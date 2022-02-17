«Утренний бухгалтер». Закон об АУСН приняли, новый режим заработает с 1 июля 2022

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Госдума окончательно приняла закон о новой автоматической упрощенке. Заработает она уже с 1 июля, но пока в качестве эксперимента только в нескольких регионах.
Совсем скоро — с 1 марта — начнется другой эксперимент — с добровольной маркировкой смартфонов и ноутбуков.
Банки провели первые операции с цифровым рублем. Пока только тестируется, как все это будет работать.
Справедливороссы предложили ввести специальные квоты на прием безработных, которые долго не могут устроиться на работу. В основном речь о социально незащищенных категориях населения.
Бухгалтеры жалуются, что требования от налоговиков приходят с опозданием через операторов ЭДО.
Новости
- Требования от налоговиков прилетают с опозданием через операторов ЭДО, жалуются бухгалтеры
- Будут маркировать смартфоны и ноутбуки
- Бизнес обяжут каждую неделю тестировать сотрудников на ковид
- Ремонт жилья подорожал на треть, Steam обложат налогом. Инвестиционный дайджест
- Работодатели будут сдавать отчет о переводе сотрудников на дистанционку
- Если вы купили недостроенный дом, можно получить вычет по НДФЛ на стройматериалы
- Все, что вам надо знать про УСН. Набираем группу на профпереподготовку, старт 1 марта
- В личном кабинете на сайте ФНС появилась информация о ваших депозитных процентах
- Бухгалтера обманул мошенник почти на 2 миллиона рублей. Злодея ищут
- Бухгалтеры запутались в ФСБУ: форум завален вопросами
- Кредитные каникулы предлагают давать по потребкредитам
- В Тинькофф Банке анонсировали ипотеку без поездок в офис
- Steam и другие платформы хотят обложить 5% налогом, чтобы поддержать патриотические игры
- Надо собирать налоги с перевода крипты в рубли, считают в Минэкономразвития
- Работающие пенсионеры в среднем получают 66 тысяч рублей, насчитали в Минтруде
- Супруги делят между собой имущественный вычет только один раз
- Банки начали тестировать цифровой рубль
- Верховный суд запретил банкам повышать проценты по кредиту без прямого согласия заемщика
- Появились мобильные приложения, предлагающие вложиться в газ. Это мошенники
- АУСН стартует с 1 июля 2022 года
- Со Steam и других площадок не будут собирать налог на поддержку патриотических игр
- Узнайте, где находится качественный бухгалтерский контент
- Госдума не захотела отменять декларации по УСН
- За прошлый год число финансовых пирамид и других нелегалов на финрынке выросло на 73%
- Хотят ввести квоты на прием безработных и снизить взносы за таких работников
- Бухгалтеры пожаловались на новую версию онлайн-банка у ВТБ — ничего не работало, платежки не отправлялись
События
Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке уведомлений и документации по сделкам
Дата проведения: 24 февраля, четверг
6-НДФЛ за 2021 года: заполняем и сдаем без претензий налоговиков
Дата проведения: 22 февраля, вторник
Управленческий учет для руководителя, финдира и бухгалтера
Дата проведения: 22 февраля, вторник
1С-Отчетность за 2021 год – новое в отчетности, особенности формирования в программах 1С
Дата проведения: 22 февраля, вторник
Почему вы разрушаете компанию, если у вас нет правильных должностных инструкций: 5 весомых причин
Дата проведения: 22 февраля, вторник
Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 22 февраля, вторник
Подготовка к CPA для финансистов: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 19 февраля, суббота
Бюджетирование – инструмент для собственника, гендиректора, финансиста и главбуха
Дата проведения: 18 февраля, пятница
Как сдать годовой вовремя и без нервов: ускоряем ввод первички
Дата проведения: 18 февраля, пятница
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 18 февраля, пятница
Статьи
— АУСН становится все слаще, НК опять перепишут, налоговики играют в шпионов. Обзор последних новостей для бухгалтера
Собрали в одной статье все самое важное, любопытное и даже абсурдное.
— «Утренний бухгалтер». Единый налоговый счет заработает с 2023 года
Законопроект об этом приняла Госдума.
Стоимость расчетов пластиковыми картами слишком высокая и растет очень быстро, считают в «Опоре России».
— Правила финансовой свободы: как выйти на пассивный доход?
Вы наверняка слышали термин «финансовая свобода». Зачем она нужна лично вам и что для этого нужно знать? Поговорим об первых шагах к такой свободе.
— Дисциплинарная ответственность работников
Все сотрудники, которые работают в организации, обязаны соблюдать трудовую дисциплину. За проступки к работникам можно применить дисциплинарные взыскания — объявить замечание, выговор или даже уволить. В нашей статье вы узнаете, как привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а также найдете образцы оформления документов.
— Власти и криптовалюта в России: какие перспективы?
Расскажу, как оценивать новую концепцию правительства России о криптовалютах и как заявление правительства отразится на деятельности криптобиржи и на криптопользователях.
— Как налоговики толкуют судебную практику
В последнее время налоговики все больше обращают внимание на судебную практику в сфере налоговых споров. ФНС обобщает эту практику и направляет ее инспекциям на местах, чтобы те ее использовали.
— «Ночной бухгалтер». Новый отчет о переводе сотрудников на удаленку придется сдавать всем
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Ловите подборку самых удобных сервисов для бухгалтера, которые сэкономят вам время и нервы. А еще деньги, потому что все эти сервисы бесплатные.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3103 от 20.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если вы купили недостроенный дом, можно получить вычет по НДФЛ на стройматериалы
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