому и выбрали данный случай, т. к. три вышеупомянутых факта по контрагентам, который не нравится налоговой, очень часто встречаются в практике налоговых споров.

От этой ситуации не застрахован никто и, что самое неприятное, практически нет инструментов, которые могут минимизировать подобный риск.

Но директору компании-поставщика (особенно, если компания уже ликвидирована) намного проще на допросе в налоговой сказать, что он не при делах, ничего не знает, не помнит такого покупателя и т. д., чем отстаивать позицию «да, такой покупатель был, мы ему поставляли и т. д.».

Бывают и порядочные люди, которые не бояться сказать правду, но чаще встречается обратное поведение.

Общепринятая практика, что независимый госорган, который контролировал поставки, независимо от вида органа, также не горит желанием выступать против налоговой.

То, что налоговая служба будет пытаться обвинить вас во всех смертных грехах — это тоже абсолютно нормальная практика, на сегодняшний день сумма доначислений по проверкам — важный, если не важнейший показатель работы налоговых инспекций.

Таким образом, если вы попали под выездную налоговую проверку, то с большой вероятностью вы столкнетесь с подобным эпизодом.

Важное уточнение

Мы не рассматриваем ситуацию, когда действительно была подобная схема ухода от налогов, т. е. компания создала фирму-посредника (даже не всегда пустышку) и налоговая вскрыла реальные связи между компаниями и реальную схему ухода от налогов. Такие случаи, кстати говоря, бываю чуть ли не чаще, чем несправедливые обвинения невиновных компаний.

Данная ситуация имеет несколько вариаций, к примеру, в последнее время налоговые органы стали часто выставлять претензии по официально связанным компаниям, такими как торговый дом или закупочная структура компании-налогоплательщика. При этом даже показания директора компании-партнера в пользу налогоплательщика не помогают, налоговый орган их просто игнорирует (мотивируя тем, что компании связаны и, следовательно, это показания заинтересованного лица).

Перейдем к главной части нашей статьи.

Что делать и чего не делать в ситуации, когда контрагент — проблемный

Начнем с того, что не надо делать

Не имеет смысла апеллировать к тому, что товар по спорным поставкам реально был, продавался, оплачивался всеми сторонами, и т. д. Лет пять назад это действительно помогало ( за исключением случаев с реальными нарушителями, когда налоговая находила фактического поставщика товара ), на сегодняшний день это не имеет решающего значения. Также не действует ссылка на недействительность показаний директора сомнительного контрагента и неясность вменяемого нарушения: «работа то реально была, товар поступал, деньги за товар уходили на счета проблемного поставщика, уходили далее, кто же это все делал?»

Что надо делать

Общий подход. Если вы действительно не создавали данную схему ухода от налогов, если действительно не имеете отношения к деятельности «серой» компании, то разбираемся сами в том, что происходило и ищем факты, которые говорят о том, что именно вы не имеете отношения к организации.

Как это сделать? Самый простой и единственно эффективный способ — обращение в органы ОЭБиПК по месту нахождения контрагента с просьбой разобраться в ситуации и, при подтверждении фактов, возбудить уголовное дело.

Органы МВД в данном случае проводят проверку:

абсолютно законно (МВД существует в том числе и для подобных проверок);

абсолютно беспристрастно (крайне маловероятно, чтобы они были заинтересованы подыграть налоговой, ведущей вашу проверку);

ваше заявление также абсолютно законно (мы же с вами не имеем права сомневаться в тех данных, которые дает налоговая, и, как законопослушные граждане, передаем данные о возможном преступлении органам МВД).

В итоге вы получите крайне важную информацию и факты, которые можно использовать в суде (они же получены от уполномоченного государственного органа).

Последние несколько случаев, когда мы пользовались данным методом, привели к положительным результатам.

В первом случае, в ситуации с поставками рыбы, сотрудники МВД, проведя проверку и опросы лиц, четко установили:

да, компания действительно была «серая»;

налогоплательщик не имеет никакого отношения к ее организации и управлению;

оборот налогоплательщика в общем обороте данной компании составил менее 4%.

