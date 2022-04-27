«Утренний бухгалтер». Бизнес боится не успеть перейти на единый налоговый счет

Представители крупного бизнеса просят власти отсрочить переход на ЕНС, т.к. боятся не успеть настроить процессы. Плюс видят риски в проблемах с софтом.

ФНС объяснила, что нотариусы не должны сообщать о прослеживаемых товарах.

В России создадут информационную систему для борьбы с коррупцией.

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Дата проведения: 30 апреля, суббота

Как применять дистанционный труд в 2022 году: лучшая практика внедрения

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СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 29 апреля, пятница

Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 29 апреля, пятница

ТОП-10 ошибок в бухгалтерской отчетности из аудиторской практики

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Инструктажи по охране труда: что нужно знать, чтоб избежать штрафы

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Производственный учет: не так страшно, как кажется

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CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

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Бесплатный мастер-класс «Выгодное представление продукта или услуги»

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В сети гуляет множество домыслов, будто бы ежегодные фиксированные взносы, которые ИП без сотрудников платит за себя, при совмещении УСН и ПСН можно отнести в счет уменьшения любого из этих налогов. Причем как душе угодно: хоть на УСН, хоть на ПСН, хоть на обе системы налогообложения! В данной публикации нам придется разрушить этот миф и рассказать, как же на самом деле с точки зрения законодательства обстоит дело и как работает в этом случае программа 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

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Перенесут на год, но не для всех.

— ВС защитил человека, который попытался оспорить свое увольнение спустя год

Житель Волгограда устроился в банк кассиром и сделал удачную карьеру — вырос до начальника сектора. Но затем его попросили временно «уволиться по собственному» и перевели на срочный трудовой договор — на понижение. Понятно, что и с меньшей зарплатой. Так прошел год, и только по прошествии этого времени сотрудник понял, что возвращать его на должность начальника никто не собирается.

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🔒 Как проверить РСВ по контрольным соотношениям

Перед сдачей отчетности надо проверить, правильно ли она заполнена. Расскажем, как проверить расчет по страховым взносам (РСВ).

— Цитата дня. Про миллиардеров, которых не считают

Налоговики в Саратовской области рассказали, как ведут учет миллиардам на счетах налогоплательщиков.

— Как перейти на ФСБУ 25/2018. Самый нелюбимый бухгалтерами стандарт Аренда

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— «Ночной бухгалтер». Опять собираются переписать Налоговый кодекс. А то нынешний сама ФНС не понимает

В новом НК будет презумпция невиновности. А еще он будет определенным и предсказуемым. Ну по крайней мере, так обещают.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № БС-19-11/86@ от 20.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже подаренного дома будет НДФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-8551 от 26.10.2018

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/3820@ от 19.04.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17130@ от 19.10.2020

ФНС РФ: Письмо № 08-05/0369@ от 08.04.2022

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