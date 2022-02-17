Новости АУСН, изменения в имущественных налогах, уменьшение патента для ИП и другие полезности для бухгалтера

Если судить по количеству информации, то главной темой прошлой недели стал АУСН. Оно и понятно: спецрежим начнут тестировать в четырех регионах уже с 1 июля, а сейчас власти обсуждают законопроект во втором чтении.
Эксперты считают, что цель новой системы налогообложения – вывести из тени наиболее «сложноподдающийся» регулированию малый и микробизнес. Новшество должно стать привлекательным для бизнеса, отсюда и столько «плюшек» для предпринимателей. Так, у ИП на АУСН будет идти стаж для пенсии без уплаты взносов. Кроме этого, ИП с сотрудниками на АУСН не надо будет самим регистрироваться в ФСС.
Также сняли запрет на закрытие ИП на АУСН в процессе камералки. Ну, и «вишенка на торте» - налоговики не будут штрафовать бизнес на АУСН.
Впрочем, специалисты предлагают пока не впадать в эйфорию – подводные камни есть в любом самом замечательном, на первый взгляд, начинании. И советуют внимательно отслеживать новые требования, например, для бизнеса на АУСН сократили срок передачи данных в ФСС по детским пособиям. А при принятии решения о переходе на новый спецрежим во избежание разочарований помнить про "сыр и мышеловку".
Теперь о событиях, которые влияют на экономику, бизнес и в итоге на нашу с вами жизнь.
ФНС сообщает
- Справки в 6-НДФЛ по обособке можно нумеровать по своему усмотрению.
- У России и Беларуси в этом году появится единая налоговая служба.
- В ФНС рассказали, что изменилось в имущественных налогах бизнеса с 2022 года.
- ФНС обещает разъяснить, как надо было заполнять годовой РСВ.
- ИП на УСН + ПСН после окончания патента может вести ту же деятельность по упрощенке.
Важно!
- Уплата всех налогов на один счет начнется с 2023 года.
- Вводить новые налоги по спецрежимам власти смогут в любое время.
- Уведомления от ФСС с регномером и тарифом будут только электронными.
- ПФР будет получать из ФСС данные о стаже с кодами ВРНЕТРУД, ДЕКРЕТ и ДЕТИ.
- Бланки трудовых книжек поменяют.
- Минфин напомнил, что совмещать НПД и ОСНО нельзя.
- Поменяли справку 182н.
Еще об АУСН
- Если компания перейдет на единый налоговый платеж, применять АУСН будет нельзя.
- С доходов ИП от дивидендов нельзя будет платить налоги по УСН и АУСН.
- АУСН: кому пойдут деньги от нового спецрежима.
Лайфхаки - берем на вооружение
- На требования налоговиков нужно отвечать вовремя, иначе будет штраф, напомнили бухгалтеры.
- Как заполнить строку 264 декларации по УСН в Санкт-Петербурге.
- Чек на покупку или на снятие наличных лучше некоторое время хранить, советует эксперт.
- Чтобы с кассового чека во время хранения не пропало напечатанное, сразу его сканируйте, советуют бухгалтеры.
- При сдаче в аренду жилья можно платить НПД, НДФЛ, налог по УСН или ПСН. Налоговики советуют применять НПД.
Обращаем внимание
- ИП нужно выдать кассовый чек, если он оплатил услуги с личного счета.
- Физлицо может стать учредителем в ООО даже после своего банкротства.
- Если компания на ОСНО продает металлолом, НДС платит покупатель.
- Если сотрудник работал в двух обособках, вычет по НДФЛ с кодом 620 будет только по одной.
- Для ИП на УСН нет имущественного вычета.
- По оплате лечения нельзя оформить вычет по НДФЛ в упрощенном порядке.
- Компании смогут электронно отправлять в ИФНС пояснения по имущественным налогам.
- Нельзя принимать на вычет НДС с запчастей, которые идут на гарантийный ремонт.
Для информации
- Для 1-процентных взносов ИП предложили увеличить порог с 300 до 600 тысяч.
- При совмещении режимов ИП может уменьшить патент на 100 %, если все работники на УСН.
- Малый бизнес будут штрафовать меньше.
- Медицинские услуги населению освобождаются от НДС без заявления.
- Пока компания есть в реестре МСП, она платит пониженные взносы 15 %.
- Общепит может отказаться от льготы по НДС.
О как!
- Налоговики на свое усмотрение зачитывают уплаченный налог в счет долга по пеням.
- Налоговики по 3-х фазным (!) электросетям вычисляют тех, кто, по их мнению, занимается дома бизнесом.
- Налоговики ищут признаки подконтрольности через Getcontact. Их методы все больше похожи на полицейские.
- Самозанятых лишают статуса задним числом.