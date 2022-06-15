«Утренний бухгалтер». Опять пошли проверки налоговиков по самозанятым

Налоговики заставляют бизнес платить взносы за самозанятых. ФНС и Минфин повторяют, что юрлица могут сотрудничать с самозанятыми без трудовых признаков.
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Физлица, зарегистрированные в качестве ИП, могут не платить НДС, если доход за 3 месяца меньше 2 млн рублей.
Коллеги! Разберем один из самых частых вопросов по ФСБУ 25/2018
Организация на полном бухучете. Арендует помещение под офис.
Вопрос: нужно ли применять ФСБУ 25/2018 и учитывать право пользования активом (ППА) на балансе, если договор аренды помещения заключен на срок 11 месяцев? Будет ли оно амортизироваться?
Ответ: да, нужно. Причем независимо от срока договора, если компания предполагает, что будет находиться в этом помещении более года. По этому вопросу есть даже Письмо Минфина от 18 января 2022 г. № 07-04-09/2185.
Подробнее об этом, а также о других спорных вопросах новых ФСБУ расскажем на семинаре 21 июня 2022 г.: «Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ „Аренда“, „ОС“, лизинг, ремонт, путевые листы».
Семинар можно посетить очно или прослушать онлайн. Для подписчиков «Клерка» — специальные скидки!
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/4283 от 25.01.2022
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/5078@ от 26.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46927 от 20.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Семья не лишится льготы по НДФЛ, если не выделит в новой квартире доли детям
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/37328 от 25.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/47944 от 24.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые могут оказывать услуги юрлицам. Но без признаков трудовых отношений, напомнил Минфин
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