«Утренний бухгалтер». Проверок бизнеса стало меньше

Количество проверок бизнеса по официальным данным стало меньше. В 7 раз, если верить главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Мошенники придумали новую схему: на этот раз призывают платить липовые долги по налогам. ФНС просит быть внимательнее.

Важное разъяснение от Минфина. При расчете транспортного налога за неполный год коэффициент округлять нельзя.

Банки жалуются, что переводы за рубеж через систему Swift стали значительно сложнее.

А еще банки по всей стране сокращают число своих отделений.

Пора выдохнуть и в более спокойной обстановке разобраться с новыми ФСБУ! Многие до сих пор не понимают, как вести по ним учет. А у нас есть полноценный курс повышения квалификации! Научим работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Квалифицированные преподаватели, в итоге даем официальное удостоверение. Ловите подробности тут.

Новости

События

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 30 апреля, суббота

Как применять дистанционный труд в 2022 году: лучшая практика внедрения

Дата проведения: 29 апреля, пятница

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 29 апреля, пятница

Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 29 апреля, пятница

ТОП-10 ошибок в бухгалтерской отчетности из аудиторской практики

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Управление качеством на производстве: практические рекомендации по автоматизации службы контроля качества

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Инструктажи по охране труда: что нужно знать, чтоб избежать штрафы

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Производственный учет: не так страшно, как кажется

Дата проведения: 28 апреля, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Бесплатный мастер-класс «Выгодное представление продукта или услуги»

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Статьи

— Транспортная накладная в 2022 году: какая форма и как правильно заполнить

С 1 марта 2022 года транспортную накладную на перевозку груза автомобилями нужно оформлять по новой форме. Расскажем, кто и в каком порядке заполняет данный документ, а также приведем бланк и образец для скачивания.

— «Утренний бухгалтер». Бизнес боится не успеть перейти на единый налоговый счет

Об этом сообщили властям представители крупного бизнеса.

— Чем сейчас грозит регистрация ребенка в квартире для ее владельца?

По закону местом жительства ребенка, не достигшего 14 лет, является место жительства его родителей (ст. 20 ГК). Отсюда вытекает безусловное право родителя оформить регистрацию ребенку по месту своего жительства, независимо от того, согласен ли на это собственник жилья, наниматель и все остальные члены семьи (п.п. 28 — 29 Правил от 17.07.1995 № 713). Но какие последствия ожидают их всех после такой регистрации?

— Нет поля «Учет расходов» в карточке сотрудника в 1С: как исправить ошибку?

Сегодня разберем четыре основные причины почему скрыто поле «Учет расходов» в карточке сотрудника. Казалось бы — одна строчка, а как важно ее заполнение! Благодаря этому полю можно настроить раздельный учет расходов на оплату труда при совмещении разных систем налогообложения, например, УСН и ПСН, или просто для каждого сотрудника выбрать свой индивидуальный способ отражения расходов по зарплате в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

— Прослеживаемость товаров в бюджетном учете в 1С:БГУ 8

Система прослеживаемости вступила в силу с 01.07.2021, но до сих пор у бухгалтеров возникают вопросы по корректному отражению прослеживаемых товаров в учете. О том, как правильно учитывать продукцию и избежать санкций за нарушение норм законодательства рассмотрим в статье на примере «1С:БГУ 8» ред.2.0.

🔒 Как оплачивать майские праздники и когда платить зарплату

Скоро майские праздники. Разберемся, как быть с зарплатой.

— «Ночной бухгалтер». Отсрочка по взносам бизнес не спасет. Отыграться могут на других налогах

Отсрочку по взносам еще не успели ввести, но уже считают беспроцентным кредитом для бизнеса. Так ли это радужно?

🔒 В 2022 году общепит не платит НДС

Собрали все разъяснения по освобождению от НДС бизнеса общественного питания.

— Цитата дня. Про Ванге и не снилось

Экономисты и аналитики наперебой соревнуются в предсказании будущего. Какой, например, будет инфляция в России уже в этом году?

— Наказание за сделки и операции с преступным имуществом: что изменилось с 2022 года

В России введена с 1 сентября 2022 года административная ответственность за сделки и операции с преступным имуществом. Это новая ст. 15.27.3 КоАП. Из этой статьи узнаете, на кого она распространяется и какие санкции предусматривает.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № БС-19-11/86@ от 20.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже подаренного дома будет НДФЛ

Обсуждаемые темы форума

— Повышающий коэффициент на автомобиль в 2022г

— Уведомление 26.2-1 (вместо 26.2-6)

— Транспортное средство в другом регионе — как определить куда платить налог?

— Продажа от ИП в Армению и Казахстан

— Как в 1С настроить применение Патента и УСН

— Как влияет отпуск за свой счет больше 14 к.дней на расчет отпуска

— Больничный по-новому

— Декларация по налогу на прибыль ИТ- компании по ставке 0%. Раздел 1.2

— Взнос денежный средств от учредителя

— Простая электронная подпись

— Заполнение декларации по налогу на прибыль IT-компанией

— НДС при агентском договоре

— Как заполнить строки 140-143 Декларации ИП на усн, если не было авансовых платежей

— Вычет на ребенка студента

— Ликвидационный баланс

— Продажа подаренной квартиры

— Взыскание по исполнительному листу

— Как ООО на УСН Доходы в 1С внести исправления по страховым взносам, чтобы в КУДиР в уменьшение налога попадали правильные суммы?

— Экспорт в Казахстан

— Декларация по налогу на прибыль