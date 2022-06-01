«Утренний бухгалтер». Готова новая форма 4-ФСС

Утвердили новую форму 4-ФСС. Она заработает с отчетности за первое полугодие 2022 года.
Центробанк рекомендовал банкам принимать электронные доверенности: мол, не нарушайте права клиентов, которым это важно.
Компаниям под санкциями разрешили работать без совета директоров.
Занимательная статистика: налоговики отчитались о том, сколько налогов собрали за 4 месяца 2022 года. Спойлер: больше, чем за весь 2021 год.
Рассказываем, что изменилось в работе иностранного бизнеса в России, на бесплатном вебинаре уже завтра: не пропустите.
Онлайн-конференция «Изменения в бухучете и отчетности во II полугодии 2022 года»
15 июня 2022 года расскажем все, что нужно знать бухгалтеру про фундаментальные изменения в законах. Бесплатная регистрация >>
В программе конференции:
✓ Единый платеж и АУСН с 1 июля: удобства для компании и возможные проблемы
✓ Кассы – новый порядок контроля: критерии моратория на проверки и новые типы контрольных мероприятий
✓ Страховые взносы: на что обратить внимание в расчетах во II пг 2022 года и чего ждать от реформы в 2023 году
✓ Банковский светофор с 1 июля: критерии попадания в разные группы риска и чем это чревато
✓ сопоставление номенклатур: на что обратить внимание.
Лекторы – ведущие эксперты Минфина, ФНС и известные аудиторы.
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- С граждан продолжают списывать чужие долги
- За вредную работу надо выдавать молоко, кефир или йогурт
- ЦБ рекомендовал банкам принимать электронные доверенности
События
Новый порядок приема на работу
Дата проведения: 7 июня, вторник
Бонусная система продавцов: возможна переплата?
Дата проведения: 7 июня, вторник
НДС и налог на прибыль: сложные вопросы налогообложения
Дата проведения: 7 июня, вторник
Онлайн-семинар: Критическое мышление
Дата проведения: 7 июня, вторник
Вебинар от Евгения Когана «Вызовы и возможности в текущей действительности»
Дата проведения: 6 июня, понедельник
Бесплатный вебинар от Модульбанка и Контура: «30 инструментов для роста бизнеса сегодня»
Дата проведения: 6 июня, понедельник
Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ (6-7 июня 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 6 июня, понедельник
Как платить налоги в 2022 году: поправки, льготы и оптимизация
Дата проведения: 6 июня, понедельник
Кадровый учет - курс удаленного обучения
Дата проведения: 6 июня, понедельник
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 5 июня, воскресенье
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/41955 от 06.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Снижения взносов для ИП не будет. Минфин против
Минцифры: Письмо № П11-11186-ОГ от 23.05.2022
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