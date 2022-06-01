«Утренний бухгалтер». Готова новая форма 4-ФСС

Утвердили новую форму 4-ФСС. Она заработает с отчетности за первое полугодие 2022 года.

Центробанк рекомендовал банкам принимать электронные доверенности: мол, не нарушайте права клиентов, которым это важно.

Компаниям под санкциями разрешили работать без совета директоров.

Занимательная статистика: налоговики отчитались о том, сколько налогов собрали за 4 месяца 2022 года. Спойлер: больше, чем за весь 2021 год.

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События

Новый порядок приема на работу

Дата проведения: 7 июня, вторник

Бонусная система продавцов: возможна переплата?

Дата проведения: 7 июня, вторник

НДС и налог на прибыль: сложные вопросы налогообложения

Дата проведения: 7 июня, вторник

Онлайн-семинар: Критическое мышление

Дата проведения: 7 июня, вторник

Вебинар от Евгения Когана «Вызовы и возможности в текущей действительности»

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Бесплатный вебинар от Модульбанка и Контура: «30 инструментов для роста бизнеса сегодня»

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ (6-7 июня 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Как платить налоги в 2022 году: поправки, льготы и оптимизация

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Кадровый учет - курс удаленного обучения

Дата проведения: 6 июня, понедельник

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 5 июня, воскресенье

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В большинстве ситуаций налог на доходы со страховых выплат не начисляется. Но случаются исключения. Спросили у юристов, когда НДФЛ все же придется заплатить и нужно ли делать это самостоятельно.

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Конфликты и споры, связанные с интеллектуальной собственностью, могут коснуться не только бизнесмена, но и любого человека, который создает объекты творческим трудом. Если вы создали уникальный дизайн упаковки, контент в соцсети, компьютерную программу, но не защитили свои права, злоумышленники могут украсть идею и использовать ее в своих целях. О том, что делать, если права нарушены, мы расскажем в этой статье.

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С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет единый социальный фонд (СФР). Взносы надо будет платить одной платежкой по единому тарифу. Отчет тоже будет единый.

— Новая версия валютной инструкции. Обзор указаний Банка России

С 31 мая 2022 начинает действовать новая редакция Инструкции ЦБ 181-И (в ред. указания от 25.01.2022 № 6062-У), в т. ч. относительно постановки на учет экспортных контрактов с определенной суммой обязательств.

— «Ночной бухгалтер». Налоговикам запретили проверки по валюте до конца года. Но есть нюанс

Если срок давности по нарушению истекает в этом году, то избежать неприятного визита не получится.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/41955 от 06.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Снижения взносов для ИП не будет. Минфин против

Минцифры: Письмо № П11-11186-ОГ от 23.05.2022

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