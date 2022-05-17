«Утренний бухгалтер». ПФР рассказывает в письмах, какая у вас будет пенсия

ПФР рассылает письма россиянам о том, какая у них будет пенсия. Сообщения получают мужчины и женщины в возрасте 45 и 40 лет соответственно.

Налоговики опять высказались про АУСН. Замглавы ФНС напомнил, что доходы и расходы на новом режиме будут учитывать по данным ККТ и банков.

Отмена проверок не означает отмену требований. Бизнес должен это понимать, заявили в Минэкономразвития. Кнут и пряник, по классике.

Опять смягчили валютные ограничения. Центробанк разрешил физлицам переводить за рубеж до 50 тысяч долларов.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 25 мая в 11:00 ПБУ 8/2010 действует уже двенадцатый год. Но до сих пор вокруг него много мифов. А новые ФСБУ 5/2019, 26/2020 и 6/2020 подлили масла в огонь.



На вебинаре разберем: Кто может не применять ПБУ 8/2010 Экономический смысл оценочных обязательств: почему это обязательства, а не резервы Чем условные обязательства отличаются от оценочных Что такое условные активы и где они учитываются Методы оценки оценочных обязательств при признании Бухгалтерский учёт оценочных обязательств Корректировка и списание оценочных обязательств Как раскрыть информацию об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в бухгалтерской отчётности Авторы вебинара: Алексей Иванов директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

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Полный курс изменений 2022 года в Сочи: ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы и МСФО и практические занятия. Зачет часов ИПБ

Дата проведения: 23 мая, понедельник

Онлайн-семинар: Тайм-менеджмент

Дата проведения: 23 мая, понедельник

Антикризисная управленка или управление бизнесом через цифры

Дата проведения: 20 мая, пятница

Кадровые документы при работе с инвалидами

Дата проведения: 20 мая, пятница

Как сделать свой бизнес эффективней: скрытые резервы в бухгалтерии и налоговой оптимизации

Дата проведения: 19 мая, четверг

ДипИФР - онлайн презентация дистанционного курса

Дата проведения: 19 мая, четверг

Учетная политика для целей налогообложения: УСНО

Дата проведения: 19 мая, четверг

Изменения в строительстве 2022: новые ФСБУ, обязанности, бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков

Дата проведения: 19 мая, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 19 мая, четверг

Юридический минимум для бухгалтера - курс удаленного обучения

Дата проведения: 19 мая, четверг

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🔒 Отчетность обособленных подразделений: что важно знать

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Казалось бы, причем тут АУСН? Но вот замглавы ФНС решил, что называется, на пальцах объяснить, в чем смысл нового налогового режима.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3605 от 25.03.2022

Минтруд РФ: Письмо № 16-1/ООГ-1374 от 11.04.2022

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— Даты в УПД, момент реализации и фактическая доставка - спор с поставщиком

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