«Утренний бухгалтер». Бумаги будет меньше? SvetoCopy уходит из России

Очередной виток санкций: из России уходит производитель бумаги SvetoCopy.

ПФР дал разъяснения по временному переводу сотрудников компаний, которые ушли в простой: СЗВ-ТД в этом случае должна сдавать только принимающая компания.

Иностранец может получить ИНН в любой налоговой, напомнили налоговики.

С марта безработных в России стало больше на 4 тысячи человек, посчитали власти.

Налоговики дадут новое послабление компаниям-должникам. Но не всем: читайте, какие будут нюансы.

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Дата проведения: 20 мая, пятница

Как сделать свой бизнес эффективней: скрытые резервы в бухгалтерии и налоговой оптимизации

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Учетная политика для целей налогообложения: УСНО

Дата проведения: 19 мая, четверг

Изменения в строительстве 2022: новые ФСБУ, обязанности, бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков

Дата проведения: 19 мая, четверг

Юридический минимум для бухгалтера - курс удаленного обучения

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Ежегодный отпуск: оформление и типичные ошибки бухгалтеров

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Например, выдавать только электронные, но с согласия покупателя.

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Неустойка выплачивается при нарушении сроков выполнения обязательств. Рассмотрим, что учесть при взимании неустойки и какие при этом налоговые последствия у обеих сторон договора.

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— Какие изменения внесены в закон о защите прав потребителей

Россияне смогут отказаться от навязанных товаров и лишних опций. Их включение в договор считается недопустимым, соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» вступили в силу. Теперь пострадавшие покупатели смогут претендовать на возмещение ущерба — выплатить его недобросовестные продавцы должны в течение 10 дней. Но сможет ли закон действительно защитить потребителей?

— Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов: как это работает

28 марта кабмин ввел мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, поданным кредиторами после 1 апреля. Суть этого моратория состоит в запрете кредиторам взыскивать задолженности путем возбуждения дела о банкротстве в отношении должников в течение полугода — до 1 ноября 2022 года.

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А еще в стране может стать явно меньше бумаги: из России уходит SvetoCopy.

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Такие деньги, по мнению министра экономического развития, можно будет сэкономить с помощью моратория на плановые проверки бизнеса.

— Как оформлять простой и работу ночью. Обзор доклада Роструда

Роструд рассказал, на что обратить внимание, чтобы не допустить нарушение трудового законодательства при простоях и ночных работах.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КВ-18-14/789@ от 06.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранец может получить ИНН в любой налоговой

Пенсионный фонд РФ: Письмо № В-26151-19/36049-22 от 11.05.2022

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