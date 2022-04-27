Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Бизнес боится не успеть перейти на единый налоговый счет

Об этом сообщили властям представители крупного бизнеса.

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Представители крупного бизнеса просят власти отсрочить переход на ЕНС, т.к. боятся не успеть настроить процессы. Плюс видят риски в проблемах с софтом.

ФНС объяснила, что нотариусы не должны сообщать о прослеживаемых товарах.

В России создадут информационную систему для борьбы с коррупцией.

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Налоговые «разрывы» по НДС: как легально не платить «за других» и при этом избежать ВНП. Как снизить доначисления в разы, если проверка уже идет

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Документы

Минфин РФ: Письмо № БС-19-11/86@ от 20.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже подаренного дома будет НДФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-8551 от 26.10.2018

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/3820@ от 19.04.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17130@ от 19.10.2020

ФНС РФ: Письмо № 08-05/0369@ от 08.04.2022

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