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«Утренний бухгалтер». Закон об АУСН приняли, новый режим заработает с 1 июля 2022

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Госдума окончательно приняла закон о новой автоматической упрощенке. Заработает она уже с 1 июля, но пока в качестве эксперимента только в нескольких регионах.

Совсем скоро — с 1 марта — начнется другой эксперимент — с добровольной маркировкой смартфонов и ноутбуков.

Банки провели первые операции с цифровым рублем. Пока только тестируется, как все это будет работать.

Справедливороссы предложили ввести специальные квоты на прием безработных, которые долго не могут устроиться на работу. В основном речь о социально незащищенных категориях населения.

Бухгалтеры жалуются, что требования от налоговиков приходят с опозданием через операторов ЭДО.

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