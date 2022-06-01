Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Готова новая форма 4-ФСС

Она заработает уже с ближайшей отчетности.

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Утвердили новую форму 4-ФСС. Она заработает с отчетности за первое полугодие 2022 года. 

Центробанк рекомендовал банкам принимать электронные доверенности: мол, не нарушайте права клиентов, которым это важно. 

Компаниям под санкциями разрешили работать без совета директоров.

Занимательная статистика: налоговики отчитались о том, сколько налогов собрали за 4 месяца 2022 года. Спойлер: больше, чем за весь 2021 год. 

Рассказываем, что изменилось в работе иностранного бизнеса в России, на бесплатном вебинаре уже завтра: не пропустите.

Онлайн-конференция «Изменения в бухучете и отчетности во II полугодии 2022 года»

15 июня 2022 года расскажем все, что нужно знать бухгалтеру про фундаментальные изменения в законах. Бесплатная регистрация >>

В программе конференции: 

✓ Единый платеж и АУСН с 1 июля: удобства для компании и возможные проблемы

✓ Кассы – новый порядок контроля: критерии моратория на проверки и новые типы контрольных мероприятий

✓ Страховые взносы: на что обратить внимание в расчетах во II пг 2022 года и чего ждать от реформы в 2023 году

✓ Банковский светофор с 1 июля: критерии попадания в разные группы риска и чем это чревато

✓ сопоставление номенклатур: на что обратить внимание.

Лекторы – ведущие эксперты Минфина, ФНС и известные аудиторы.

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Онлайн-семинар: Критическое мышление

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Вебинар от Евгения Когана «Вызовы и возможности в текущей действительности»

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Бесплатный вебинар от Модульбанка и Контура: «30 инструментов для роста бизнеса сегодня»

Дата проведения: 6 июня, понедельник

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CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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