Данной информации (особенно про 4% от общего оборота) оказалось достаточно, чтобы претензии к налогоплательщику снялись в досудебном порядке.

В случае другой компании-налогоплательщику (производственная компания), налоговая вменяла аналогичные нарушения по двум поставщикам сырья.

Аналогично был подан запрос в органы МВД по месту нахождения данных контрагентов. Сотрудники МВД провели проверку и выяснилось, что обе компании-поставщики сырья — абсолютно нормальные, «белые» компании, сотрудники МВД провели опросы контрагентов и должностных лиц и показали это абсолютно четко.

По итогам рассмотрения ответа из МВД налоговая:

по первой компании-поставщику сняла претензии в досудебном порядке;

по второй компании разбирательство перешло в суд, где аргумент защиты, опирающийся на ответ из МВД, оказался одним из самых важных.

Выводы

Когда мы отстаиваем свои права, компании-налогоплательщики должны научиться использовать все доступные методы, разрешенные законом. Когда мы невиновны, не надо бояться обращаться за помощью в органы МВД по местонахождению «проблемного» контрагента. Самое неприятное — вы получите ответ-отписку без какой-либо полезной информации. В остальных случаях вы получите важную информацию, которую можно использовать для своей защиты. Если вы невиновны — боритесь, возможность доказать свою правоту существует всегда. Делать это надо осмысленно, с пониманием реальной правовой практики, тогда шансы на успех достаточно велики.

Частые заблуждения

Перейдем ко второй части нашей статьи.

Повторимся — мы благодарны за абсолютно все отзывы, за любое высказанное мнение.

Мы не собираемся никого критиковать, но хотели бы показать несостоятельность двух крайних точек зрения.

Первая: «все, что вы пишете — ерунда, законы в России не работают».

Вторая: «все, что вы пишите — ерунда, не надо никакого опыта и правовой практики, просто прочитайте закон».

Первой точки зрения придерживаются люди, как мы предполагаем, имевшие опыт споров с налоговыми органами и не сумевшие отстоять свою точку зрения. Люди имеют право так считать. Но, таким образом, вы заранее отказываетесь от любой борьбы и принимаете роль проигравшего.

Подумайте, а возможно в нынешней ситуации это неправильно? Другой спор, другие обстоятельства, другая правовая практика. Подумайте, может быть стоит попробовать отстоять свои права? Напомним, мы говорим только о случаях, когда налогоплательщик прав абсолютно. Зачем вы добровольно, без борьбы, соглашаетесь с несправедливостью? Да, отстаивать свои права сложно, но все же возможно.

К счастью для нашего общества, намного больше тех, кто пробует сопротивляться, когда его обвиняют в нарушениях, которые он не совершал.

В связи с этим, о второй точке зрения «все, что вы пишите — ерунда, не надо никакого опыта и правовой практики, просто прочитайте закон» поговорим намного подробнее.

Очень хочется верить, что большая часть откликов, в которых проповедуется подобный подход, написана не практикующими специалистами по налоговым спорам, а просто людьми, высказывающими свое личное мнение.

Потому что подобная точка зрения — очень опасное заблуждение, способное принести большие проблемы налогоплательщику, следующему данной линии поведения.

Общая картина по большинству стран с развитой судебной системой — правовая практика хотя бы немного отличается от написанных законов. И это правильно, т. к. законы пишутся под сложившиеся отношения в обществе. Меняются отношения — должны меняться законы. И изменение правовой практики этому способствует.

Проблема в том, что в России правовая практика очень сильно, радикально отличается от написанного в законодательных актах. И при настолько больших отклонениях, это уже становится проблемой.

Чтобы не быть голословными, в следующих статьях мы приведем три примера из нескольких реально существующих судебных споров, проходящих в настоящее время в Санкт-Петербурге.

Первый пример из трех мы рассмотрим в данной статье.

Изменение налоговым органом обвинения после вынесения решения

Суть дела. По итогам проверки налоговым органом вынесено решение, один из эпизодов данного решения, по которому произведены доначисления — неподтверждение налогоплательщиком документами права на 10% НДС по одному из товаров. В ходе судебного разбирательства выясняется, что налогоплательщик предоставил необходимое подтверждение иным, но более важным документом, чем тот, что требовала налоговая.

