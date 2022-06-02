«Утренний бухгалтер». Мораторий на блокировку счетов продлили еще на месяц

ФНС продлила мораторий на решения о приостановке операций по счетам налогоплательщиков до 1 июля 2022 года.

Налоговики стоят насмерть: заверять книгу доходов ИП отказываются наотрез. Бухгалтеры мучаются.

Будет новая льготная ипотека, на этот раз на строительство дома собственными силами.

Банкам разрешат вводить отрицательные проценты по валютным счетам. Но это коснется только юридических лиц.

Свеженькое от Минфина: старший по дому работает на жильцов, а взносы за него платит управляющая компания.

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Новый порядок приема на работу

Дата проведения: 7 июня, вторник

Бонусная система продавцов: возможна переплата?

Дата проведения: 7 июня, вторник

НДС и налог на прибыль: сложные вопросы налогообложения

Дата проведения: 7 июня, вторник

Вебинар от Евгения Когана «Вызовы и возможности в текущей действительности»

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Бесплатный вебинар от Модульбанка и Контура: «30 инструментов для роста бизнеса сегодня»

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ (6-7 июня 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Как платить налоги в 2022 году: поправки, льготы и оптимизация

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Кадровый учет — курс удаленного обучения

Дата проведения: 6 июня, понедельник

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 5 июня, воскресенье

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/4214@ от 07.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/33554 от 15.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Первичку можно печатать на бумаге любого размера

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/35855 от 21.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по банковским счетам ИП могут обложить налогом дважды

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/40708 от 04.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Старший по дому работает на жильцов, а взносы за него платит управляющая компания

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