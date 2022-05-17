«Утренний бухгалтер». ПФР рассказывает в письмах, какая у вас будет пенсия

ПФР рассылает письма россиянам о том, какая у них будет пенсия. Сообщения получают мужчины и женщины в возрасте 45 и 40 лет соответственно.
Налоговики опять высказались про АУСН. Замглавы ФНС напомнил, что доходы и расходы на новом режиме будут учитывать по данным ККТ и банков.
Отмена проверок не означает отмену требований. Бизнес должен это понимать, заявили в Минэкономразвития. Кнут и пряник, по классике.
Опять смягчили валютные ограничения. Центробанк разрешил физлицам переводить за рубеж до 50 тысяч долларов.
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 25 мая в 11:00
ПБУ 8/2010 действует уже двенадцатый год. Но до сих пор вокруг него много мифов. А новые ФСБУ 5/2019, 26/2020 и 6/2020 подлили масла в огонь.
На вебинаре разберем:
- Кто может не применять ПБУ 8/2010
- Экономический смысл оценочных обязательств: почему это обязательства, а не резервы
- Чем условные обязательства отличаются от оценочных
- Что такое условные активы и где они учитываются
- Методы оценки оценочных обязательств при признании
- Бухгалтерский учёт оценочных обязательств
- Корректировка и списание оценочных обязательств
- Как раскрыть информацию об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в бухгалтерской отчётности
Авторы вебинара:
Алексей Иванов директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3605 от 25.03.2022
Минтруд РФ: Письмо № 16-1/ООГ-1374 от 11.04.2022
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