В ответ налоговая начинает утверждать, что налогоплательщик в принципе неправильно определил НДС спорного товара. Т. е. в процессе судебного разбирательства налоговая предъявляет обвинение, ранее не заявленное в решение и не обсуждаемое на Рассмотрении по итогам выездной проверки.

Что говорят законодательные акты о такой ситуации? В пункте 78 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 Пленум ВАС четко указал:

« При этом в силу пункта 8 статьи 101 Кодекса в названных решениях среди прочего должны быть изложены обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового правонарушения и (или) обстоятельства, послужившие основанием для доначисления налога и пеней, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов. При этом в силу пункта 8 статьи 101 Кодекса в названных решениях среди прочего должны быть изложены обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового правонарушения и (или) обстоятельства, послужившие основанием для доначисления налога и пеней, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов. В связи с этим судам необходимо исходить из того, что по общему правилу сбор и раскрытие доказательств осуществляется как налоговым органом, так и налогоплательщиком на стадии осуществления мероприятий налогового контроля и в ходе досудебного разрешения налогового спора».

Иное поведение налоговых органов приводило бы к судебным процессам, в которых отсутствует объективная возможность установить истину, поскольку:

в процессе мероприятий налогового контроля налоговым органом исследовались и собирались одни доказательства и обстоятельства, которые были предметами рассмотрения в порядке п. 6 ст. 100 НК РФ и на основании этого налоговым органом было вынесено решение в соответствии со ст. 101 НК РФ, которое является окончательным документом налогового органа по проведенной проверке;

вновь названные обстоятельства, послужившие основанием для доначисления налога и пеней не исследовались, не рассматривались, по ним не проводилось экспертиз, не предоставлялось возражений налогоплательщика, они не отражены в решении налогового органа и т. д.

Цитата из п. 73 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»:

«73. Нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки или материалов иных мероприятий налогового контроля является самостоятельным, безусловным основанием признания решения налогового органа, принятого на основании статей 101 или 101.4 НК РФ, недействительным».

Очевидно, что в силу того, что новые обстоятельства доначислений заявились налоговым органом в процессе судебного разбирательства, данные обстоятельства не рассматривались (и в принципе не могли рассматриваться) на рассмотрении возражений (п. 6 , статья 100 НК), что само по себе является самостоятельным и безусловным основанием признания решения налогового органа недействительным (по крайней мере, в части данных обстоятельств для доначисления).

Таким образом, законодатель и Верховный Суд заняли логичную позицию — все вменяемые налогоплательщику нарушения должны быть прописаны в решении по выездной проверке, обсуждены обеими сторонами на рассмотрении решения и, если не достигнуто понимание, рассмотрены в суде.

Иные действия — невозможны.

Однако, в реальной жизни, налоговый орган совершенно спокойно вменяет новое, дополнительное нарушение налогоплательщику и нарушение предписаний Верховного Суда налоговый орган абсолютно не смущает. Такова реальная практика.

Повторимся — все примеры, которые мы привели, и те, что приведем в последующих публикациях, реальны и существуют на момент написания данной статьи. Таких примеров по стране можно набрать не одну сотню. Мы просто выбираем из своей практики наиболее яркие, чтобы показать, что судебные споры по налоговым вопросам можно вести только после тщательного изучения и с учетом действующей правовой практики.

К сожалению, принцип «читайте законы и действуйте в соответствие с ними» пока не работает в РФ. И тем, кто все же решится бороться с несправедливыми решениями и отстаивать свои интересы, надо этот факт учитывать.

Хотя, надеемся, людей, которые будут пробовать отстоять законные права, будет все же больше тех, кто решит в текущей ситуации ничего не делать. Иначе правое государство мы так и не построим. А очень хотелось бы.

Будем благодарны за комментарии к данной статье. Если у вас есть предложения по обсуждению каких-то иных ситуаций — будем рады высказать свое мнение.