«Утренний бухгалтер». Закон об АУСН приняли, новый режим заработает с 1 июля 2022

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Госдума окончательно приняла закон о новой автоматической упрощенке. Заработает она уже с 1 июля, но пока в качестве эксперимента только в нескольких регионах.

Совсем скоро — с 1 марта — начнется другой эксперимент — с добровольной маркировкой смартфонов и ноутбуков.

Банки провели первые операции с цифровым рублем. Пока только тестируется, как все это будет работать.

Справедливороссы предложили ввести специальные квоты на прием безработных, которые долго не могут устроиться на работу. В основном речь о социально незащищенных категориях населения.

Бухгалтеры жалуются, что требования от налоговиков приходят с опозданием через операторов ЭДО.

Новости

События

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке уведомлений и документации по сделкам

Дата проведения: 24 февраля, четверг

6-НДФЛ за 2021 года: заполняем и сдаем без претензий налоговиков

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Управленческий учет для руководителя, финдира и бухгалтера

Дата проведения: 22 февраля, вторник

1С-Отчетность за 2021 год – новое в отчетности, особенности формирования в программах 1С

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Почему вы разрушаете компанию, если у вас нет правильных должностных инструкций: 5 весомых причин

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Подготовка к CPA для финансистов: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 19 февраля, суббота

Бюджетирование – инструмент для собственника, гендиректора, финансиста и главбуха

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Как сдать годовой вовремя и без нервов: ускоряем ввод первички

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Статьи

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Собрали в одной статье все самое важное, любопытное и даже абсурдное.

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Законопроект об этом приняла Госдума.

— Цитата дня. Про скорость

Стоимость расчетов пластиковыми картами слишком высокая и растет очень быстро, считают в «Опоре России».

— Правила финансовой свободы: как выйти на пассивный доход?

Вы наверняка слышали термин «финансовая свобода». Зачем она нужна лично вам и что для этого нужно знать? Поговорим об первых шагах к такой свободе.

— Дисциплинарная ответственность работников

Все сотрудники, которые работают в организации, обязаны соблюдать трудовую дисциплину. За проступки к работникам можно применить дисциплинарные взыскания — объявить замечание, выговор или даже уволить. В нашей статье вы узнаете, как привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а также найдете образцы оформления документов.

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Расскажу, как оценивать новую концепцию правительства России о криптовалютах и как заявление правительства отразится на деятельности криптобиржи и на криптопользователях.

— Как налоговики толкуют судебную практику

В последнее время налоговики все больше обращают внимание на судебную практику в сфере налоговых споров. ФНС обобщает эту практику и направляет ее инспекциям на местах, чтобы те ее использовали.

— «Ночной бухгалтер». Новый отчет о переводе сотрудников на удаленку придется сдавать всем

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Ловите подборку самых удобных сервисов для бухгалтера, которые сэкономят вам время и нервы. А еще деньги, потому что все эти сервисы бесплатные.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3103 от 20.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если вы купили недостроенный дом, можно получить вычет по НДФЛ на стройматериалы

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