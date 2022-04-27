«Утренний бухгалтер». Бизнес боится не успеть перейти на единый налоговый счет

Представители крупного бизнеса просят власти отсрочить переход на ЕНС, т.к. боятся не успеть настроить процессы. Плюс видят риски в проблемах с софтом.
ФНС объяснила, что нотариусы не должны сообщать о прослеживаемых товарах.
В России создадут информационную систему для борьбы с коррупцией.
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События
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 30 апреля, суббота
Как применять дистанционный труд в 2022 году: лучшая практика внедрения
Дата проведения: 29 апреля, пятница
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 29 апреля, пятница
Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 29 апреля, пятница
ТОП-10 ошибок в бухгалтерской отчетности из аудиторской практики
Дата проведения: 28 апреля, четверг
Инструктажи по охране труда: что нужно знать, чтоб избежать штрафы
Дата проведения: 28 апреля, четверг
Производственный учет: не так страшно, как кажется
Дата проведения: 28 апреля, четверг
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 апреля, четверг
Бесплатный мастер-класс «Выгодное представление продукта или услуги»
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Статьи
— Распределение фиксированных взносов ИП за себя при совмещении УСН и ПСН в 1С
В сети гуляет множество домыслов, будто бы ежегодные фиксированные взносы, которые ИП без сотрудников платит за себя, при совмещении УСН и ПСН можно отнести в счет уменьшения любого из этих налогов. Причем как душе угодно: хоть на УСН, хоть на ПСН, хоть на обе системы налогообложения! В данной публикации нам придется разрушить этот миф и рассказать, как же на самом деле с точки зрения законодательства обстоит дело и как работает в этом случае программа 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.
— «Утренний бухгалтер». Перенесут сроки уплаты страховых взносов
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— ВС защитил человека, который попытался оспорить свое увольнение спустя год
Житель Волгограда устроился в банк кассиром и сделал удачную карьеру — вырос до начальника сектора. Но затем его попросили временно «уволиться по собственному» и перевели на срочный трудовой договор — на понижение. Понятно, что и с меньшей зарплатой. Так прошел год, и только по прошествии этого времени сотрудник понял, что возвращать его на должность начальника никто не собирается.
— Штраф за костры и шашлыки в 2022 году
Разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест запрещено. Пикник с нарушением мер пожарной безопасности в лучшем случае грозит предупреждение, в худшем — административным штрафом. Отправляясь в лес или на дачу порадовать себя шашлыками, помните, что разведение костров, розжиг мангалов разрешается не всегда и не везде.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № БС-19-11/86@ от 20.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже подаренного дома будет НДФЛ
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-8551 от 26.10.2018
ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/3820@ от 19.04.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17130@ от 19.10.2020
ФНС РФ: Письмо № 08-05/0369@ от 08.04.2022
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