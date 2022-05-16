«Утренний бухгалтер». Бумаги будет меньше? SvetoCopy уходит из России

Очередной виток санкций: из России уходит производитель бумаги SvetoCopy.
ПФР дал разъяснения по временному переводу сотрудников компаний, которые ушли в простой: СЗВ-ТД в этом случае должна сдавать только принимающая компания.
Иностранец может получить ИНН в любой налоговой, напомнили налоговики.
С марта безработных в России стало больше на 4 тысячи человек, посчитали власти.
Налоговики дадут новое послабление компаниям-должникам. Но не всем: читайте, какие будут нюансы.
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Дата проведения: 19 мая, четверг
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-18-14/789@ от 06.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Иностранец может получить ИНН в любой налоговой
Пенсионный фонд РФ: Письмо № В-26151-19/36049-22 от 11.05.2022
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