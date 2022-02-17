Новости АУСН, изменения в имущественных налогах, уменьшение патента для ИП и другие полезности для бухгалтера

Если судить по количеству информации, то главной темой прошлой недели стал АУСН. Оно и понятно: спецрежим начнут тестировать в четырех регионах уже с 1 июля, а сейчас власти обсуждают законопроект во втором чтении.

Эксперты считают, что цель новой системы налогообложения – вывести из тени наиболее «сложноподдающийся» регулированию малый и микробизнес. Новшество должно стать привлекательным для бизнеса, отсюда и столько «плюшек» для предпринимателей. Так, у ИП на АУСН будет идти стаж для пенсии без уплаты взносов. Кроме этого, ИП с сотрудниками на АУСН не надо будет самим регистрироваться в ФСС.

Впрочем, специалисты предлагают пока не впадать в эйфорию – подводные камни есть в любом самом замечательном, на первый взгляд, начинании. И советуют внимательно отслеживать новые требования, например, для бизнеса на АУСН сократили срок передачи данных в ФСС по детским пособиям. А при принятии решения о переходе на новый спецрежим во избежание разочарований помнить про "сыр и мышеловку".

Кстати, о сыре. А не приготовить ли нам сегодня сырные шарики с крабовыми палочками? Быстро, вкусно – все, как мы любим. 😊 Нам понадобятся 200 гр. крабовых палочек, 100 гр. твердого сыра, 6 куриных яиц, майонез – 4 ст. ложки, 2 зубчика чеснока, соль и кунжут по вкусу. Натираем на мелкой терке крабовые палочки и отваренные яйца. Добавляем к ним тертый сыр, чеснок, майонез и соль – все перемешиваем. Из получившейся массы формируем небольшие шарики, обваливаем их в кунжуте – перекус готов.

Теперь о событиях, которые влияют на экономику, бизнес и в итоге на нашу с вами жизнь.

ФНС сообщает

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